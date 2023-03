Alovera reclama con una campaña no posponer a otros años tener su propio Centro de Salud

jueves 16 de marzo de 2023 , 13:08h

Por acuerdo unánime de todos los grupos en el pleno municipal se aprobó una moción donde se constataba el malestar por el no cumplimiento de la promesa en el año 2022 de iniciar las actuaciones para tener con urgencia un Centro de Salud propio en Alovera.



Por ello, ya lucen en farolas del entorno del consultorio médico la reclamación que une a todo el municipio en una demanda tan necesaria en un tema tan sensible como la atención sanitaria.



Con casi 14.000 vecinos la tercera población de la provincia no cuenta con una instalación sanitaria acorde a su población y obliga para servicios básicos sanitarios acudir a poblaciones cercanas.



Durante la pandemia la situación fue insostenible con una continuidad masiva de quejas por los vecinos que se trasladaron a la Junta y que supusieron la constatación de la necesidad urgente que fue atendida en reunión de coordinación por la Junta y comunicada a los vecinos.



En el mes de diciembre se informó al Ayuntamiento que no se había cumplido el compromiso y que el tema se encontraba en la misma situación, siendo manifestado el malestar municipal y la reclamación de que solventase con urgencia y se materializara en el 2023.



Durante estos meses se ha trasladó a la Junta en múltiples ocasiones vía carta, reunión o en actos la necesidad de abordar este tema, que no quedara en el marco de promesas y tuviera una materialización para este 2023, pidiendo en reiteradas ocasiones la celebración de un consejo de gobierno regional en el municipio, visita del presidente regional por primera vez al Ayuntamiento o una visita del consejero de sanidad al consultorio, sin haber fructificado ninguna.



El acuerdo del pleno contemplaba que el Ayuntamiento realizar al promoción pública de las demandas ciudadanas para canalizar la petición de acelerar al máximo y abandonar esta cuestión del terreno de las peticiones a los hechos.