Agudo anuncia la campaña "propositiva" del PP centrada en los compromisos que Paco Núñez ha firmado ante notario y que llegará a todos los centros sanitarios de Castilla-La Mancha

Una campaña que tiene como objetivo explicar las propuestas del presidente Paco Núñez en Sanidad; tales como la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria, la modernización de la Atención Primaria o poner en marcha un Plan de Choque para atajar las listas de espera

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 16 de marzo de 2023 , 13:19h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha anunciado hoy la campaña `propositiva´ del PP-CLM que estará centrada en las propuestas y en los compromisos sanitarios que Paco Núñez ha firmado ante notario y que llegará a todos los centros de salud, consultorios y hospitales de nuestra región.



Así se ha pronunciado Agudo, -en Valdepeñas (Ciudad Real)-, junto a la candidata a la alcaldía, Cándida Tercero, donde ha asegurado que esta campaña tiene como objetivo explicar las propuestas del presidente Paco Núñez en Sanidad como la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria, la modernización de la Atención Primaria o poner en marcha un Plan de Choque para atajar las listas de espera sanitarias.



En este sentido, ha advertido que “somos la única región de toda España en la que no se ha recuperado al Carrera Profesional Sanitaria”. “Page y su Gobierno han sido incapaces de ponerla en marcha, a pesar de haberlo prometido en las elecciones del año 2015 y 2019”.



De esta manera, ha avisado que, “cuando escuchemos a alguien del PSOE volver a prometer la Carrera Profesional Sanitaria nos estarán metiendo, ya que los últimos presupuestos regionales contenían una clausula en la que se prohibía poder recuperarla”.



Frente a ello, - ha asegurado-, el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, se presenta a las próximas elecciones autonómicas y municipales con un proyecto de “hechos y de palabras”, puesto que ha demostrado que es un “hombre de palabra y de hechos” y se ha comprometido, -ante notario-, a poner en marcha la Carrera Profesional Sanitaria.



Sin embargo, “Page no pude hacer lo mismo”, porque todo lo que ha anunciado luego lo ha incumplido, y, -es más-, en el último año el Gobierno regional ha recaudado más de 500 millones de euros a consecuencia de la inflación y no lo ha invertido en Sanidad.



Por eso, Agudo ha preguntado en qué se ha gastado el dinero Page si no lo ha invertido en atajar las listas de espera sanitarias ni en poner en marcha la UCI de Valdepeñas.



¿En qué está malgastando ese dinero?, -ha preguntado-, si no lo está “dedicando” a algo tan importante como es la salud de los castellanomanchegos.



Denuncia el desastre y el caos de la sanidad pública regional



Además de esto, ha recordado que la gestión sanitaria de Castilla-La Mancha es un “auténtico desastre”, ya que Page ha convertido a la sanidad regional en un caos y colapso y ha conseguido que esta comunidad sea noticia nacional por lo que está ocurriendo en los hospitales y en los centros de salud, con enfermos que se encuentran abandonados sin una cama durante días esperando para ser ingresados.



“Un caos y un colapso provocado por la nefasta gestión sanitaria de Page en Castilla-La Mancha”, en especial en la Atención Primaria, y además son los propios médicos lo que están denunciando esta situación, con tiempos de espera para que un paciente pueda ser ingresado que oscila entre las 24 y las 72 horas.



“Es intolerable lo que está ocurriendo con la gestión sanitaria en nuestra región después de haber pasado una pandemia en la que Castilla-La Mancha lideró las peores tasas de letalidad y de mortalidad de todo el país”, ha apuntado.



Además, hace unos días nos enterábamos de que en el Hospital más grande toda Europa, -el de Toledo-, por falta de camas estaba derivando a los pacientes a otros hospitales de la región.



Un caos que también está ocurriendo con las listas de espera sanitarias, ya que el propio personal de la consejería de Sanidad está “haciendo trampas” porque se está “dando la orden” para que se meta en un cajón las citas de más de 90 días.



“El Gobierno de Page está metiendo a los pacientes en la lista de espera de la lista de espera para que no aparezca en la lista de espera real”, ha indicado.



También, ha lamentado que hay 35 mil pacientes más esperando para una intervención quirúrgica desde que Gobierna Page. “Somos la región de toda España donde los pacientes esperan más de 6 meses para ser operados”.