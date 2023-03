El PP reclama explicaciones a Page por su aparición en los papeles del ‘caso Azud’ de presunta corrupción del PSOE en la Comunidad Valenciana

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 15 de marzo de 2023 , 18:21h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha reclamado “explicaciones claras” al presidente de Castilla-La Mancha ante las noticias aparecidas en un medio de comunicación nacional en las que se señalaba que “Emiliano G. Page” aparece en las anotaciones de la agenda de un empresario investigado por presunta corrupción en el PSOE de la Comunidad Valenciana en el marco del ‘Caso Azud’.



Así lo ha indicado Agudo durante la rueda de prensa de balance político del año 2022, junto a la coordinadora general del PP-CLM, Ana Guarinos; el vicesecretario de Comunicación del PP-CLM, Santiago Serrano, y el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Juan Antonio Moreno.



En este sentido, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha ha aseverado que los castellanomanchegos acaban el año 2022 con la “duda” de saber si los tentáculos de la presunta corrupción del PSOE de la Comunidad Valenciana “están llegando a Castilla-La Mancha” al aparecer estas anotaciones de julio de 2017, cuando Page ya era presidente de la Junta de Comunidades.



“¿Qué hace Page apareciendo en esa agenda de un empresario investigado por corrupción? ¿Qué hacía en 2017 reuniéndose con este empresario? “¿Qué relación tiene ‘Emiliano G. Page’ con este empresario investigado en una trama de presunta corrupción del socialismo valenciano?”, ha preguntado Agudo.



Por todo ello, la secretaria general del PP-CLM ha cuestionado si este es el motivo por el que el PSOE, con Sánchez a la cabeza y con el voto necesario de los diputados y senadores de Page en el Congreso y en el Senado, ha tenido “tanta prisa y urgencia” para rebajar el delito de malversación y así “allanar el camino a sus colegas valencianos”.



2023: AÑO DEL CAMBIO EN CASTILLA-LA MANCHA



Agudo ha incidido en que este año 2022 se ha destacado por ver que la peor versión del socialismo ha llegado a Castilla-La Mancha porque Page ha sido el gran sanchista. “Frente a la soberbia de un presidente al que se le da muy bien insultar a los colectivos de la región, que es incapaz de asumir los errores, que pisa tan poco la calle y que se ha radicalizado al echarse a los brazos de aquellos que quieren romper la unidad de España, está el PP”.



Así, la secretaria general de los ‘populares’ ha asegurado que el partido “ya es la alternativa de Gobierno que necesita esta región”, y que está liderada por Paco Núñez, que este año ha consolidado un proyecto ganador con el que el PP está “preparado para gobernar desde la escucha, con propuestas, estando en la calle y con la gente” porque los castellanomanchegos necesitan “certezas, respuestas y soluciones a sus problemas”.



Por todo ello, 2023 será el año del cambio político necesario en Castilla-La Mancha, ya que lo dicen todas las encuestas “salvo las que realizan afiliados al PSOE”, y “hay un sentimiento en la calle”. “Castilla-La Mancha tiene un gran líder político que se llama Paco Núñez y que será quien defienda los intereses de Castilla-La Mancha frente al abandono socialista” y que hará de la región “una tierra de oportunidades y de primera” frente a un socialismo “que nos condena a estar a la cola de España”.



Agudo ha celebrado que al socialismo “le quedan los días contados”, ya que quedan 149 días para las elecciones autonómicas y municipales. “Estamos convencidos de que el primer escalón para echar a Sánchez es ganar en Castilla-La Mancha y echar a Page del Gobierno, algo con lo que estaremos más cerca de llevar a Alberto Núñez Feijóo al Gobierno de España y reconstruir lo que el socialismo ha hecho añicos”.



GUARINOS: “PAGE ESTÁ SOBRADO DE SOBERBIA Y FALTO DE AUTOCRÍTICA”



Por su parte, la coordinadora general del PP-CLM, Ana Guarinos, ha denunciado que Page es un presidente “desbordado por los acontecimientos y superado por la realidad, que no pisa la calle. Entretenido en la propaganda, inmerso en la incoherencia y en el cinismo, y entregado al sanchismo”. “Un presidente sobrado de soberbia y falto de autocrítica, que está centrado en su propia supervivencia hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2023, olvidando los problemas de las familias, autónomos y empresas”, ha añadido.



En este sentido, ha lamentado que Page “ha rechazado el apoyo y las medidas que desde el PP de Castilla-La Mancha le hemos ofrecido”, como son la bajada impuestos o el impulso de la economía y el empleo. Un presidente que no ha sabido gestionar los fondos europeos y que ha dicho no a las medidas propuestas por el PP en educación, sanidad, servicios sociales, que ha abandonado a los agricultores y ganaderos y, en definitiva, a todos los castellanomanchegos.



La vicepresidenta de las Cortes regionales ha recordado además que Page “está recortando libertades y negando el debate parlamentario”, porque se ha “radicalizado”. “Un Page al servicio de radicales y extremistas, que apoya todas sus iniciativas contra España y Castilla-La Mancha y a favor del sanchismo”, lo que le ha llevado a afirmar que “más Page es menos Constitución y menos Castilla-La Mancha.



Por último, ha lamentado que Page siga negándose a bajar los impuestos a los castellanomanchegos, mientras “hay un exceso de recaudación de 1.000 millones de euros más que no ha revertido en los castellanomanchegos ni en las familias más vulnerables, lo que demuestra la insensibilidad del Gobierno de Page, que solo está pensando en llegar vivo a las elecciones de mayo de 2023”.



“Castilla-La Mancha está peor con Page, pero estará mejor en unos meses con un Gobierno de Paco Núñez. Page ha demostrado ser un fraude, no tener palabra y no ser de fiar, y en unos meses será pasado en esta región. Núñez será futuro, porque en esta tierra estamos cansados de ser el vagón de cola, queremos ser locomotora y ser una tierra de oportunidades, que es lo que seremos cuando en mayo de 2023 los castellanomanchegos den su confianza al PP”, ha concluido.



MORENO: “EL PP HA PRESENTADO 2.300 INCIATIVAS PARLAMENTARIAS”



Por su parte, el viceportavoz del PP en las Cortes regionales, Juan Antonio Moreno, ha recordado que el Grupo Parlamentario ha presentado un total de 2.300 iniciativas parlamentarias durante el año 2022, algo que demuestra el “compromiso de Paco Núñez por solucionar los problemas de la región, así como con la sociedad civil al elevar sus propuestas al Parlamento autonómico”.



“Desgraciadamente, Page ha votado en contra de todas y cada una de las necesidades de los castellanomanchegos porque es un presidente que no está en el Parlamento y usa su mayoría como en Venezuela, como un cacique”, ha incidido.



Page, a juicio de Moreno, es un presidente “alejado de la realidad, que ha votado en contra de iniciativas del Partido Popular como un plan específico para la disminución de las listas de espera, de recuperar la Carrera Profesional Sanitaria, de poner en marcha un fondo de contingencia para la Mesa del Tercer Sector, de una bajada de impuestos a nivel autonómico, de la derogación de la Ley de Aguas para suprimir el canon del agua, del desalojo expres en la ocupación ilegal, de la bonificación del 20 por ciento de los costes laborales a empresas y autónomos con domicilio fiscal en Cuenca o de crear una Mesa de Trabajo con el Gobierno regional, los colegios profesionales sanitarios, los grupos parlamentarios y los sindicatos sanitarios para mejorar la situación de la Sanidad en la región.



También se ha negado a votar a favor de la financiación de los centros educativos concertados de la región, de ampliar las plazas MIR, de aumentar la partida presupuestaria para Atención Primaria, de eliminar el impuesto especial sobre hidrocarburos, de un plan de choque con ayudas directas para el sector agrícola y ganadero, de poner en marcha ayudas directas a los autónomos, de regularizar los 1.600 expedientes de solicitudes de pozos de explotaciones prioritarias del Plan Especial del Alto Guadiana, de ayudas a los jóvenes, de poner en marcha la UCI en Tomelloso, Valdepeñas y Manzanares, de apostar por el tren Madrid-Cuenca-Valencia o del soterramiento del tren a su paso por Talavera de la Reina.



Moreno ha preguntado a Page si “piensa hacer algo ante la nueva situación sanitaria”, ya que la experiencia hasta la fecha ha sido negativa, al ser la región la segunda en tasa de mortalidad y la primera en tasa de letalidad del país. “Y, mientras tanto, Page se dedicó a insultar a los sanitarios, a los profesores, a los alcaldes y a todo aquel que cuestionó sus medidas”, por lo que ahora “es momento de actuar para no tener que lamentarnos después”.



SERRANO: “CASTILLA-LA MANCHA ES MÁS POBRE CON PAGE”



Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP-CLM, Santiago Serrano, ha resaltado que “Castilla-La Mancha es más pobre con Page”, pues la pobreza ha aumentado hasta 665.000 personas, el riesgo de pobreza y exclusión social es de un 32,5% frente a la media española del 27,8% y, respecto al año pasado, hay 36.000 nuevas personas en situación de pobreza y exclusión social. “Además, el 44,5% de la población experimenta dificultades para llegar a fin de mes, lo que supone 5,2 puntos más con respecto a 2020”, ha alertado.



Además, ha advertido de que Castilla-La Mancha es “la tercera comunidad que presentan mayor esfuerzo fiscal, es decir, la tercera cuyos ciudadanos tienen que realizar un mayor esfuerzo para poder afrontar el pago de impuestos en relación con su salario”. “Por decirlo de una manera más gráfica, los castellanomanchegos trabajamos desde el 1 de enero hasta el 17 de julio solo para pagar impuestos, lo que evidencia el infierno fiscal al que somete Page a todos los ciudadanos”, ha explicado



A todo ello, se unen, según ha explicado Serrano, que Castilla-La Mancha tiene los precios más altos de toda España, “hacer la compra en Castilla-La Mancha cuesta un 16 % más que hace un año, nuestra región sigue siendo la más inflacionista de España y Page se ha convertido en el protagonista del recorte más grande de toda la democracia en nuestra región, al quitar el 8,1% de poder adquisitivo a los castellano-manchegos”.



Todo ello sin olvidar, el enorme déficit de Castilla-La Mancha, superior al 1,5 %, así como la deuda, que en Castilla-La Mancha ha crecido en más de 2.000 millones de euros desde que Page gobierna, siendo la quinta mayor deuda autonómica del país y el tercer mayor endeudamiento, respecto del PIB regional, de toda España.



Para Serrano, la solución pasa por hacer lo que están haciendo las comunidades autónomas gobernadas por el PP, “la única manera de compensar la enorme subida de los precios y el riesgo de pérdida de miles de empleos, es bajar los impuestos de manera inmediata”, algo que ya se ha demostrado en las autonomías gobernadas por el PP, con Madrid a la cabeza, donde bajan impuestos y han creado más riqueza, más empresas y tienen más renta per cápita que en las gobernadas por el PSOE.