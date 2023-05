Elecciones autonómicas: El PP y VOX arrebataría Castilla-La Mancha al PSOE de Page

lunes 22 de mayo de 2023 , 07:48h

La última encuesta de NC Report para LA RAZÓN dibuja un escenario muy favorable para el PP, que certificaría el cambio de ciclo que surgió en 2015 y se asentó en 2019.



Entonces, el PSOE obtuvo importantes cotas de poder territorial y actualmente gobierna en 9 de las 12 comunidades que se someten a las urnas. Según este barómetro, los socialistas solo serían capaces de retener con solvencia tres de estos territorios; por el contrario, el PP ganaría en siete regiones y arrebataría feudos clave para los socialistas como la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha.



Uno de los bastiones clave del poder territorial del PSOE –no en vano, en 2019 consiguió mayoría absoluta–, ahora se tambalea. Emiliano García-Page ganaría las elecciones el próximo domingo (16) pero se quedaría a uno de la mayoría absoluta (17) y sin socios para salvar esa distancia, porque Podemos no consigue representación.



Esto otorga una oportunidad al PP de arrebatarle el Gobierno, ya que Paco Núñez (14/15) sí estaría en condiciones de superar la barrera de la mayoría absoluta alcanzando un pacto con Vox (2/3).



Unidas Podemos, según los sondeos, NO conseguiría volver a las Cortes, donde solo ha tenido representación una legislatura.



Ciudadanos -que perdería sus cuatro escaños- saldría de las Cortes Regionales



Cabe recordar que la Ley electoral de Castilla - La Mancha divide la la región en cinco circunscripciones, tantas como provincias. Esta circunstancia también limita a pequeños partidos como Podemos. Es así como el 28 de mayo en Toledo se elegirán a 9 diputados, en Ciudad Real y Albacete 7 escaños, mientras que en Cuenca y Guadalajara se elegirán 5 parlamentarios.



Críticas a Page por un comentario sobre sus hijos.-



El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado la actitud que Emiliano García-Page tuvo durante un mitin del PSOE en Azuqueca y ha asegurado que la región «está desilusionada» con él porque «no está en condiciones» de ser el presidente de Castilla-La Mancha. «No hay más que verlo», ha apuntado.



Paco Núñez ha incidido en que «hoy el PSOE no mimetiza con la región porque no se parece en nada a los castellanomanchegos», ya que el candidato socialista «nos abronca, pega golpes en el atril, regaña a la gente, falta al respeto a la gente que no le quiere votar y hace comentarios de mal gusto» como «airear la vida sexual de sus hijos o tratar de forma machista a la candidata a la Alcaldía de Talavera de la Reina».



Así lo ha expresado el líder de los populares castellanomanchegos durante un desayuno informativo con la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España, en Madrid, donde ha aprovechado para anunciar que la primera medida que aprobará como presidente de Castilla-La Mancha será una bajada de impuestos.



Cabe recordar el espectáculo que García-Page ofreció este martes en un mitin en Azuqueca, donde el dirigente socialista dio un recital de comentarios de mal gusto, chabacanos, machistas y misóginos sobre sus hijos: «Yo se lo digo siempre [a su hija]: tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano», dijo entre carcajadas. Los asistentes al acto aplaudieron las bromas taberneras de Page.



«El otro día me quedé con mis hijos… Les pregunto de todo, pero no me atrevo nunca a preguntarles cómo les va la cosa sentimental, si es que lo llaman así. Mi hijo es de esos de raza y a la chica no le pregunto, pero a veces he pensado y digo por las noches ‘a ver cuándo mi hija se echa novio’. Ya ha tenido dos novios, pero bueno, decidió estudiar… empezó con las clases teóricas. Yo se lo digo siempre: ‘Tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano’», dijo entre risas.



Continuó diciendo que a veces pensaba en cómo le gustaría una "buena gente" para su hija, de quien se pudiera "fiar". "Cuando le dé por tener novio, me encantaría que se echara una cosa parecida a Pablo Bellido", proclamó. El padre, dijo, (es decir, él) "dormiría tranquilo" y además no tendría que "discutir ni con el cuñado, ni el suegro, ni con nadie" en las reuniones familiares. "Poderte fiar, poder decir qué tal se porta mi hija en vez de al revés", dijo.



En este sentido, la candidata del PP por la provincia de Albacete a las Cortes Regionales, María Gil, también ha alzado la voz por las declaraciones del líder socialista en Guadalajara. Gil ha dicho que García-Page continúa con la idea de que Castilla-La Mancha es su cortijo. Además ha lamentado que siga abochornando a las mujeres al volver a escuchar en un mitin de Guadalajara unos comentarios machistas, que se repiten tras los vertidos ante la candidata de Talavera de la Reina.



«Desde el Partido Popular pensamos que hay que trabajar por la Igualdad de hombres y mujeres con firmeza, por lo que chascarrillos como los que realiza Page, flaco favor nos hacen a las mujeres» ha aseverado María Gil durante una rueda de prensa en la sede del PP en Albacete.



Page "oculta" unos abusos sexuales en el Hospital de Guadalajara.-



El portavoz del PP de Castilla-La Mancha y candidato a las Cortes de Castilla-La Mancha por Toledo, Santiago Serrano, ha asegurado que a Page “se le amontonan los escándalos, como los abusos sexuales a una mujer por parte de un celador en el Hospital de Guadalajara, y que demuestran que el PSOE no puede seguir gobernando esta tierra”.



Así se ha pronunciado hoy en un acto público en el Puerto de San Vicente junto al candidato del PP Arturo Gómez, donde ha lamentado que cuando se produjeron estos abusos, en el año 2020 no “se tomaron las medidas necesarias para atajar este tipo de situación”.



En ese sentido, ha recordado que ni la consejera de Igualdad, ni el diputado nacional socialista Zapata, que en ese momento era el director de Gestión defendieron la aplicación del protocolo de actuación con la víctima, de hecho, lo único que se hizo fue cambiar al celador de planta; tras su detención volvió a su puesto de trabajo y la víctima tuvo que cruzarse con su agresor en un ascensor.



Sin embargo, “lo que clama al cielo” a juicio de Serrano es que nadie del Gobierno regional, ni el Instituto de la Mujer, ni del SESCAM se hayan personado en la causa a favor de esta mujer que en 2020 tenía 18 años, “y hay que estar del lado de las víctimas, no abandonarlas a su suerte”.



En ese sentido ha recordado que el flaco favor que los socialistas han hecho a las mujeres de este país, ya que dieron sus votos a la Ley del sólo sí es sí”, “de la que Page y sus diputados son cómplices” y que únicamente ha hecho “un daño irreparable a miles de mujeres que han visto cómo a sus agresores o se les han reducido las condenas o han salido a la calle”.



Por otra parte, Santiago Serrano ha preguntado a los socialistas “si consideran que es de recibo la actitud de Page con la candidata a la Alcaldía de Talavera de la que dijo que tenía que casarla”, algo que nos parece más que reprobable “porque es una actitud impropia que nos abochorna a todos, y lo más triste es que nadie del PSOE ha salido a condenar este tipo de comportamientos”.



LEY DE AGRICULTURA



El portavoz regional ha enviado un mensaje de tranquilidad a todos los agricultores y ganaderos de la región, ya que ha asegurado que cuando Paco Núñez sea presidente de Castilla-La Mancha a partir del 28 de mayo, una de las primeras medidas que tomará será la de derogar la Ley de Agricultura Familiar, “que permite la expropiación de las tierras que nuestros agricultores han trabajado con tanto esfuerzo y sudor”.



Para Serrano “es imperdonable” que el PSOE aprobase en solitario una ley que perjudica gravemente a nuestros agricultores, y por eso, “va a ser derogada, y mientras Paco Núñez sea presidente no se va a quitar a nadie ninguna tierra que sea de su propiedad, porque precisamente uno de los objetivos del PP es vertebrar la región y luchar contra la despoblación”.



A reglón seguido el portavoz ha avanzado que Paco Núñez luchará contra la despoblación “para la recuperación de servicios esenciales en nuestros pueblos”, y por eso, cuando gobierne pondrá en marcha “con carácter urgente” “Planes Especiales” para revitalizar comarcas con problemas de despoblación.



“No podemos permitir que nuestros pueblos sigan teniendo carencias de infraestructuras y servicios” y todos ellos, como los de la zona de la Campana, la Jara o la Sierra “tienen necesidades especiales de reactivación económica, y ya han llegado al hartazgo del actual Gobierno de Castilla-La Mancha, que no se ha preocupado ni ha tenido un miramiento especial para con nuestros municipios que sufren el problema de la despoblación”.