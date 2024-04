Núñez exige a Page “estar a la altura” de su cargo y acudir al Senado para decirle a Aragonés que no va a permitir que Castilla-La Mancha sea una región de segunda

En el Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha de este sábado

sábado 06 de abril de 2024

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido a Emiliano García-Page “estar a la altura” del cargo de presidente de la Junta y acuda al Senado el próximo lunes para decirle al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, que no va a permitir que Castilla-La Mancha se convierta en “una región de segunda”.



Así lo ha destacado en el Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha, celebrado este sábado en Toledo, donde ha recordado que la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado se ha convocado “para hablar de cómo va a influir la Ley de Amnistía en los distintos territorios del Estado español”.



“El lunes hay que demostrar gallaría, valor y si se está a la altura del cargo que se representa”, ha dicho, ya que el lunes los presidentes de las distintas autonómicas estarán en el Senado para explicar, en nombre de su autonomía, su posición en relación a esta Ley, por lo que Page “debe cumplir con su obligación” y defender al conjunto de los castellanomanchegos “mirando a los ojos a Aragonés”.



Por ello, ha insistido en que los castellanomanchegos esperan de su presidente autonómico que diga al presidente catalán “que no vamos a consentir que la Ley de Amnistía nos convierta en ciudadanos de segunda”, que no va a permitir “que Sánchez dé más derechos a los independentistas que a los agricultores de Castilla-La Mancha” o que no va a permitir que haya más privilegios para un independentista que para un autónomo de la región.



Núñez ha asegurado que los ciudadanos “no están de acuerdo con los pactos del PSOE con los independentistas” que implican que una parte del dinero de los castellanomanchegos va a financiar la causa independentistas.



“El lunes hay que ir al Senado en nombre de Castilla-La Mancha para decir no a la amnistía y a la ruptura del principio de igualdad entre españoles”, ha añadido el presidente regional del PP.



20 DE ABRIL EN CUENCA, INTERMUNICIPAL DEL PP-CLM



De otro lado, Núñez ha anunciado que el PP de Castilla-La Mancha celebrará su Reunión Intermunicipal el próximo sábado 20 de abril en la ciudad de Cuenca con la participación de los principales alcaldes y alcaldesas del partido.



Una jornada, ha destacado, que pondrá en valor una nueva forma de hacer política que hoy existe en Castilla-La Mancha frente al Gobierno socialista de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



“Vamos a demostrar con el testimonio directo de los alcaldes la alta capacidad de gestión del PP y la alternativa de hacer política que existe en Castilla-La Mancha de su mano”, ha indicado, destacando que el PP tiene un “modelo coherente de cumplimiento de la palabra dada”.



Núñez ha avanzado que participarán los alcaldes de las cuatro capitales que gobierna el PP como son Toledo, con Carlos Velázquez; Guadalajara, con Ana Guarinos; Albacete, con Manuel Serrano y Ciudad Real, con Francisco Cañizares. Además de los alcaldes de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio; de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz; de Tomelloso, Javier Navarro; de Seseña, Jaime de Hita; de Hellín, Manuel Serena; de Villarrobledo, Valentín Bueno; de Fuensalida, José Jaime Alonso o de Mora, Emilio Bravo.



Además, participarán los portavoces municipales, encabezados por la presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Beatriz Jiménez, para testimoniar la alternativa política que existe a los gobiernos socialistas.



El balance de la gestión cuando está a punto de cumplirse un año de la victoria del PP de Castilla-La Mancha en las elecciones municipales “es positivo”, ya que los alcaldes han demostrado “rigor, eficacia, eficiencia y cercanía” con “falta de apoyo por parte de la Junta”, que crea nuevos impuestos como el canon del agua que obligará a cobrar a los ayuntamientos y que irá al Gobierno regional.