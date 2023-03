El Dépor no puede con un Villanovense muy efectivo (2-0)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 13 de marzo de 2023 , 10:20h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Deportivo Guadalajara cayó derrotado en su visita a Villanueva de la Serena, donde intentó dominar y ser protagonista en el partido, pero donde una vez más la efectividad le penalizó. Los morados tuvieron ocasiones, especialmente en el primer tiempo, que no pudieron materializar, algo que sí hizo el galés Joshua Farrell, claro protagonista del partido con un doblete tras una sensacional jugada individual en el primer tiempo y mandando al fondo de la red un pase de la muerte en el segundo. Al final, 2-0 que pone punto y final a la racha de ocho partidos sin perder de los alcarreños.



Gonzalo Ónega apostó por un once similar al que había disputado los últimos partidos, con Stevens regresando al costado derecho tras su sanción, Cheki entrando en el centro del campo en lugar de Riveiro, que cumplía ciclo de amonestaciones, y Tellechea de nuevo en el tridente ofensivo para sustituir a Pablo Zotes. Desde el primer minuto se vio que eran los morados los que pretendían conseguir el control del balón y del partido, algo que consiguieron y con lo que tampoco parecía disconforme el Villanovense.



La primera del partido fue para el Dépor, en un balón que quedó en la frontal del área y que Cheki, sin pensárselo, mandó directo hacia la portería, donde Álex Lázaro estuvo muy atento para rechazar. Los morados se plantaron en campo rival con muchos hombres, lo que hacía que cada vez que los locales robaban, se produjera una situación de ataque con muchos metros por delante para los veloces atacantes del Villanovense.



Stevens tuvo la más clara prácticamente de toda la primera parte en una acción combinativa de los alcarreños por la banda derecha en el que Nanclares puso un centro raso al primer palo, donde apareció desde atrás solo en lateral morado, que metió la puntera y superó al portero, pero el balón se marchó pegado al palo por línea de fondo. Pero, a pesar del dominio morado, quien abrió el marcador fue el Villanovense.



En un contragolpe de los locales, Joshua Farrell se internó en el área por el lado izquierdo, y ante Darío García, realizó un recorte y se sacó de la manga un latigazo inapelable que fue directo a la escuadra, sin que Samu Pérez pudiese hacer nada. Un jarro de agua fría para los alcarreños, que lejos de rendirse trataron de seguir apretando, y de nuevo Cheki, con un remate dentro del área, dispuso de una más para el Dépor en el primer tiempo.



Sin cambios en el entretiempo, el Dépor salió al segundo tiempo con la intención de lanzarse al ataque y encerrar al Villanovense, algo que funcionó. Sin embargo, pasaban los minutos y no llegaban las ocasiones claras. Lo que sí llegó, tras un error en una entrega en medio campo, fue el segundo de los extremeños. Benji se encontró en la banda derecha con muchos metros por delante y sin oposición, entrando al área y sirviendo un pase de la muerte perfecto para que el galés Farrell hiciera el segundo a portería vacía.



Optó Gonzalo Ónega por un doble cambio para dar entrada a Morcillo y a Guille Thompson, que debutó en partido oficial con la elástica morada. Precisamente en un centro desde la izquierda, el delantero cabeceó en el primer palo y la pelota le cayó franca en el segundo a Fran Santano, que con un buen remate de primeras marcó el que podría haber sido el gol de la esperanza, pero que fue anulado por fuera de juego del atacante morado.



Poco a poco, el Villanovense fue sacudiéndose el dominio morado en unos minutos de ida y vuelta sin ocasiones claras para ninguno de los dos. Un quiero y no puedo de los morados frente a un equipo extremeño que intentaba salir al contragolpe sin despreocupar la defensa. La mejor del Dépor fue un centro de Guille Thompson desde la banda izquierda que se envenenó y tuvo que sacar a saque de esquina el portero local.



Con el pitido final, se terminó la racha de imbatibilidad del Dépor, que llevaba ocho partidos sin conocer la derrota. Ahora los de Gonzalo Ónega volverán al Pedro Escartín para enfrentarse al C.P. Cacereño en la matinal del domingo 19 de marzo.