El Dépor supera un mal momento y remonta en el tramo final (3-1)

domingo 11 de septiembre de 2022 , 19:24h

El Deportivo Guadalajara consiguió su primera victoria de la temporada 2022/23 en el que fue su estreno como local en el Pedro Escartín frente a la U.D. Montijo. El conjunto alcarreño empezó mal el partido, volviendo a recibir un gol antes de cumplirse los primeros diez minutos de partido, pero supo reponerse, tiró de pundonor y terminó dándole la vuelta al marcador gracias a los goles de Gerar, Tellechea e Iván Moreno.



Gonzalo Ónega optó por un once diferente al que cayó en Coria la semana pasada, dando entrada a Samu Pérez, David Gómez, Cheki y Fran Santano en lugar de Álex Herrero, Dani Gallardo, Cruz e Iván Moreno. A pesar de que al Dépor le gusta mostrar sus cartas desde el inicio, en este partido entró en un bucle donde todo el juego sucedía muy cerca del área morada. Samu Pérez y los centrales no terminaban de encontrar la manera de sacar el balón jugado desde atrás, consiguiendo el Montijo muchas recuperaciones que le servían para crear ocasiones de mucho peligro. Antes del primer minuto, Cristo García casi le roba el balón al portero morado y forzó el primer corner, donde el Montijo tuvo su primera oportunidad de gol. Poco después, Cristo Medina volvía a hacer intervenir a Samu, que mandó el balón a saque de esquina en la jugada que precedió al primer gol.



Abraham Pozo colgó la pelota desde la esquina y, tras un despeje poco contundente de la defensa morada, Pedro Toro golpeó desde lejos para acabar jugada, y su disparo, tras golpear en el palo, le dio a Samu por detrás y se coló en la portería. Desde el gol, el Dépor fue asentándose poco a poco en el partido, aunque hasta el minuto 20 siguió la zozobra deportivista. Una vez superado ese mal momento, el equipo de Gonzalo Ónega fue ganando peso en campo rival, jugando a un fútbol más parecido al que tanto rédito le dio la temporada pasada, embotellando cada vez más al Montijo.



Pudo empatar el partido Ignacio Tellechea, que dispuso de una doble ocasión en un mano a mano con Izan que el portero sacó con una intervención espectacular cuando el Escartín ya cantaba el gol, comenzando ahí una serie de minutos en los que todas las jugadas eran ya del Dépor. Al final, el autor del primer gol de la temporada para los alcarreños volvió a ser el mismo que la pasada temporada: Gerar. El central leyó muy bien la defensa en estático del Montijo y, tras una pared con Iván Riveiro, se quedó en la frontal del área. Desde allí soltó un latigazo con la pierna derecha que entró raso y pegado al palo para dar la esperanza a su equipo.



El Montijo, sabedor de lo complicado que le estaba resultando el partido, realizó una triple sustitución al descanso, pero no sirvió para cambiar el rumbo del partido. La marea morada era incontenible y el partido estuvo completamente volcado hacia la portería visitante, que resistía como podía las intentonas deportivistas. Gonzalo Ónega fue progresivamente introduciendo cambios ofensivos que le creaban muchos problemas a la defensa del Montijo. Uno de ellos, Iván Moreno, pudo ser quien diera la vuelta al marcador tras un fallo de Izan, a quien se le escapó el gol de las manos, pero su remate a portería vacía lo salvó Javi Chino bajo los palos.



Al final, el marcador se movió a los 83 minutos. En una jugada colectiva de muchos quilates, Iván Moreno puso desde la izquierda un centro raso que Tellechea aprovechó en el primer palo para batir al portero con un remate cruzado que desató la locura del Pedro Escartín. Incluso pudo repetir él mismo unos minutos después, pero su remate picado de volea se marchó rozando el larguero. Chupi y Nanclares, que revitalizaron completamente al Dépor, fueron un dolor de cabeza para el Montijo, que no podía parar el torrente de ocasiones que generaron. De hecho, el equipo visitante terminó el partido con un jugador menos por la expulsión por roja directa de su lateral izquierdo, Luis Madrigal, por una entrada sobre el centrocampista madrileño.



Ya en el tiempo de descuento, Iván Moreno cerró la cuenta con un gran gol en una jugada donde dentro del área dejó tirado a su par para poner el balón en la escuadra con la pierna derecha. El malagueño le puso el colofón a una actuación colectiva espectacular del Dépor, que consigue su primera victoria de la temporada. El siguiente compromiso del equipo será la visita al Cerdanyola del Vallès catalán, a quien visitará el próximo domingo 18 de septiembre.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens (Cruz, 74′), Ablanque, Gerar (Chupi, 69′), David Gómez (Robert, 60′), Sergi Segura; Darío García, Cheki (Nanclares, 60′), Iván Riveiro; Fran Santano (Iván Moreno, 60′) y Tellechea.



U.D. Montijo: Izan; Pedro Toro (Barragán, 72′), Akapo, Javi Chino, Luis Madrigal; Abraham Pozo, Julio Rodao, Yeray González (Batanero, 45′), Ibra Keita (Gideon, 52′); Cristo Medina (Pino, 45′) y Cristo García (Raíllo, 45′).



Árbitro: A. Villanueva Amorrortu (Comité Vasco). Amonestó a Cheki (32′) del C.D. Guadalajara y a Akapo (12′), Cristo García (19′) y Pedro Toro (61′) de la U.D. Montijo. Expulsó a Luis Madrigal (87′) de la U.D. Montijo.



Goles: 0-1, Pedro Toro, minuto 6; 1-1, Gerar, minuto 45; 2-1, Tellechea, minuto 83; 3-1, Iván Moreno, minuto 90.