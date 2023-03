Soluciones para agricultura, ganadería y despoblación protagonizan la jornada celebrada por VOX este domingo en Cogolludo

lunes 13 de marzo de 2023 , 07:58h

Este domingo se celebró en Cogolludo la I Jornada Agrícola y Ganadera Presente y futuro del campo en Guadalajara. Una cita organizada por el Grupo Provincial VOX en la Diputación de Guadalajara que contó con ganaderos, agricultores, cazadores y políticos.

El evento contó con la presencia de Jorge Buxadé, Jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo. El europarlamentario aseguró que estas jornadas sirven para demostrar que “en VOX decimos absolutamente lo mismo en Toledo, Guadalajara, Madrid o Bruselas. La defensa de nuestro sector agrario que es el sector productivo que nos da de comer a todos. Que fija la población en el medio rural y crea empleo. Eso es lo que nosotros queremos defender frente a los fanáticos del clima y a los fanáticos animalistas que desde Bruselas o desde el Congreso de los Diputados están arruinando nuestro campo”.

No faltó tampoco en Cogolludo el candidato de VOX a la presidencia de Castilla-La Mancha, David Moreno. Respondió a preguntas de los medios que “con el proyecto político que tenemos para Castilla-La Mancha me veo de presidente. Tenemos equipo y tenemos el programa que Castilla-La Mancha necesita y se lo estamos explicando hoy aquí a los agricultores y ganaderos. Tenemos soluciones a los problemas y lo vamos a conseguir”.

Durante la jornada participó en una de las mesas Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León. Moreno puso de ejemplo la labor que está desarrollando el primer Gobierno en el que ha entrado VOX detallando que: “En tan sólo un año es impresionante la cantidad de soluciones que han aportado. Sobre todo porque están haciendo participar a las asociaciones agrarias y a las asociaciones ganaderas. Les están escuchando, están poniendo protocolos en marcha, acordes a las necesidades. Y todas esas medidas que están funcionando en Castilla y León van a estar funcionando en Castilla-La Mancha muy pronto, a partir del día 29 de mayo de este año”.

Agricultura, ganadería y despoblación

Tres mesas redondas conformaron una agenda en la que se ofrecieron soluciones para los problemas de nuestros pueblos. En la primera de ellas bajo el título de Riqueza y variedad de la olvidada agricultura de Guadalajara participaron Daniel Alda, joven agricultor de la Serranía de Guadalajara, Juan González, agricultor de La Alcarria y Ricardo Chamorro, diputado nacional por Ciudad Real.

De la Situación de la ganadería en la provincia de Guadalajara hablaron Francisco García, ganadero de la Sierra Norte de Guadalajara y Jesús Sola, ganadero del Señorío de Molina junto al consejero de Castilla y León. Por último Ángel López Maraver, diputado nacional por Guadalajara; Georgina Trías, diputada nacional por Ávila y Juan Toquero del Vado, gestor cinegético ofrecieron Soluciones para fijar población y proteger nuestro campo.

Las mesas fueron moderadas por Iván Sánchez, portavoz del Grupo Provincial VOX en Diputación. Su conclusión una vez finalizada la jornada es que: “La suerte que tenemos en España es que nuestros ganaderos y nuestros agricultores son ganaderos y agricultores de vocación. Gracias a eso siguen tirando y manteniendo las explotaciones, porque si fueran fondos de inversión o si fueran empresarios puros y duros, nadie aguantaría ese maltrecho negocio. Tiene que estar trescientos sesenta y cinco días al año y gracias a que son trabajadores vocacionales, consiguen mantener y tirar para adelante de nuestro sector primario”.

No falta agua, falta infraestructuras

Buxadé también habló de agua y de las posturas de la formación en materia hídrica. “El agua es de todos los españoles. Por desgracia, estamos vertiendo mucha más agua al océano Atlántico o al mar Mediterráneo de lo que en el caso del Atlántico determinan nuestros tratados con Portugal. Pero en el caso del Mediterráneo, lo que es necesario para el mantenimiento y la conservación de las cuencas hidrográficas y por tanto esos excesos de agua tienen que repartirse entre todos los españoles”.

“En España no falta agua, en España lo que falta es una política nacional del agua. Infraestructuras que lleven agua a todos los rincones de España. Todos lo sabemos, El agua es vida. El agua es riqueza, prosperidad. Nosotros no renunciamos en ningún momento a que, ni por intereses separatistas, nacionalistas, regionalistas o por el interés de esos falsos ecologistas, haya regiones de España a los que no le llegue el agua suficiente para generar un regadío que crea riqueza y prosperidad”, finalizó el europarlamentario.