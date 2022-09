Un mal arranque deja al Dépor sin premio en Coria (2-0)

lunes 05 de septiembre de 2022 , 18:40h

El Deportivo Guadalajara se estrenó con derrota en la Segunda RFEF, donde comenzó la temporada visitando a uno de los equipos que hizo Playoff de Ascenso el último curso. El partido se decidió en los primeros 15 minutos, en los que el equipo extremeño mandó al fondo de la portería sus dos primeras ocasiones y se colocó con una ventaja de 2-0 que ya no pudo recortar el conjunto morado a pesar de que pasó el resto del encuentro intentándolo.



Los once elegidos por Gonzalo Ónega fueron prácticamente los mismos que en el tramo final de la temporada pasada, con las novedades de la presencia de tres de los fichajes: Dani Gallardo, Jesús Cruz e Ignacio Tellechea. El campo fue otro protagonista del choque, pues no presentaba un buen estado debido a un hongo que había asolado el césped de ‘La Isla’. El inicio del partido parecía igualado, con mucha lucha entre dos equipos que querían el balón, pero el C.D. Coria golpeó primero. A los cinco minutos, en una jugada en la que el Dépor se había quedado con un hombre menos por un golpe de Gallardo contra el muro, Joserra cabalgó por la izquierda y colgó un centro que terminó en el pie de Félix Ledesma, que a través de una volea de muy bella factura colocó el balón en la escuadra.



Trató de reponerse bien el Dépor, pero cuando apenas habían transcurrido 13 minutos, un despeje de la defensa sin aparente peligro obligó a salir de su posición a Álex Herrero para despejar. El madrileño, lastrado por un mal bote del balón, golpeó mal y en lugar de mandar la pelota lejos la estrelló contra el cuerpo de Nané, que se quedó con la pelota franca para empujarla a portería vacía. Tras el duro golpe del 2-0, el Dépor comenzó otro partido en busca de una remontada que fue persiguiendo el resto del tiempo. Tellechea, Iván Moreno, Riveiro o Stevens pudieron hacer que el marcador se moviera antes del descanso, pero la puntería tampoco estaba del lado morado.



Muy destacable fue el partido de Ignacio Tellechea, que fue un dolor de cabeza para el Coria. El punta madrileño bregó con los dos centrales extremeños y les ganó gran cantidad de balones por alto, que o bien terminaban en peinadas para buscar a Iván Moreno o descargaba en otros de sus compañeros. El delantero estuvo muy activo cayendo también a la banda izquierda, en un partido donde solo le faltó el gol.



Al descanso, Ónega dio entrada a Cheki y a David Gómez, y el partido cambió completamente. El Dépor sometió al equipo local, que estaba completamente parapetado entorno a su área para evitar las acometidas alcarreñas. La sociedad entre Iván Riveiro y Cheki aumentó en frecuencia y creó muchos problemas al Coria, pero, a pesar de que el balón llegaba al área, los remates nunca terminaron de ser francos y claros.



El Dépor terminó el partido completamente volcado, aunando sobre el campo a Iván Moreno, Tellechea, Chupi y Fran Santano, ante un Coria que apenas superó el medio campo en toda la segunda mitad. La ocasión más clara fue para Ignacio Tellechea en los últimos minutos. El madrileño remató un centro que llegó desde el costado izquierdo y obligó a Toni Varea a realizar su gran parada del partido para evitar que los morados recortaran diferencias. Así concluyó un partido en el que el Deportivo Guadalajara fue inferior en el marcador pero demostró que no lo es en el juego en una nueva categoría.



Ahora el equipo tiene siete días para levantarse de su primera derrota antes de estrenarse en el Pedro Escartín, donde recibirán a otro equipo de Extremadura, la U.D. Montijo el próximo sábado 10 de marzo.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Coria: Toni Varea; Cera, Pedro Melli, Alexander, Joserra; Deco (Iván Simón, 81′), Félix Ledesma (Isma Cerro, 70′), Sergio Gómez; Álvaro Traver (Alejandro, 70′), Santi Luque (Asiel, 87′) y Nané (Alberto Bernardo, 70′)



C.D. Guadalajara: Álex Herrero; Stevens (Robert, 69′), Ablanque, Gerar (Chupi, 69′), Dani Gallardo (David Gómez, 45′), Sergi Segura; Cruz (Cheki, 45′), Darío García (Fran Santano, 69′), Iván Riveiro; Iván Moreno y Tellechea.



Árbitro: A. Chavarrías Pérez (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a Alexander (65′) del C.D. Coria.



Goles: 1-0, Félix Ledesma, minuto 6; 2-0, Nané, minuto 13.