Un desafortunado rebote a 8 segundos del final dejó a FS Pozo de Guadalajara sin puntuar ante EFS Cazalegas (5-4)

domingo 23 de octubre de 2022 , 09:03h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su debut liguero en el Grupo 3 de 1ª autonómica de fútbol-sala de la FFCM ante EFS Cazalegas/Cazalia FS (5-4). Los poceros tuvieron la suerte de espaldas y se volvieron de vacío pese a merecer como mínimo el punto, siendo competitivos hasta el final y no cayéndose pese a ir todo el partido a remolque.



El arranque rojillo no fue nada bueno, con una defensa muy desajustada los localesencontraban vías para hacer daño, y tras varios avisos un fallo en cadena supuso el 1-0 para Cazalegas a 17,37 del descanso. Los poceros encontraron pronto el empate sin merecerlo, tras un buen robo de Juancho que convirtió en el 1-1 a 16,14 del intermedio.



Una pérdida pocera en salida fue el 2-1 a 12,32 del intermedio. Poco a poco los rojillos se encontraron cómodos, y lograron el empate a 2,23 del descanso tras un sensacional remate de córner de Jorge del Moral (2-2). Cazalegas no se vino abajo, y tras un tiro lejano de rebote logró ponerse 3-2 a 26 segundos del descanso.



La mala suerte se cebó con los rojillos como en el primer tiempo En la segunda parte los poceros se ajustaron bien en defensa y lograron igualar muy pronto.



Juancho hizo el 3-3 tras una gran definición a 18,55 del final. Los poceros estaban bien, aunque una buena acción del rival y un rechace dieron lugar al 4-3 a 13,33 de la conclusión.



Pozo estuvo siempre vivo en el encuentro, y arriesgó los últimos 4 minutos con porterojugador, con paciencia y tras apenas una perdida en todos sus ataques lograron el empate con suspense, obra de Andrés Romero a 1,10 del final (4-4). Con el 4-4 los poceros tuvieron en sus pies el gol de la victoria, pero no lo convirtieron y un tiro sin aparente peligro de los locales rebotó en un jugador pocero para dar lugar al 5-4 a 8 segundos del final.



Cruel final de partido para un Pozo que fue competitivo pero que debe corregir los goles encajados en los segundos finales de ambos tiempos, los cuales le dejaron sin puntuar.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Sergio de las Heras, Carlos Alonso, Raúl Alonso, Jorge del Moral y Juancho Carqués -cinco inicial- Diego, Andrés Romero, Curi, Jaime y Pablo Salas.



Goleadores: Juancho Carqués (2), Jorge del Moral y Andrés Romero.