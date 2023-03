Itziar Asenjo: “Con una ley que ha dejado a más de 80 agresores sexuales en la calle, el PSOE no está legitimado para defender a las mujeres”

La portavoz del Comité de Campaña del PP en Guadalajara, Itziar Asenjo, ha afirmado que “el 8 de marzo con el PSOE se ha caracterizado por retroceder y no avanzar; lo urgente ha sustituido a lo importante, las conquistas de las mujeres están en peligro y es necesario revertir los grandes errores”

jueves 09 de marzo de 2023 , 13:08h

La portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular de Guadalajara, Itziar Asenjo, se ha referido hoy en rueda de prensa a las celebraciones que tuvieron lugar ayer con motivo del Día de la Mujer en instituciones gobernadas por el PSOE y a las que el PP no acudió por considerarlas “actos vacíos de contenido y carentes de hechos”. Asenjo ha sido tajante al afirmar que “el PSOE no está legitimado para defender ni a las mujeres ni al feminismo, no puede estarlo tras haber aprobado una ley que beneficia a más de 80 agresores sexuales, no puede estarlo cuando la prioridad del PSOE no son las mujeres sino la supervivencia política de Pedro Sánchez”, al tiempo que ha añadido que “es una vergüenza lo que está ocurriendo porque tras ver cómo salen los violadores de la cárcel no hay ni una sola dimisión. Nadie asume responsabilidades, se han traspasado todos los límites”.



La portavoz del Comité de Campaña ha alertado de que “los derechos de las mujeres están en peligro por quienes se disfrazan de feministas por el día, pero se visten de Tito Berni por las noches y legislan en contra de las mujeres”. A juicio de la responsable provincial, “el 8 de marzo se ha caracterizado por retroceder y no avanzar, un 8 de marzo en el que lo urgente ha sustituido a lo importante, las conquistas de las mujeres están en peligro, es necesario revertir los grandes errores”.



Asenjo ha dicho también que la situación que vivimos es “gravísima” por el “mayor retroceso en los derechos de las mujeres” provocado por “el indulto a agresores sexuales, siendo ya más de 800 las reducciones de condena y 80 que han sido puestos en libertad, estimándose que lleguen a ser aproximadamente 3.000 los que se vean beneficiados por la aprobación de esta ley”. Además, “lo peor es que estas consecuencias eran conocidas por el PSOE de Emiliano García Page antes de aprobar la Ley, y no hizo nada al respecto para evitarlo, aprobaron la ley a sabiendas de sus consecuencias con una única finalidad, mantenerse en el gobierno, la misma finalidad por la que ahora han decidido rectificar porque las encuestas estaban penalizando demasiado al PSOE por la aprobación de esta Ley y sus consecuencias”, ha apuntado. Por ello, “Emiliano García Page y sus compañeros del PSOE son cómplices de la aprobación de la Ley del solo Sí es Sí, no han condenado el uso de la prostitución por sus compañeros, impulsan una Ley Trans que perjudica a las mujeres y que va a causar daños irreparables a niñas, los padres podrían perder la patria potestad si se niegan a que niños de 12 años se hormonen, sin una valoración psicológica, cuando se ponen de perfil en el caso del Tito Berni, caso en el que están implicadas mujeres prostituidas. Está claro que las mujeres no nos vemos representadas por este feminismo”.



Itziar Asenjo ha finalizado confiando en que “queda poco tiempo para sustituir a este gobierno, para sustituir a Pedro Sánchez por Feijoo, para sustituir a Page por Paco Nuñez y a Rojo por Ana Guarinos, porque todos ellos son el mismo PSOE” y queda poco, ha dicho, “para dejar atrás estos años de retrocesos y recuperar un feminismo real, que las mujeres y los hombres en pie de igualdad celebremos un feminismo sin victimismo, que ponga en valor la conciliación, la maternidad y la paternidad, reduciendo las tasas de paro, la brecha salarial, los techos de cristal y que ninguna mujer que quiera ser madre lo vea como un obstáculo para su carrera profesional”.