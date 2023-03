Patricio denuncia que la Ley del "solo si es si" ha reducido un total de DIEZ condenas en Guadalajara y UN agresor sexual ha sido excarcelado

Recuerda que Page y su gobierno sabían desde hace dos años y medio, desde julio de 2020, que la Ley del `solo si es si´ “iba a ser perjudicial, y no hicieron nada por remediarlo, por lo que son cómplices de la misma y de sus consecuencias”

viernes 03 de marzo de 2023 , 10:08h

La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha denunciado que el número de delincuentes sexuales que se siguen beneficiando de la nefasta Ley del `solo si es si´ sigue aumentando. “Ya son 721 rebajas de penas a agresores sexuales que han supuesto 74 excarcelaciones, y ni una sola dimisión en el Gobierno de Pedro Sánchez”.



La portavoz provincial ha detallado que en Castilla-La Mancha se han reducido 41 condenas y un agresor ha salido de la cárcel por la aplicación de esta norma según los datos oficiales ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial. En la provincia de Guadalajara se han reducido un total de diez condenas y un agresor sexual ha sido excarcelado.



Ante estos datos, Patricio se ha preguntado ¿qué piensa decir Page a las mujeres castellanomanchegas que ven reducir las penas de sus agresores e incluso que ven cómo son excarcelados porque la ley de los socialistas se lo permite?



La portavoz del PP de Guadalajara ha apuntado que ayer mismo era puesto en liberta en Castilla-La Mancha un preso de origen marroquí, de 42 años de edad, condenado a una pena de 13 años de prisión por violación y otra de tres años por robo con violencia a la misma víctima. “Ha sido puesto en libertad en la cárcel de Alcázar de San Juan después de solicitar la reducción de condena al amparo la ley del `solo si es si´. Un nuevo ejemplo de cómo esta nefasta ley beneficia al condenado acortando su pena en tres años y medio”.



Patricio ha aseverado que nunca antes las mujeres “nos habíamos sentido tan desprotegidas” y ha afirmado que “estamos ante el mayor retroceso de la historia”.



Igualmente ha recordado que cuando la Ley todavía era un anteproyecto “Page ya sabía las terribles consecuencias que podría traer, incluso existe un Informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y era plenamente consciente de que iba a propiciar rebajas de penas a los delincuentes sexuales y no hizo nada para evitarlo”.



Page y su gobierno sabían desde hace dos años y medio, desde julio de 2020, que esta Ley “iba a ser perjudicial, y no hicieron nada por remediarlo, por lo que son cómplices de la misma y de sus consecuencias”. La portavoz ha asegurado que Page permitió que esta ley se aprobara “no dando la orden a sus nueve diputados en el Congreso de que votarán en contra para frenarla, hicieron todo lo contrario, la aplaudieron y se alegraron de su aprobación”.



Primero se callaron y ahora “intentan distanciarse de esta aberración legal”, una maniobra que realiza Page porque está preocupado exclusivamente por los votos y las consecuencias electorales, “pero Page es igual de culpable que el resto. La ley del `solo si es si´ tiene un responsable, que es Pedro Sánchez, pero también tiene unos cómplices entre los que se encuentran los dirigentes socialistas de nuestra región”.



Finalmente, Patricio ha señalado que “el mismo silencio que han mantenido hasta ahora los socialistas lo mantengan el próximo 8M y no pretendan dar lecciones de feminismo”.