Esteban reclama a los socialistas que pongan fin a la ley “que más daño está haciendo a las mujeres de nuestro país”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 07 de febrero de 2023 , 18:54h

El Grupo Popular en las Cortes de CLM ha presentado una iniciativa parlamentaria que se debatirá este jueves para que el gobierno de la región, con Page a la cabeza, “ponga freno e inste a Pedro Sánchez a cambiar esta chapuza legislativa”



Subraya que Page “ha sido cómplice” de Pedro Sánchez porque ha reconocido recientemente que hace dos años el mismo reconocía que esta norma “era una chapuza” y permitió que sus parlamentarios nacionales votarán a favor de la Ley Solo Sí es Sí



La secretario provincial del Partido Popular de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha asegurado esta mañana, en rueda de prensa, que la Ley del Solo Sí es Sí está suponiendo “mayor daño y mayor inseguridad para las mujeres de nuestro país” y ha pedido a Page que “ponga fin a la misma para acabar con este despropósito que está poniendo en riesgo la vida y la integridad física de muchas mujeres”.



Esteban ha explicado que el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha presentado una iniciativa parlamentaria, que se debatirá este jueves, para que el gobierno de la región, con Emiliano García Page a la cabeza, “ponga freno e inste a Pedro Sánchez a cambiar esta chapuza legislativa”.



El secretario provincial ha recordado que ya son 400 los delincuentes sexuales que han visto reducidas sus penas y 30 los excarcelados en nuestro país. En Castilla-La Mancha 19 han visto reducidas sus penas y hay un delincuente excarcelado.



Para Esteban, este asunto “es de máxima gravedad” y por el ello, el Partido Popular ha puesto a disposición sus parlamentarios nacionales para que “se pare este disparate que el Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios de gobierno llevó a cabo el pasado verano con la aprobación de esta ley”.



En esta línea ha criticado las declaraciones que ha realizado Page sobre este asunto en las que aseguraba que hace dos años y medio él reconocía “que esto iba a ser una chapuza”. Por esta razón Esteban se ha preguntado ¿Por qué entonces Page se calló?, ¿Por qué Page no dijo nada en las ejecutivas federales de su partido? ¿Por qué Page no impidió que sus parlamentarios nacionales socialistas de Castilla-La Mancha, entre los que se encuentra su número dos, votaran a favor de esta ley?



Esto demuestra, una vez más, “que Page ha sido cómplice de Pedro Sánchez” y ha criticado la forma de actuar del presidente regional “porque habla mucho y hace poco. Habla mucho en contra de Sánchez pero es el sanchista más irredento de todos los sanchistas”, las buenas palabras, ha añadido, “tienen que ir acreditadas con sus hechos, y esto es lo que no cumple Page”. A su juicio “actúa de esta manera para intentar lavar su imagen y vender que es diferente cuando sus hechos de muestran que es el más sanchista”, ha concluido.