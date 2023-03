Patricio: “Page conocía las terribles consecuencias de la ley del ‘Sólo sí es sí’ y no hizo nada para evitarlo”

La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, se ha preguntado “qué tiene que celebrar el PSOE en esta semana tan significativa a las puertas del Día Internacional de la Mujer” a la vista de los últimos acontecimientos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 08 de marzo de 2023 , 08:09h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, se ha preguntado hoy en rueda de prensa “si el Partido Socialista tiene algo que celebrar en esta semana” a las puertas de una fecha tan significativa como es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Patricio se ha referido a la situación que estamos viviendo en las últimas semanas con las “nefastas consecuencias” de la aplicación de la conocida como ley del ‘Sólo sí es sí’ o el caso del Tito Berni que salpica directamente al PSOE. Una situación que la portavoz del Comité de Campaña a nivel provincial ha calificado de “indignante y bochornosa” y más cuando hoy en día “España ha descendido a la decimocuarta posición en el ránking mundial de países con mayor bienestar para las mujeres, desde el quinto puesto que ocupaba hasta que llegó Pedro Sánchez al gobierno”.



Patricio ha dicho que “son ya 721 los delincuentes sexuales que se han beneficiado de la Ley del “Sólo sí es sí”, que ha supuesto 74 excarcelaciones, mientras que en Castilla-La Mancha se han reducido 41 condenas; 10 en Guadalajara y un agresor sexual ha sido excarcelado” y hasta ahora, ha añadido, “ni una sola dimisión por parte del gobierno”. Ante esto, la portavoz del PP provincial ha recordado que “cuando la Ley era un anteproyecto, Page ya conocía de las terribles consecuencias de esta ley porque existe un Informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por lo tanto, Emiliano García Page y su gobierno eran plenamente conscientes desde julio de 2020, hace dos años y medio, de que la aplicación de esta ley iba a propiciar rebajas de penas a los delincuentes sexuales y no hizo nada para evitarlo”. En este sentido, “sus nueve diputados en el Congreso permitieron con su voto que esta ley se aprobara, por ello los socialistas castellanomanchegos son cómplices de esta ley y de sus nefastas consecuencias”, ha afirmado incidiendo en que “la rectificación que ahora aplauden no hubiera sido necesaria si Emiliano García Page teniendo en cuenta los informes hubiese hecho públicas las advertencias y no se las guardara para así contentar a Sánchez”.



“El silencio es la tónica general de este gobierno, que ante los problemas sólo sabe esconder la cabeza. Seguimos esperando que se pronuncié también sobre el caso Mediador”, ha manifestado Patricio refiriéndose a que “Paco Núñez le ha preguntado directamente si pone la mano en el fuego por sus diputados en Castilla-La Mancha, y Page ha dado la callada por respuesta, como su consejera de Igualdad, Blanca Fernández, que tampoco ha condenado la actitud de sus compañeros socialistas”. “Page y el PSOE-CLM se deben pronunciar de forma clara en contra del proxenetismo y de todos los diputados que hayan participado en este escándalo tan deleznable”, ha dicho tajante Patricio que ha finalizado diciendo que “las cosas pueden ser de otra manera, con una actitud distinta y buscando un feminismo entendido desde la unión y no buscando la división. La igualdad debe ser compartida por todos y no usarla únicamente como eslogan político”.