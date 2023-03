EL CAOS DE LA JUSTICIA EN GUADALAJARA : 3.210 Demandas sin aceptar, 8.767 Escritos de trámite sin aceptar y 1.300 Juicios no celebrados por la huelga de LAJs

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 09 de marzo de 2023 , 12:50h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Miles de LAJs procedentes de toda España SE MANFIESTAN este jueves ante el Ministerio de Justicia en plena huelga general.



La huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ), antiguos Secretario Judiciales, ha provocado hasta el momento en Guadalajara 3.210 Demandas sin aceptar, 8.767 Escritos de tramite sin aceptar y 1.300 Juicios no celebrados. Además de 1.603.832,23 euros esperan en las cuentas de los juzgados ser entregadas a sus legítimos beneficiarios.



Un mes y medio en huelga y las negociaciones con el Ministerio de Justicia siguen en punto muerto. Los letrados judiciales salen hoy a la calle en Madrid para reclamar mejoras salariales y se concentrarán frente al ministerio de Pilar Llop.



El comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convoca para hoy una nueva manifestación en Madrid a las 13.00 horas, tras las "infructuosas reuniones" que mantuvieron la semana pasada con Justicia y en la que los representantes ministeriales "decidieron unilateralmente que las comunicaciones deben producirse mediante el intercambio de propuestas por medio de correo electrónico".



"Entendemos que esa forma de relacionarse con el Comité de Huelga demuestra claramente su falta de voluntad de solucionar el conflicto", aseguran refiriéndose a la huelga indefinida que mantienen desde el pasado 24 de enero.



El colapso en en los juzgados es cada vez mayor. El paro deja por el momento 350.000 demandas pendientes de reparto, 300.000 juicios suspendidos y alrededor de 1.000 millones de euros paralizados, según las últimas cifras facilitadas por el comité de huelga.



Los letrados lo tienen claro: "El Ministerio de Justicia no tiene ganas de solventar este conflicto", expresaba Patricia Gimeno, del comité de huelga. La ministra Pilar Llop les prometía reunirse con ellos pero "ha pasado casi una semana y no hemos recibido ninguna llamada", añade.



Coinciden en que han asumido nuevas funciones, pero sin una remuneración a cambio: "Una serie de competencias que hasta ese momento eran de los jueces", explica Carmen Bernal, letrada en Jerez de la Frontera.



Una adecuación salarial que sí se les prometió y que incluso se incluía en una clausula de los presupuestos generales de 2021, pero nunca llegó. "Es una huelga por la dignidad del cuerpo", afirma el letrado Juan Ávila.