Castillo defiende ampliar los casos de prisión permanente revisable “por los estragos “de la Ley Solo sí es sí"

El senador del PP afirma que los delitos que van contra la libertad sexual y contra la vida “tienen que ser condenados con prisiones permanentes revisables. Los minutos de silencio no salvan a nadie. Tenemos que actuar y legislar para defender a la sociedad y a las víctimas”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 22 de febrero de 2024 , 19:33h

El senador del Partido Popular por Guadalajara y presidente provincial, Lucas Castillo, ha resaltado esta mañana en rueda de prensa, la Proposición de Ley que han aprobado esta semana en el Senado impulsada por el Partido Popular para ampliar los casos de prisión permanente revisable.



Una proposición impulsada a raíz de las consecuencias de la aplicación de la Ley Solo sí es sí, que ha beneficiado a más de 1.000 delincuentes sexuales flexibilizando sus penas o directamente saliendo a la calle. “Creemos que a los responsables de delitos contra la vida y contra la libertad sexual, cuyas penas superen un número determinado de años, tienen que ser condenados con presiones permanentes revisables. Los minutos de silencio no salvan a nadie, tenemos que actuar y legislar pensando en la sociedad y defendiendo a las víctimas”.



Esta iniciativa del Partido Popular de Feijóo se suma a la que aprobaron la semana pasada, con la Ley antiokupación “que apuesta porque al delincuente se le desaloje en 24 horas, que aumenta las penas tanto para el que delinque como para el que asesora, y dote a la comunidad de propietarios de una herramienta de defensa ante esas posibles viviendas que puedan ser sospechosas de okupación”. Castillo ha lamentado que ninguna de estas dos importantes propuestas del PP hayan sido secundadas por los socialistas en la Cámara Alta



En la sesión de esta semana también salió adelante la iniciativa del Partido Popular para reprobar al ministro Marlaska, “el ministro más reprobado de la historia democrática de nuestro país. Un ministro que desatendió y desarticuló de medios a la Guardia Civil de Barbate en su lucha contra el narcotráfico y, lamentablemente, fruto de esa inacción y falta de protección, los narcotraficantes asesinaron a dos guardias civiles”. Castillo ha aseverado que los españoles “no nos merecemos tener un ministro que no dé la cara, ni un presidente del Gobierno que no tiene la valentía de cesarle” y ha asegurado que “el juez Marlaska de antaño desautorizaría y reprobaría al actual ministro Marlaska”.



Además, el senador y presidente del PP de Guadalajara ha querido mostrar su apoyo firme y unánime a los agricultores y ganaderos de la provincia de Guadalajara y del resto de España, “sin ellos y sin su actividad España y Europa se mueren”. Castillo ha destacado la propuesta que ha salido adelante y que afecta a este sector que “pretende garantizar la producción española frente a países terceros y, sobretodo, revisar los acuerdos con terceros para equilibrar la balanza y que nuestros productos compitan en las mismas condiciones”.



En este sentido, el senador ha denunciado “el trato injusto y la mano dura” que está teniendo el Gobierno con los agricultores y ganaderos en las concentraciones que están teniendo lugar estos días tratándolos “como delincuentes” que contrasta con el trato que reciben del mismo Gobierno “los violadores, los golpistas, los terroristas o los malversadores de fondos de la izquierda”.



En otro orden de cosas, se ha referido al último escándalo socialista que saltaba ayer, el caso de Koldo García, mano derecha de Ábalos cuando ejercía de ministro. Una persona, ha señalado, que recibió en el pasado palabras de admiración del propio presidente Sánchez. Castillo ha criticado que presuntamente cometiera estos hechos cuando la sociedad española estaba pasando uno de sus peores momentos con el Covid, y ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, “respuestas y aclaraciones de manera inmediata”. Curiosamente, el senador ha recordado como en aquel periodo “la izquierda ansiosa acusaba a un ciudadano que se dedicaba justamente a la importación de productos sanitarios, simplemente porque era el hermano de Ayuso”, finalmente “esta causa fue archivada por la justicia porque no encontró indicio de delito”, y ahora reclama “saber qué opina Pedro Sánchez y toda la izquierda”.



Por otro lado, el presidente provincial ha querido felicitar al presidente de Galicia, Alfonso Rueda, por su rotunda victoria del pasado fin de semana con esa nueva mayoría absoluta, y ha señalado que “los gallegos decidieron votar al PP porque prefieren la estabilidad y la gestión frente al ruido”.



Finalmente se ha referido a las últimas declaraciones de Emiliano García Page, Castillo ha defendido que “las palabras se las lleva el viento y que es necesaria la acción. Page tiene la posibilidad de frenar la deriva de los socialistas y no lo está haciendo”. También ha criticado que los socialistas de la provincia “salgan casualmente estos días de la cueva” en la que estaban desde que Pedro Sánchez es secretario general. Castillo ha recordado que “esos dos socialistas que parece que ahora levantan la voz dejaron de apoyar a Sánchez porque vieron que no era trigo limpio y tenía dejes complicados para representar a un partido democrático como el PSOE”. Durante las segundas primarias a las que se enfrentó Sánchez y ganó contra Susana Díaz y Patxi López, los dos dirigentes socialistas de la provincia, que apoyaron a Díaz, afirmaron que si ganaba Sánchez se irían del PSOE. “La realidad es que ganó Sánchez y nadie se fue del Partido Socialista, y lo que es peor; han sido firmes defensores y parlamentarios nacionales bajo la tutela de Pedro Sánchez en los últimos años”.