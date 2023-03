La DGT mantendrá esta semana en Guadalajara una vigilancia especial sobre el uso del cinturón de seguridad

El uso de este dispositivo reduce más de la mitad el riesgo de muerte en caso de siniestro vial

lunes 06 de marzo de 2023 , 13:06h

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantendrá durante toda esta semana una campaña especial de vigilancia y control del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Desde hoy hasta el próximo domingo, agentes de Tráfico de la Guardia Civil y policías locales aumentarán la vigilancia sobre el uso de estos dispositivos, tanto en vías urbanas como interurbanas.



Junto a estas acciones de control habituales, se intensificará la vigilancia desde el aire con helicópteros y drones de la DGT, tanto en vías convencionales como de alta ocupación, así como con un control automatizado a través de siete cámaras instaladas en la provincia.



El uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil tiene un efecto directo en la probabilidad de sufrir lesiones y en la gravedad de estas. De hecho, diversos estudios han comprobado que su uso correcto reduce el riesgo de lesiones fatales o graves en alrededor del 60%. Por eso, la subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Guadalajara, Mercedes Gómez, ha pedido a conductores y usuarios de automóviles que “se pongan el cinturón en todo momento, ya que constituye el elemento de seguridad pasiva más importante y es un auténtico seguro de vida”.



“El año pasado, 74 personas -64 conductores- lesionadas en siniestros viales ocurridos en la provincia no hacían uso del cinturón, y una de ellas resultó fallecida. De haberlo llevado puesto, se hubieran reducido considerablemente o eliminado las lesiones que sufrieron”, ha señalado la subdelegada.



Por su parte, el director provincial de Tráfico, Juan José Arriola, ha explicado que “entre 2019 y 2022, un total de 216 conductores que resultaron lesionados en un siniestro vial no utilizaban el cinturón, y en algún caso las consecuencias fueron trágicas”.



Datos

En una campaña similar, el año pasado se realizaron 5.000 controles, con algo más del 2% de infracciones. Cabe destacar que fueron detectados 18 menores de edad que no llevaban puesto cinturón ni sistema de retención infantil.



En cuanto a la accidentalidad, de los 369 siniestros viales con víctimas registrados el año pasado en la provincia, en 55 casos no llevaban el cinturón de seguridad. En el periodo 2019-2022, este valor alcanza la cifra de 188 siniestros, en los que se registraron 264 víctimas. El 78% de estos siniestros sucedieron en carretera convencional y el 17,5% en zona urbana.



El año pasado se formularon 2.770 denuncias por no hacer uso del cinturón de forma correcta y 125 por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado a la talla y edad del menor. Según la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, no llevar puesto el cinturón de seguridad supone una infracción grave, sancionada con multa de 200 euros y cuatro puntos, los mismos que se detraen por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.



Recomendaciones



• Un uso adecuado del cinturón de seguridad podría evitar prácticamente una cuarta parte de los muertos en accidente de tráfico.



• Los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar sistemas de retención infantil.





• El uso adecuado de los sistemas de retención infantil reduce hasta en un 75% las lesiones en caso de accidente. Si, además, este sistema de retención está instalado en el sentido contrario de la marcha, esta probabilidad se reduce al 90-95%.



• Si la banda del hombro toca el cuello o pasa bajo el mentón, el niño debe seguir utilizando un asiento elevador.



• Los menores deberán ir obligatoriamente en los asientos traseros, salvo cuando el vehículo no disponga de ellos, ya estén ocupados por otros menores o no sea posible instalar en ellos todos los sistemas de retención infantil, y se recomienda que viajen en sentido contrario a la marcha, si es posible hasta los cuatro años, y obligatoriamente hasta los 15 meses.