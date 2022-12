DGT prevé 568.000 desplazamientos por carreteras de Guadalajara desde este viernes por la Navidad 2022-2023

jueves 22 de diciembre de 2022 , 19:36h

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico de esta Navidad 2022-2023 a partir de las 15.00 horas de este viernes 23, de diciembre, y hasta el domingo 8 de enero de 2023, un periodo para el que prevé 18,2 millones de desplazamientos por carretera, de los que 3.095.938 se contabilizarán en Castilla-La Mancha.Por provincias, según los datos de la Delegación del Gobierno en la región, habrá 539.000 desplazamientos por la de Albacete, 606.000 por la de Ciudad Real, 570.000 por la de Cuenca, 568.000 por la de Guadalajara y 812.938 por la de Toledo.En cuanto a las carreteras de la región, en la provincia de Toledo la DGT ha señalado como puntos conflictivos la autovía A-4 en la salida del punto kilométrico 52 (Casilla de la Dolores), en el 67,500 (enlace con la R-4), y en el kilómetro 62 (enlace con N-301); y la autovía A-5, en el kilómetro 100 a la altura de Cazalegas y en el 76 a la altura de Maqueda, por retenciones.En esta provincia existen obras en la TO-2034 Cedillo del Condado-El Viso de San Juan-Carranque, por rehabilitación de firme; la TO-2323 Recas-A-42; la TO-2437 en la Travesía de Borox; y la TO-2031-V entre Mora y el embalse de Finisterre.En la provincia de Albacete los puntos conflictivos están en la A-31 en el kilómetro 79,500 (Albacete) y en el kilómetro 32,000 (La Roda), por la confluencia de las carreteras A-31 y A-30, y A-31 y AP-36, respectivamente. En esta provincia no hay obras en fase de ejecución en estos momentos.En Ciudad Real no existen puntos conflictivos, si bien hay obras en la CR-211, de Fernán Caballero a Carrión de Calatrava del kilómetro 0 al 6,700.En Cuenca los puntos conflictivos estarán en la A-3 y A-31, en el punto kilométrico 177 al 0, en Atalaya del Cañavate; en la N-301, en Las Pedroñeras; y en la A-3 en Honrubia.En esta provincia existen obras en fase de ejecución en la A-3, entre Atalaya del Cañavate y Castillejo de Iniesta por rehabilitación de firme; la CM-2026 de Barajas de Melo a Leganiel por obras de mejora de trazado, drenaje y firme y la N-301 en San Clemente por reparación.Por último, en Guadalajara la DGT destaca la A-2, de los kilómetros 56,500 al 51,000 y entre el 53,000 y el 55,000, así como en la N-320, del kilómetro 270 al 272,5. En esta provincia no hay obras actualmente en ejecución.En este marco, el departamento que dirige Pere Navarro ha establecido diferentes fases, que coinciden con las principales festividades navideñas y que este año, además, tienen lugar en fin de semana.De este modo, la Primera Fase, de Navidad, tendrá lugar del viernes 23 al domingo 26 de diciembre en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Baleares, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja al ser festivo el lunes 26. En las autonomías que no trasladan la festividad al lunes, el dispositivo finalizará el domingo 25. Para este primer periodo, hay previstos 4,4 millones de desplazamientos.Respecto a la Segunda fase, la de Fin de año, esta se desplegará del viernes 30 de diciembre al domingo 1 de enero, excepto en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Murcia, donde se prolongará hasta el lunes 2 de enero por ser festivo en dichas comunidades.En último lugar, la Tercera fase, la de Reyes, tendrá lugar del jueves 5 al domingo 8 de enero, momento en el que se dará por concluido el dispositivo especial de Navidad.Tráfico espera que muchos de los desplazamientos de esta Navidad, tanto de largo como de corto recorrido, se dirigirán hacia segundas residencias, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, zonas de atracción turística invernal y navideña, así como a áreas comerciales. “El dispositivo tiene como objetivo que las personas que se desplacen por carretera lleguen a sus destinos y regresen sin incidente alguno”, ha explicado la DGT.Para ello, la DGT cuenta con la máxima disponibilidad de medios humanos (Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de Helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera).Los agentes se encargarán de facilitar la movilidad y fluidez del tráfico, así como velar por su seguridad vial en las carreteras; y mantener en las debidas condiciones de seguridad la circulación para toda clase de vehículos en las carreteras con tramos o zonas afectadas por condiciones meteorológicas adversas como son la nieve, hielo, niebla, lluvia y viento.También ayudarán a los usuarios ante cualquier incidente o imprevisto que pueda surgir en el viaje y vigilarán el correcto comportamiento de los conductores con 780 radares fijos (92 de ellos de tramo) y 545 móviles de control de velocidad, además de los 13 helicópteros, 39 drones, 245 cámaras y 15 furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.Por otro lado, informarán puntualmente sobre cualquier incidencia en carretera a través de los boletines informativos de tráfico en las distintas emisoras de radio y televisión, en la web www.dgt.es mapamovilidad.dgt.es, en Twitter @DGTes y @InformacionDGT y en el teléfono 011. Asimismo, difundirán consejos relacionados con la movilidad segura y responsable, e intensificarán los controles de velocidad y alcoholemia.El dispositivo completo se puede consultar en la web de la DGT https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendaciones-de-trafico/, un documento que recoge las previsiones de circulación, horas más desfavorables para viajar, mapas históricos, consejos y normas de seguridad vial, medidas de regulación y ordenación del tráfico así como la operación de tráfico por comunidades autónomas.El director general de Tráfico, Pere Navarro, aludiendo al mensaje de la campaña de concienciación que el organismo ha creado para esta Navidad, manifiesta: “ojalá que esta campaña sirva para que la gente se de cuenta de todo lo que te puede quitar la carretera y que nadie tenga que recrear el álbum de las navidades que no pudiste vivir, por no respetar las normas”.