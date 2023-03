Podemos pide investigar a Page por el “escándalo” de la presunta manipulación de listas de espera sanitarias “con fines electoralistas”

Gascón ha solicitado que se investigue la posible responsabilidad de Page y del Consejero de Sanidad por lo que consideran que podría ser “uno de los mayores escándalos de manipulación de cifras oficiales con fines políticos”

lunes 06 de marzo de 2023 , 12:59h

Podemos CLM ha presentado una comisión de investigación para que “se investigue la posible relación de García-Page y del consejero de sanidad Jesús Fernández Sanz con la presunta manipulación de los datos de listas de espera sanitaria mediante del uso de un buzón paralelo”.



Desde la formación morada han indicado que “por nuestra parte, estamos investigando con los profesionales de la sanidad pública de Castilla-La Mancha el posible incumplimiento de la ley de Garantía de la Atención Sanitaria, la cual establece tiempos máximos de atención al paciente y el envío de toda la información al Ministerio de Sanidad”. En este sentido también han denunciado que “la consecuencia más directa de lo que podría ser uno de los mayores escándalos de manipulación de cifras oficiales, es el deterioro del servicio público de salud, la afección a la salud de la población que habría que cuantificar y el ataque al servicio público contra las y los trabajadores sanitarios”. En ese sentido han recordado que según ha hecho público el sindicato Solidaridad Obrera del SESCAM, se recurrió a una privatización del servicio de informática para que se cumpliera la orden de que el sistema no permitiera citar con más de 90 días a primeras consultas, yendo todos esos pacientes a un buzón b.



El candidato de Unidas Podemos CLM a la presidencia de Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha indicado ante los medios que “sería gravísimo e inaceptable en términos democráticos que se manipulen las listas de espera con un fin electoral, afectando a la salud de los castellanomanchegos y castellanomanchegas, como consecuencia de los problemas generados por esta actuación negligente en el propio sistema de salud regional, donde se está produciendo situaciones caóticas con las citaciones”.



De esta forma, Gascón ha exhortado que “deben investigarse las responsabilidades legales y políticas”. El candidato ha dicho que “esto supondría un ataque a la democracia al tratar de dirigir la opinión pública en el sentido de aparentar que la sanidad regional está en una situación mejor de la actual intentando engañar a la gente en las elecciones mientras se destruye la sanidad pública igual que lo hizo Cospedal, aunque de forma menos descarada”. “No vamos a consentir que el gobierno de Page siga deteriorando nuestros servicios públicos y luego presuntamente manipule los datos para distorsionar la percepción de la ciudadanía mientras empeora la vida de la gente en la región, y mucho menos vamos a consentir que el Partido Popular venga a dar lecciones de sanidad pública o de listas de espera cuando fueron los mayores destructores de nuestro sistema sanitario público en la legislatura de Cospedal” ha concluido.



Profesionales del SESCAM han denunciado esta situación



Trabajadores del servicio de informática del SESCAM, a través del sindicato Solidaridad Obrera y la asociación APRISCAM, junto a profesionales de hospitales de la región han denunciado esta mañana que se les pidió “modificar el sistema de citación para que no emitiera primeras citas a más de 90 días de espera, quedando estas en un buzón paralelo” y ante la negativa de los y las informáticas del SESCAM a realizar estos trabajos “por sus implicaciones éticas y su falta de rigor técnico se pidió a una empresa que hiciera esos cambios en la aplicación”. Estos profesionales del sistema público de salud regional han asegurado que “esto está provocando un caos enorme en la asignación de citas, citando a pacientes en consultas incorrectas, además de mantener durante semanas en un limbo sin atención a las personas que no pueden ser citadas y que sistemáticamente desaparecen de las listas oficiales”. De esta forma, creen que “lo que finalmente está en juego es la salud de los pacientes”.