Viaje a Granada y Sierra Nevada con el Club Alcarreño de Montaña en Semana Santa

lunes 06 de marzo de 2023 , 13:11h

El Club Alcarreño de Montaña organiza para la semana santa un viaje a Sierra Nevada y Granada, con salida el 6 de abril, a las 6 de la mañana desde San Ginés y regreso el día 9 de abril a media tarde.



Se han programado diversas actividades, como una ruta por los Cahorros de Monachil (10 kms.) para el primer día. En otras jornadas, se tiene previsto subir al Veleta, hacer senderismo por la vía verde de Sierra Nevada o al regreso visitar las Tablas de Daimiel entre otras actividades. También se puede hacer turismo en Granada, en ya que el albergue se encuentra en esta ciudad andaluza.



El precio del viaje es de 230 euros para socias y 260 para no socios, e Incluye el viaje I/V en autobús, estancia en albergue en régimen de media pensión y la comida del domingo.



El plazo de inscripción se abrirá el día 6 de marzo para los socios y el 13 de marzo para los no socios. El último día para reservar plaza, en ambos casos, será el día 30 de marzo.



Las inscripciones se harán en Alcarria Tours, c/ Virgen del Amparo 25 – teléfono 949248120