Agudo advierte que Blanca Fernández "intentó quitarle el puesto" a Page para ser candidata a la Junta, pero le ha "salido mal la jugada por ser cómplice de la ley del solo sí es sí”"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 05 de marzo de 2023 , 13:57h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha advertido hoy que Blanca Fernández “intentó” quitarle el puesto a Page para ser candidata a la Junta, pero “le ha salido mal la jugada” por ser “cómplice” de que la “ley del sólo sí es sí” haya salido adelante.



Así se ha pronunciado Agudo, en Talavera de la Reina (Toledo), junto al candidato a la alcaldía de la ciudad, José Julián Gregorio, donde ha asegurado que la consejera portavoz del Gobierno de Page, -Blanca Fernández-, intentó ser candidata al Gobierno regional por el PSOE aspirando a “quitarle el puesto a Page” en la candidatura de las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo.



Sin embargo, - ha indicado-, al PP-CLM “le consta” que el motivo por el que esto no ha podido ser así y que Page “se haya visto obligado” a ser candidato del PSOE es porque Blanca Fernández tenía conocimiento del Informe de los técnicos del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha a cerca de la ley del “solo sí es sí” y eso, le ha “imposibilitado” seguir su carrera para “ser la líder socialista de cara a las próximas elecciones”.



De esta manera, ha advertido que “estamos ante un comportamiento vergonzante” por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha que sabía “de sobra” las nefastas consecuencias que la ley del “solo sí es sí” tendría hacia las mujeres y que tenía conocimiento además de que se iban a rebajar las penas por delitos sexuales a muchos violadores que hoy están en las cárceles y “no hicieron nada”.



Así mismo, ha recordado que “permitieron” que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios “insultaran” a los jueces llamándoles “fascistas”, engañando así a toda la población.



“Hablar de feminismo no es ponerse detrás de una pancarta o participar en actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer. Hablar de feminismo y ser feminista es trabajar por los derechos de las mujeres, y hoy, en España, ha habido un retroceso histórico en la consecución de logros y de derechos de las mujeres gracias a leyes chapuzas como la del solo sí es sí con la complicidad de Page y de Blanca Fernández”, ha concluido.



Además de esto, ha denunciado que Blanca Fernández aún “no haya reprobado” a su alcalde socialista de Valdepeñas por verter continuas declaraciones machistas contra la portavoz del PP, -Cándida Tercero-, después de que, en reiteradas ocasiones, -en los plenos-, se dedique a insultarla por el mero hecho de ser mujer.



Ante este hecho, el PP-CLM viene alertando sobre este comportamiento del alcalde socialista de Page y también se viene denunciando el silencio cómplice del actual presidente regional y de su consejera portavoz, Blanca Fernández, que es al mismo tiempo consejera de Igualdad.



Una consejera, -ha recordado-, que conocía y tenía en sus manos los informes de los técnicos del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha que en el que se advertía en el año 2020 de las graves consecuencias que tendría la ley del “solo sí es sí”.



“Blanca Fernández y Page sabían lo que supondría aprobar la ley del sólo sí es sí que hoy ha sacado de la cárcel a muchos violadores y que ha rebajado las penas a más de 700 delincuentes, un total de 41 en nuestra región y un excarcelado”, ha advertido.



Y, sin embargo, “callaron, no hicieron nada a los ciudadanos y enviaron a sus diputados y senadores a votar a favor en el Congreso y en el Senado. Y hoy están en las calles “lo peor de las cárceles”, ha lamentado.



Por todo lo anterior, Agudo espera que el próximo 8 de marzo Blanca Fernández pida perdón por tener este Informe y “no haber hecho nada” y que también “repruebe” a su alcalde socialista de Valdepeñas, Jesús Martín, por los continuos insultos hacia la portavoz municipal Cándida Tercero.