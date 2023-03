"Ningún diputado del PSOE de Castilla-La Mancha se opuso a la aprobación de la solo sí es sí, sabiendo como sabían las terribles consecuencias que iba a traer su entrada en vigor"

Merino afirma que es “infame” que Page siga diciendo que tenía un informe desfavorable de la ley del ‘sí solo es sí’ y permitiera que sus diputados la aprobasen

jueves 16 de marzo de 2023 , 17:59h

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha afirmado hoy que es “infame” que Emiliano García Page siga diciendo que él fue el primero en disponer de un informe técnico desfavorable de la ley del ‘sí solo es sí’ y aun así permitiera que sus diputados socialistas la aprobasen en el Congreso de los Diputados.



La diputada popular ha lamentado que el que es también secretario regional del PSOE de Castilla-La Mancha siga sacando pecho, en sus declaraciones públicas, de que él fue el primero en conocer las nefastas consecuencias de esta ley, que está poniendo en la calle y rebajando penas a violadores y maltratadores de mujeres y niñas, “y no hiciera nada para impedir su aprobación, fuera incapaz de ordenar a sus diputados socialistas en el Congreso que votaran en contra del nuevo texto legal”.



“Ningún diputado del PSOE de Castilla-La Mancha se opuso a la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como 'solo sí es sí', sabiendo como sabían las terribles consecuencias que iba a traer su entrada en vigor, algo que es deleznable y vergonzoso y que demuestra, una vez más, la hipocresía de Page que pudiéndolo evitar no lo hizo”, ha añadido la portavoz popular en las Cortes regionales.



Lola Merino ha criticado también la verborrea de Page en las últimas semanas, que solo responde al nerviosismo que tiene ante la próxima cita electoral de mayo, y ha afirmado que es de muy mal gusto que hoy se haya atrevido a comparar las actuaciones de la Comisión del Trasvase Tajo-Segura con una violación, “unas declaraciones públicas desatadas, inaceptables para el que es presidente de Castilla-La Mancha”.



“No sé cómo se atreve a comparar ambas cosas, señor Page”, ha añadido Lola Merino quien le ha recordado al presidente socialista que la violación de una mujer es un delito terrible, “aunque con la aprobación de su ley del ‘solo sí es sí’ los que lo cometen estén quedando impunes antes de tiempo y saliendo a la calle sin que ni usted, ni nadie del PSOE, hayan sido capaces de parar esa ley a tiempo y no permitir la salida de la cárcel de más de 800 violadores y depredadores sexuales”, ha concluido.