Trabajadores de Jazzplat en Guadalajara inician huelga de dos días que convertirán indefinida si la empresa no negocia

lunes 20 de febrero de 2023 , 12:58h

Los trabajadores de Jazzplat en Guadalajara han iniciado este lunes la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para reclamar mejoras salariales y laborales y amenazan en ir a una huelga indefinida si la dirección de la empresa no se sienta a negociar.



Jazzplat es el mayor ‘call center’ de Castilla-La Mancha, una empresa filial del grupo Orange que cuenta con una plantilla de 1100 personas para la que el comité empresa exige un convenio propio o un pacto de mejoras salariales que quede por encima del Salario Mínimo Interprofesional y del ‘call center’, y también un acuerdo de teletrabajo para tener regulación normativa, ha declarado a Europa Press el responsable de la Sección Sindical de CCOO-FSC en Jazzplat, Raúl Formoso.



Formoso ha lamentado que el inicio de este conflicto haya sido la “falta de cintura” de Orange, grupo al que pertenece Jazzplat, “que no quiere sentarse a negociar con el comité de empresa”.



“Si la participación en esta huelga es como percibimos, masiva, y la dirección de la empresa sigue sin querer mover ficha y sentarse a negociar, que es lo único que de momento reivindicamos para poder recoger las mejoras que demandamos, tendremos que explorar posiblemente convocar huelga indefinida y seguir subiendo el nivel de conflicto”, ha subrayado.



El salario que recoge el convenio actual no tiene muchas de las categorías que hay en este centro de trabajo y creen que deberían contemplarse; además, tras aprobar el Gobierno la subida del SMI, el salario actual “estaría por debajo del mismo, algo que, a su juicio, no tiene sentido, y menos para una empresa como Orange que se erige como “socialmente responsable”, ha abundado.



En la actualidad, el grueso de los trabajadores que conforman esta empresa perciben salarios por debajo del SMI, a lo que hay que añadir que también son muchos, en su mayoría mujeres, los que cuentan con contratos a tiempo parcial, lo que provoca “una precariedad añadida”, ha subrayado.



En cuanto a los datos sobre el seguimiento de esta primera jornada de huelga, desde la sección sindical de CCOO, la mayoritaria en el comité, han lamentan que la empresa no se los facilite, pero creen que ya es “importante” en estas primeras horas.