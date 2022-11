Núñez considera sorprendente y decepcionante que Page haya vetado debatir sobre la rebaja de los delitos de sedición y rebelión en las Cortes

miércoles 09 de noviembre de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha considerado “sorprendente y decepcionante” que el líder de los socialistas en la región, Emiliano García-Page, haya vetado debatir en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la modificación del Código Penal para rebajar los delitos de rebelión y sedición.



Así lo ha indicado Núñez en rueda de prensa en la sede del PP de Cuenca, donde ha destacado que este asunto es fundamental para el futuro del país, y por tanto de Castilla-La Mancha, ya que “los castellanomanchegos somos españoles y nos preocupa lo que sucede en el conjunto del país”.



“Que Cuenca puede avanzar, crecer y tener futuro y que Castilla-La Mancha puede transformarse y ser una región de vanguardia solo será posible dentro de una España fuerte y unida”, ha aseverado.



El presidente regional del PP ha señalado que los castellanomanchegos “no podemos permitir que se ponga en riesgo la unidad y la fortaleza de nuestro país”.



Núñez ha recordado que hasta en dos ocasiones el socialismo ha prohibido que las Cortes regionales debatan y alcancen una posición común sobre la rebaja de los delitos de sedición y rebelión, algo que demuestra la “poca altura de miras de Page y su escaso talante democrático” con este “ataque al parlamentarismo”.



Son temas, según ha incidido el presidente del PP-CLM, que afectan directamente a Castilla-La Mancha, ya que la ruptura de España pondría en riesgo el futuro de la región. Así, ha recordado que en el Parlamento autonómico se han debatido cuestiones similares como los indultos a los condenados por el ‘procés’ catalán o sobre las declaraciones del ministro Garzón atacando a los ganaderos.



Núñez ha incidido en que Page se ha negado en sede parlamentaria a la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria, se ha negado a poner en marcha un proyecto para modernizar la Atención Primaria, se ha negado a un plan de apoyo a la agricultura y la ganadería, se ha negado en 18 ocasiones a bajar los impuestos, se ha negado a la creación de un fondo de contingencia económico para aliviar la situación del Tercer Sector y, ahora, se niega a alcanzar una posición común contra la modificación del Código Penal.



“Los castellanomanchegos no nos merecemos un Gobierno así, ni a un presidente tan decepcionante y con tan poco estilo democrático, sino que nos merecemos un presidente que defienda al Estado en Castilla-La Mancha, que una la voluntad de Castilla-La Mancha y que la marque con firmeza en el Estado” porque “no valen palabras, valen hechos”.



Núñez ha criticado que si los diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha votan a favor de la modificación del Código Penal para rebajar los delitos de sedición y rebelión estarán “traicionando a su tierra y poniendo en riesgo a Castilla-La Mancha”.



Por todo ello, el presidente regional ha asegurado que es fundamental que la alternativa política que representa el PP gobierne cuanto antes en España y en Castilla-La Mancha, ya que la unidad de España solo la puede garantizar el presidente Alberto Núñez Feijóo y una Castilla-La Mancha de oportunidades, de futuro y que salga del agotamiento de las políticas socialistas solo la garantiza el PP.



Núñez ha pedido al conjunto de los castellanomanchegos unirse para que esta alternativa al socialismo “sea cada vez más fuerte y amplia”, ya que “todos los que creemos que es importante que Sánchez no siga al frente del Gobierno tenemos que unirnos para que Page no siga al frente del Gobierno regional”. “Para ganar a Sánchez hay que ganar a Page”, ha concluido.