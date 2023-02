La huelga de los letrados de la Administración de Justicia retrasa más de 150.000 juicios en España

domingo 19 de febrero de 2023

Los representantes de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) se han mostrado dispuestos a reunirse mañana para desbloquear la huelga indefinida que mantienen desde el pasado 24 de enero y han pedido a la ministra Pilar Llop que se incorpore a la mesa de negociación.



Según reza en un comunicado, el comité de huelga ha estado trabajando durante el fin de semana para desencallar el "grave conflicto" haciendo hincapié en que las propuestas que plantea "en ningún caso" exceden de las reclamaciones iniciales, ni de las aceptadas por el propio Ministerio de Justicia en el mes de abril.



Al hilo, el comité denuncia que, a pesar de "los ataques" que aseguran haber recibido de diferentes colectivos y de las declaraciones del secretario de Estado "que llegó a hacer una indecente comparativa con la lacra del terrorismo", continúan desarrollando fórmulas que puedan desbloquear la huelga.



Los Letrados han subrayado a la opinión pública que, "a la vista de las maniobras desplegadas por el Ministerio en la primera reunión, se les requerirá para que se establezcan reglas claras de funcionamiento de la mesa negociadora, para evitar situaciones tan kafkianas como las de la otra noche, dando una imagen al exterior falsa de lo que estaba ocurriendo dentro", han recalcado en relación a la última reunión que mantuvieron desde el jueves y que se alargó durante 15 horas sin llegar a un acuerdo.



Finalmente, los Letrados resaltan que están "siendo obligados" a permanecer una quinta semana en huelga como consecuencia de "la impericia del Ministerio" y les llaman a asumir sus responsabilidades y solucionar el conflicto que está llegando "a límites insospechados".



Suspensión de más de 150.000 procesos judiciales.-



No hay acuerdo con el Ministerio. Estas son algunas de las reivindicaciones: los trabajadores piden que se adecúe su salario, a las funciones que vienen desarrollando y que no son retribuidas desde 2009.



Esta situación ha provocado, según los convocantes, la suspensión hasta ahora de más de 150.000 procesos judiciales. Los ciudadanos son los principales perjudicados.



En los despachos de abogados también sufren las consecuencias. Respetan el derecho a huelga de los letrados judiciales, pero piden poder trabajar.



"Toda la tramitación está paralizada, no se hacen entregas de dinero, se suspenden los juicios, no se pueden hacer requerimientos para hacer cumplir sentencias judiciales", comenta uno de los abogados que denuncian la situación. El conflicto que no parece tener una solución a corto plazo.