Núñez señala que la mejor moción de censura contra Sánchez será ganar a Page en mayo en Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 01 de diciembre de 2022 , 19:21h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aseverado que la mejor moción de censura contra Pedro Sánchez será “ganar a Emiliano García-Page el próximo mes de mayo en Castilla-La Mancha” porque “ha llegado el momento de que el PP salga a salvar a España”, ganando a todos los dirigentes socialistas que, con su voto o con su silencio, están permitiendo que Sánchez quiera convertir al país “en la Venezuela de Europa”.



Así lo ha indicado Núñez durante su intervención en el acto ‘En defensa de un gran país’, junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Albacete, donde ha incidido en que “es más necesario que nunca ganar a Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha para ganar a Pedro Sánchez en el conjunto del país”.



“Ni Emiliano García-Page, ni Guillermo Fernández Vara, ni Javier Lambán, ni ningún alcalde socialista va a hacer nada para parar a Sánchez porque ellos tienen el mismo objetivo, que es permanecer en el sillón del Gobierno a costa de lo que sea y a pesar de lo que sea”, ha añadido.



Núñez ha indicado que a Page “le preocupan muy poco los castellanomanchegos porque solo está preocupado en seguir en el sillón del Palacio de Fuensalida, aunque eso implique traicionar a España y atacar como nunca el Estado de Derecho y a la Constitución”.



El presidente regional del PP ha desgranado la situación del país y de la región. “Nuestro país es uno de los mejores del mundo y hoy corre el riesgo de romperse y de convertirse en la Venezuela de Europa”, además corre el riesgo de que los españoles “perdamos los derechos y las libertades que tanto nos ha costado conseguir”.



“Castilla-La Mancha tendrá un futuro próspero solo si España es fuerte y respetada en el conjunto de Europa y si el país tiene estabilidad económica y jurídica”, ha afirmado.



Y, ante esto, Núñez se ha preguntado “quién tiene la culpa”, cuestionando si son los independentistas, los herederos de ETA o los comunistas, pero ha advertido que “los culpables son aquellos que permiten que todos estos hayan crecido, hagan lo que quieran y destruyan todo aquello que hemos construido”.



“Los culpables de la situación de nuestro país son quienes permiten que descanse la gobernabilidad de España en el entorno de ETA, del comunismo y del independentismo”, ha dicho el presidente del PP-CLM, al tiempo que ha destacado que los culpables “son los líderes socialistas que, por acción u omisión, permiten que España tome este rumbo de deriva como consecuencia de la nefasta gestión de Sánchez”, como Page, Vara o Lambán que “callan ante las barbaridades sanchistas”.



Núñez ha recordado que los barones socialistas “dicen una cosa y hacen la contraria porque no tienen credibilidad ninguna”. “Esos dirigentes, esta misma tarde si quisieran, acabarían con el sanchismo” ordenando a sus diputados nacionales votar en contra de la derogación del delito de sedición en el Congreso de los Diputados porque “se abocaría al final del mandato de Sánchez”.



“Ya sabemos que Page no lo va a hacer. De nada vale hablar si las palabras no van acompañadas de los hechos”, ha afirmado el líder regional del PP, añadiendo que si los diputados de Page votan con Sánchez “serán cómplices del mayor ataque a nuestra Democracia”.



PAGE PEDIRÁ EL VOTO PARA SÁNCHEZ



Igualmente, Núñez ha destacado que “no tenga nadie duda” de que cuando haya elecciones generales, Page y el PSOE de Castilla-La Mancha, saldrán a pedir el voto para Sánchez, por lo que ha reclamado a los castellanomanchegos que “impidamos que Page pida el voto desde la Presidencia de Castilla-La Mancha” porque “la mejor forma que tenemos de hacer una moción de censura a Sánchez es en mayo en las urnas ganando a Page”.



El presidente del PP regional se ha dirigido al conjunto de los castellanomanchegos para decirles que “no tengan duda” de que la alternativa al sanchismo está lista, ya que ese hombre que tiene a España “en la cabeza y en el corazón”, que tiene “sentido común, que tiene claro como devolver nuestra posición en Europa y en el mundo, que sabe gestionar los intereses de las familias, de las pymes y de los autónomos” y que “sabe cómo mejorar y mantener la protección social, la sanidad y la educación y tiene claro cómo defender la Constitución y el Estado de Derecho” es Alberto Núñez Feijóo.



Por ello, todo el PP-CLM va a trabajar “para que Feijóo sea cuanto antes presidente de España”. “Pueden tener la confianza todos los castellanomanchegos que el PP es un muro de contención frente al sanchismo con contundencia y firmeza y que el PSOE de Page es un puente hacia el sanchismo para defender y aplicar las mismas políticas”.



Núñez ha pedido a los vecinos de Castilla-La Mancha que “llevemos este mensaje a toda la región, ya que los castellanomanchegos no nos merecemos más humillaciones ni del Gobierno de España ni del Gobierno de Castilla-La Mancha” y de un presidente regional que “mira para otro lado”. “Está en juego el futuro de nuestros hijos, de Castilla-La Mancha y de España”.



Por último, el presidente del PP-CLM ha recordado que Castilla-La Mancha es la región con la tasa de inflación más alta del país, es la tercera Comunidad Autónoma con la mayor presión fiscal, es una de las regiones con peor dato de crecimiento para 2023 y cuenta con uno de los peores salarios medios del país y, además, es la región que peor gestiona los Fondos Europeos.



“Hoy el socialismo de España está más preocupado de desenterrar muertos que de gestionar el futuro”, ha afirmado, al tiempo que ha indicado que mientras el PSOE de Sánchez dedica todo su tiempo, su esfuerzo y su trabajo en seguir anclado en el sillón de La Moncloa, el PP de Feijóo dedica todo su tiempo y esfuerzo a construir una España de futuro y de oportunidades.



“España necesita auxilio y un partido serio y responsable con un líder con altura de mirar para pensar en España y en los españoles, ya que es fundamental tener coherencia en política”, ha finalizado.