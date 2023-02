El Ayuntamiento de Trillo incrementará en medio millón el gasto en la gestión de Fuente Alegre e invertirá más de dos en su reforma

viernes 17 de febrero de 2023 , 10:45h

El pliego de condiciones que regirá la gestión de la Residencia de Mayores Fuente Alegre y que fue aprobado la semana pasada por el Pleno municipal incrementará en 470.000 euros la inversión municipal anual en el centro de mayores del municipio. Así, el futuro contrato mejorará la situación laboral de los empleados y la calidad de los servicios prestados, entre otras. Junto a ello, el Consistorio trillano ejecutará sobre el centro un proyecto de reforma y mejora de más de 2.000.000 euros.



El Ayuntamiento de Trillo acaba de licitar la gestión de la Residencia de Mayores Fuente Alegre con la firme intención de subsanar las deficiencias detectadas en los últimos años, mejorando la situación laboral de sus empleados, así como la calidad de los servicios prestados a los usuarios. El coste del nuevo contrato de gestión asciende a 2.171.806,99 euros al año, de los que 1.540.818,27 euros serán aportados directamente por el Consistorio trillano, lo que supone un incremento de más de 470.000 euros respecto de lo que se venía financiando anualmente.



Cabe destacar, no obstante, que la Residencia de Mayores Fuente Alegre cuenta con una ratio de trabajadores respecto del número de usuarios muy superior a la exigida por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que sitúa a la residencia trillana muy por encima en número de empleados y de servicios prestados con respecto de la media de la región.



Por otro lado, el nuevo pliego de condiciones de gestión del centro incluye un incremento del 50% del precio/día por usuario en la alimentación y la mejora de los menús, pues actualmente y en los últimos años este asunto ha supuesto una de las quejas más recurrentes entre los usuarios y familiares de los residentes.



Tras la aprobación de la licitación de la gestión del centro el pasado 6 de febrero, actualmente el proceso se encuentra en fase de presentación de ofertas, cuyo plazo finalizará el próximo 10 de marzo. Posteriormente, se deberán valorar las propuestas presentadas, tanto los proyectos técnicos como las proposiciones económicas, y se espera que la adjudicación definitiva y el traspaso efectivo e inicio de la nueva gestión comiencen el próximo mes de junio.



Unas obras de reforma muy necesarias tras más de 25 años de funcionamiento



Junto a ello, a lo largo del primer semestre de este 2023 comenzarán a ejecutarse unas obras de reforma y mejora en la instalación muy necesarias, después de más de veinticinco años de funcionamiento ininterrumpido del centro -se inauguró en 1996-. Con un presupuesto de licitación que asciende a más de 2.000.000 euros y un plazo de ejecución estimado en 26 semanas, el proyecto tiene por objeto llevar a cabo las actuaciones necesarias para subsanar las deficiencias detectadas en la residencia como consecuencia de su uso intensivo desde su apertura, así como la mejora de algunas dependencias. La intención principal es mejorar las condiciones actuales del inmueble y que éstas redunden también en mejores condiciones de vida para los residentes, como se apunta desde la Concejalía de Bienestar Social que dirige Mayte Blanco.



Para esta obra se recibirá una subvención de ENRESA por importe de 111.900 euros y otra de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que asciende a 85.000 euros. El resto, concretamente 1.870.814,25 euros, serán financiados por el Ayuntamiento de Trillo.



Así, el proyecto llevará a cabo una mejora general de las instalaciones y algunos cambios en la distribución de las plazas residenciales, manteniendo la capacidad actual.



Entre otras actuaciones, se renovarán las luminarias por otras con tecnología LED, más eficientes y de menor consumo. Se sustituirán también los revestimientos y sanitarios de los cuartos de baño y aseos, tanto de uso colectivo con los de las habitaciones. Junto a ello, se modernizará y sustituirá la carpintería de las habitaciones, zonas comunes, actualmente de madera, por otras de materiales fenólicos. Se colocarán zócalos de vinilo en espacios interiores, de 1,20 metros de altura, para evitar daños por roces en las paredes. Se repararán los paramentos y se volverá a pintar todo el interior del centro, tanto paredes como techos. Previamente, se eliminarán y se tratarán las goteras existentes.



Además, se redistribuirán algunos espacios con el objetivo de mejorar su funcionalidad y adecuarse a las necesidades presentes. Se renovará todo el suelo del centro y se mejorará su aislamiento térmico. Por último, también se llevarán a cabo mejoras en la instalación eléctrica y de protección contra incendios y se colocarán paneles fotovoltaicos, en este caso, en el marco de una actuación global que actuará también sobre otros edificios municipales.



Estas obras llegan después de más de 25 años de vida de la Residencia de Mayores Fuente Alegre y la concejala del área considera que se trata de un proyecto de suma importancia y “que no se puede retrasar más”, pues cree que el bienestar de nuestros mayores es “innegociable”. Es un proyecto en el que se lleva trabajando dos años durante los cuales se han venido manteniendo reuniones con todos los estamentos públicos involucrados, como Bienestar Social, Sanidad o Urbanismo.



Se espera que el nuevo aspecto de la Residencia de Mayores Fuente Alegre sea una realidad a principios del otoño, cuando está previsto que terminen las obras, que se desarrollarán en fases, con un cronograma muy bien diseñado, tratando de compatibilizar los trabajos con el normal funcionamiento del centro, pues la premisa fundamental del Ayuntamiento es no perturbar la vida de los residentes.