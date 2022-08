¡HOLA! El Rubius aterriza en Ibiza con su chica con un particular look

miércoles 17 de agosto de 2022 , 18:50h

La biblia de las revistas del corazón nos cuenta que El Rubius, ha elegido Ibiza como destino para pasar unos días con su novia, la ‘influencer’ Irina Isasia, con la que mantiene una relación desde 2017. Ambos han sido vistos en el aeropuerto de la isla intentando pasar desapercibidos, ya que el famoso youTuber suele ser bastante reservado en cuanto su vida personal peero su llamativo look le ha delatado. Este es el segundo verano que pasan juntos en la isla balear, ya que en 2021 también pudimos verles en el destino favorito de las 'celebrities' para las vacaciones.



A pesar de conocerse desde hace años, la pareja no hizo publico su romance hasta el verano pasado, cuando el popular 'streamer' compartió con sus seguidores una foto junto a su chica que inmediatamente se volvió viral alcanzando, en pocas horas, los 2,5 millones de likes, una muestra más del fenómeno 'Rubius'. Desde entonces, ambos no han dejado de subir fotografías juntos donde se aprecia la bonita relación que tienen. Irina ha estudiado Diseño Gráfico y Dirección de Vídeo y Arte en el ESD (Escuela Superior de Diseño de Madrid) y cuenta con más de novecientos millones de seguidores en su perfil de instagram. Cabe recordar que la influencer formó parte del canal HOLA!4u compartiendo sus gustos y aficiones en varios vídeos.



El streamer ha elegido la isla pitiusa para descansar después de un año lleno de trabajo y nuevos proyectos. En julio estrenó su primer documental, Rubius X, donde narra como consiguió su éxito a través de sus propios videos hace ya diez años. Además también estuvo presente en La velada del año, un torneo de boxeo que organiza todos los años Ibai Llanos, y donde aseguró querer participar en la próxima edición.



Rubén fue la portada de Forbes del mes de Junio, que estaba enfocada a los mejores gamers del 2022.