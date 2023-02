Las Águedas de Almonacid de Zorita siguen mandando 25 años después de la recuperación de esta tradición

lunes 06 de febrero de 2023 , 13:25h

Un año más Almonacid de Zorita celebra la festividad de Santa Águeda con diversos actos de índole tanto litúrgica como lúdica y en los que las mujeres de la localidad tienen un papel protagonista.



La del presente año supone la vigésimo quinta edición de esta celebración desde que la festividad fuese recuperada tras haber desaparecido, a pesar del arraigo que tuvo durante siglos en esta localidad alcarreña.



Los actos realizados en Almonacid comenzaban el pasado viernes día 3 de febrero a las 18:30 horas cuando, en un encuentro realizado en el salón de plenos del consistorio almorcileño, se elegía a la alcaldesa de honor de las águedas, cargo que recayó en Soledad Huerta, con raíces en la localidad, pero recién empadronada en el pueblo, después de prestarse voluntaria y ser aceptada por sus compañeras.



La alcaldesa de Amonacid de Zorita, Beatriz Sánchez, cedía en dicho acto su bastón de mando y con él, de un modo simbólico, sus poderes a la alcaldesa elegida para el día de Santa Águeda, que afirma que la primera medida que va a tomar en su exigua legislatura va a ser “no tomar medidas porque aquí hemos venido a pasarlo muy bien todas las mujeres y todo el que se quiera apuntar”.



Como testigos y garantes del acto no faltaron al nombramiento ni el concejal Jesús Muñoz, acompañados por la última alcaldesa de honor, que lo fue en 2022, Mayte Rodríguez. La ceremonia concluía con un desenfadado encuentro en el que las águedas compartieron bollos y vino dulce con todos los asistentes.



El sábado por la mañana los actos de la festividad comenzaron con una visita a la residencia de mayores Virgen de la Luz, donde representantes de la corporación municipal se acercaron acompañados del grupo de dulzaineros Kalaberas, de Guadalajara, que amenizaron con su música la mañana de un colectivo que también contaba con su propia “alcaldesa por un día”, cargo otorgado a una de las residentes del centro.



Finalizada la visita a la residencia, la corporación municipal, acompañada por los músicos y los vecinos que ya se iban sumando a la comitiva, se acercaron hasta a la casa de la alcaldesa de las águedas, para desde allí encaminarse en alegre recorrido hasta la Ermita de la Virgen de la Luz.



En aquella ubicación se realizó la misa de Santa Águeda oficiada por el párroco local, José María Rodrigo. Como viene siendo habitual, el acto litúrgico fue amenizado musicalmente por la Rondalla Villa de Almonacid.



Una vez realizada la misa, y de nuevo al ritmo de las dulzainas, la alcaldesa de honor de 2023 encabezó un pasacalles por las principales vías de de la localidad, que concluiría en un aperitivo ofrecido en el Hotel Altomira, y al que no faltó la primera edil de Almonacid de Zorita, Beatriz Sánchez.



“Estamos muy contentos de recuperar nuestras tradiciones, y en especial una tradición tan importante para nosotros como es la de Santa Águeda. Hoy, las protagonistas son tanto la alcaldesa elegida ayer como la de la residencia de mayores”, apuntó Sánchez.



“Esta es una tradición que se recuperó hace 25 años. La recuperaron las chicas del grupo de baile y, a día de hoy está del todo consolidada en Almonacid. Esperemos que continúe, que la continúen los jóvenes”, añadió.



La comida de hermandad que tradicionalmente se celebra con motivo de la festividad de Santa Águeda tuvo lugar en el Restaurante Los Arcos, en un animado encuentro de confraternización al que siguió la celebración de un “bingo” que repartió bonitos y divertidos regalos.



Una tradición recuperada hace un cuarto de siglo



La devoción a Santa Águeda en Almonacid se remonta a tiempos inmemoriales, y no solo se hacía patente el día de la fiesta sino también cada vez que un nuevo almorcileño venía al mundo, ya que era costumbre invocar la protección de la Santa acercando al recién nacido hasta su imagen o incluso llevando la imagen a casa de su familia.



Tal y como relata Rosa Ruíz González, miembro del coro parroquial de Almonacid y antigua miembro del grupo de baile que recuperó la tradición de las águedas, “en 1998 se formó este grupo de baile y, tras una actuación de la monitora del mismo en Mazuecos, surgió allí la conversación de las águedas de Almonacid, por lo que se decidió retomar la celebración y en ella seguimos 25 años después”.



Este grupo no solo rescató la vieja costumbre sino que, además, se dedicó a confeccionaron las vestimentas características de la fiesta así como otros aspectos relacionados con un día tan especial.



Una santa siciliana con gran arraigo en nuestra provincia



Tal y como relata la tradición cristiana, Águeda de Catania vivió en aquella ciudad siciliana en el siglo III, y sufrió la persecución a decretada por el emperador Decio a raíz de la denuncia del procónsul de Sicilia, Quintilianus, al verse rechazado este por la joven ella en sus pretensiones hacia ella.



Como castigo, Águeda fue cruelmente torturada y encarcelada y, aunque la intercesión de San Pedro sanó sus heridas, finalmente fue arrojada sobre carbones al rojo vivo y revolcada por las calles de su ciudad.



Con los siglos, su historia se extendería por tierras cristianas originando así una enorme devoción que daría lugar a muchísimas manifestaciones de carácter tanto lúdico como litúrgico, algunas de las cuales siguen vigentes en la actualidad.