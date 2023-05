Un penalti en los últimos minutos deja al Dépor sin los tres puntos en Estepona (1-1)

martes 02 de mayo de 2023 , 12:45h

El Deportivo Guadalajara no consiguió la victoria en su visita a Estepona a pesar de ir por delante en el marcador durante gran parte del partido y de tener las mejores ocasiones. Los de Gonzalo Ónega se adelantaron en la primera parte con un gol de vaselina de Iván Moreno y dispusieron de gran cantidad de oportunidades para extender su ventaja en la primera mitad. Sin embargo, no lo consiguieron y en la segunda parte el peso lo llevaron los malagueños, consiguiendo el 1-1 final a falta de cinco minutos a través de un más que cuestionable penalti.



Gonzalo Ónega apostó por el regreso de Álex Herrero a la portería, repitiendo la defensa de los últimos dos partidos y con el retorno de Darío García al centro del campo por el sancionado Cruz, y de Iván Moreno al extremo en detrimento de Tellechea. El partido comenzó con mucha intensidad por ambos bandos, con dos equipos que querían atacar y llevar el peso del partido a través del balón. Aunque los primeros minutos fueron de mucha brega e intensidad, el Estepona fue quien tuvo las primeras llegadas.



A los 16 minutos, los malagueños dispusieron de la mejor ocasión de la primera mitad, en una transición que terminó con Frodo en un mano a mano con Álex Herrero que el guardameta morado salvó saliendo muy rápido a achicar espacios. Poco después llegó el gran golpe del Dépor. En un saque en largo del guardameta madrileño, Morcillo peinó el balón e Iván Moreno, viendo que Razak se encontraba adelantado, se sacó de la manga una vaselina que entró plácidamente en la portería malagueña.



El gol le dio alas al Dépor, que se lanzó al ataque y se hizo con el control del balón por completo, que le duró hasta bien entrado el segundo tiempo. Además de tener la posesión, los alcarreños recuperaban rápido cada vez que había alguna pérdida, y así llegó una de las mejores del partido. En un robo en la frontal del área, Cheki se plantó frente a Razak con opciones tanto de pase como de disparo, pero su remate lo salvó el portero en una acción espectacular. Otro que cuajó un gran partido fue Iván Riveiro, que fue un dolor de cabeza para el equipo rival, siendo un peligro cada vez que pasaba por él el balón en tres cuartos de campo. Precisamente poco después de esa acción filtró un pase espectacular que dejó a Morcillo solo dentro del área, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego del delantero.



Morcillo y Fran Santano también tuvieron las suyas, siendo especialmente clara la del extremo, que tras un pase de Riveiro se quedó mano a mano con Razak, aunque ligeramente escorado, y su disparo lo detuvo el guardameta local. Antes del descanso, otra ocasión muy peligrosa para el Dépor, en otro balón a la espalda de la defensa que encontró a Iván Moreno, quien decidió cruzar el balón ante la salida del portero, marchándose su remate por muy poco pegado al poste.



La segunda parte empezó igual que había terminado la primera, con el Dépor controlando el balón y acercándose a la portería de Razak, aunque el volumen y el peligro de las oportunidades no fue el mismo que en la primera. Los malagueños ajustaron mejor su defensa y no permitieron los espacios mostrados en el primer tiempo y, sabedores de que necesitaban la victoria para entrar a Playoff de Ascenso, se lanzaron al ataque con una doble sustitución.



Poco a poco el balón fue más del Estepona, aunque el Dépor se cerró bien y la defensa morada no permitía ninguna ocasión clara a pesar del intento de asedio local. Ablanque, Richi Souza y Gerar fueron un seguro repeliendo todos los intentos locales, obligando a que buscaran fortuna con disparos lejanos que, o no cogieron portería, o se encontraron con un Álex Herrero que realizó una gran actuación. Para intentar revertir esta dinámica, Gonzalo Ónega dio entrada a Pablo Zotes y Nanclares, que no solo aportaron oxígeno sino que devolvieron el partido a una situación de mayor igualdad.



Los minutos pasaron y, aunque el Estepona metía muchos balones al área morada, entre los defensas y Álex Herrero controlaron la situación con solvencia, hasta que en el minuto 86 cambió todo. En un centro lateral, Álvaro Sánchez remató en el segundo palo y Nanclares bloqueó el balón con la cabeza, quedando muerto dentro del área. Ahí, llegó antes que nadie Giuliano, que se lanzó al suelo tras un supuesto contacto con Tellechea que el árbitro marcó como penalti en una decisión más que cuestionable. Álvaro Sánchez lo lanzó al centro, engañando a Álex Herrero para hacer el 1-1.



Lo intentaron ambos equipos, que agotaron las sustituciones, pero sin fortuna y sin que pasara nada reseñable ni en el final del partido ni en el tiempo de descuento, repartiéndose Dépor y Estepona los puntos en un empate que no beneficia a ninguno de los dos equipos. Con el reparto de puntos, los morados se quedan matemáticamente sin opciones de jugar el Playoff de Ascenso. La próxima semana, despedirán la temporada en el Pedro Escartín recibiendo a la Gimnástica Segoviana.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Estepona F.S.: Razak; Fobi, Lolo Guerrero, Lucas Pérez, Expósito; Tahiru, Verde (Giuliano, 69′), Carlos Cano (Toño Calvo, 53′), Junior (Valdera, 69′); Frodo (Isuardi, 53′) y Raúl Caballero (Álvaro Sánchez, 69′)



C.D. Guadalajara: Álex Herrero; Stevens, Ablanque, Richi Souza, Gerar; Darío García, Cheki (Nanclares, 62′), Iván Riveiro (Pablo Zotes, 62′) (Chupi, 88′); Iván Moreno (Tellechea, 85′), Fran Santano (Guille Thompson, 88′) y Morcillo.



Goles: 0-1, Iván Moreno, minuto 18; 1-1, Álvaro Sánchez p., minuto 88.



Árbitro: J. González Rodríguez (Comité Canario). Amonestó a Expósito (73′) del C.D. Estepona F.S. y a Darío García (23′), Stevens (41′), Gerar (53′) e Iván Riveiro (57′) del C.D. Guadalajara.