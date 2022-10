Rubén Albés: "Hoy hemos demostrado que somos un equipo"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 13 de octubre de 2022 , 07:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Seguir luchando para seguir sumando. Albés puso en valor tanto el punto obtenido como la imagen dada en Vitoria. "Si de normal es caviar sacar puntos para conseguir el objetivo demantenernos en la categoría, hacerlo ante el líder y en su propia casa tiene mucho mérito".



Y se logró con varias noveddes en el once, lo que a su vez sirve para demostrar el músculo de este grupo. "Habla bien de los jugadores, dice mucho. Están preparados para cuando el míster decida ponerlos y sobre todo, que somos un equipo. Este tipo de Ligas no son de 11 ó 13 jugadores. Son de equipos. Es cierto que hasta ahora no había habido grandes cambios en el once porque las cosas funcionaban. Pero veniamos de un desgaste muy fuerte, teniendo un día menos de descanso y un viaje largo".



"Ha estado muy bien. Es un buen portero y ha demostrado estar preparado para cuando se le necesite", dijo elogiando a una de las novedades en el once: Diego Altube.



El Alba volvió a puntuar a domicilio y lo hizo en un campo en el que el Alavés siempre había marcado. "Planteamos practicamente lo mismo fuera que en casa. El equipo sale a ganar siempre. Hoy ha sido un partido equilibrado, sin demasiadas ocasiones, probablemte no demasiado atractivo para el espectador. Hemos ido modificando cosas para intentar meterle mano al Alavés, aunque no era fácil. Los últimos minutos hemos estado más cerca del gol".



Y en un campo en el que significa mucho jugar. "Lo dijo Sergi Maestre: muchos de nosotros hemos trabajado mucho para jugar en un campo como este. Es la oportunidad para jugar en un campo que es prácticamente de primera" recalcó el mister.



"Nosotros siempre vamos en serio. Pero vamos en serio a lograr nuestro objetivo y afrontar cada partido y cada día de entrenamiento con el afán de reivindicarnos en la categoria. Por ahora estamos siendo incómodos para los rivales y eso nos pone contentos", enfatizó.



Y no hay mejor ejemplo de ese afán que ver cómo está la afición con su equipo. "Hoy había 50 locos. Eso es que ven a un equipo que compite y pone las cosas difíciles".