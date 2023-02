RÉPLICA de Jesús Carmona : La Junta NO pone en peligro a los cotos de pesca

domingo 05 de febrero de 2023 , 13:34h

“…arbitraria deriva proteccionista (-de la Junta-) contra la pesca reglamentaria y sostenible de Guadalajara”. Los puntos anteriores 1 y 2 responden a ello, pero tildar además su pesca como “sostenible” es el colmo de la desvergüenza. Esa “pesca sostenible” consiste en echar periódicamente miles de truchas alóctonas (arcoíris) de criadero, a tramos en que coexisten con el resto de peces, incluidas las truchas autóctonas, alterando todo el ecosistema y perjudicando a estas poblaciones. Una vez pescadas esas arcoíris, dándoles muerte, por supuesto, vuelven a echar más cubas de truchas. Y así todas las temporadas. ¿Es esto “sostenible”…?

“ …crecientes abusos contra los derechos de los pescadores e indefensión…”. Estas Asociaciones de Cotos parecería que piensan que lo ideal sería que todo el mundo pescara donde quisiera, cuando quisiera y como quisiera, y entonces sus derechos se respetarían. Pero eso sucedía sólo en la época de las cavernas. Hoy día en Castilla-La Mancha, en España y en todo el mundo occidental, la pesca en ríos se regula con leyes aprobadas (como en nuestro caso), democráticamente, que tratan de preservar el patrimonio natural de nuestros ríos, para que nosotros hoy y nuestros descendientes mañana, podamos pescar. Y todos debemos cumplirlas, nos gusten más o menos, y no por ello pensamos que se abusa contra nosotros ni que estamos indefensos. Esa actitud muestra un cortoplacismo y un egoísmo inusitados. Ustedes no son los pescadores, son una minoría dentro del colectivo.

“…los cotos hacen posible una oferta pública social de pesca de calidad…”, “…son una actividad clave en el mundo rural, que sufre vaciamiento económico…”. La pesca en ríos en general es una actividad interesante para la hostelería del mundo rural, no cabe duda. Pero los pescadores, esos 80.000, acudimos principalmente allá donde hay ríos en buen estado de conservación, con poblaciones sanas y bien estructuradas de truchas salvajes, verdadero incentivo para nuestra afición. Esa pesca de “calidad” es la que buscamos la mayoría y la que se puede encontrar en muchos cotos gestionados por la Junta y tramos libres de los ríos de Castilla-La Mancha y de otras CCAA, pero no en esos cotos intensivos de pesca de truchas arcoíris de bote, que están acostumbradas a comer de la mano del hombre y que suponen muy pocos alicientes para la pesca. Estos cotos, pues, no ayudan precisamente al mundo rural, sino todo lo contrario, pues degradan los tramos donde operan. Si fueran tan magníficos, tendrían muchísima más demanda de permisos. ¡Sus cupos ahora no se cubren!

“… hay un plan para acabar con la pesca…”, “… hay una “hoja de ruta” de una minoría radical…”. Teoría conspiranoica de primer grado. Esto de verdad es totalmente sonrojarte y no merece más comentarios. Una pena que los representantes de estas Asociaciones de Cotos estén impregnados de esa cultura conspiranoica tan lamentable, tan ridícula y tan perjudicial para los intereses de los socios a quienes representan.

Agradeceríamos al Consejo de Redacción de GuadaNews que publicara este artículo de réplica al publicado el pasado 27 de enero en esta cabecera por algún representante las Sociedades de Pescadores de Cotos Intensivos de Guadalajara y de la Nacional de la Trucha Arcoiris (ANTAi), cuyo título era “La Junta pone en peligro a los cotos de pesca”.Como representante de un amplio colectivo de pescadores en Guadalajara, y miembro del Consejo de Pesca Provincial, quisiera responder a las manifiesta desinformación, demagogia, improperios y falsedades vertidas en dicho artículo, para que cualquier lector no avezado en la materia pueda reflexionar sobre ellas y sacar conclusiones correctas sobre el despropósito de dicho artículo y la realidad:1) No, la Junta NO pone en peligro a los cotos de pesca. La Junta, con la involucración los Consejos de Pesca Provinciales y Autonómico, lleva a cabo una minuciosa ejecución y seguimiento anual del Plan de Conservación de la Trucha Común, aprobado en su día a nivel autonómico, y que tan buenos resultados generales está produciendo en los ríos castellano-manchegos.2) Sabemos que dentro de este Plan, y en base a estudios científicos contrastados y técnicos sobre el terreno, la preparación y freza (desove) de la trucha común autóctona en la provincia de Guadalajara empieza a desarrollarse en el mes de octubre en muchos tramos (como en los ríos Tajuña y Henares), mientras que la eclosión de los alevines desde los huevos depositados, se suele retrasar entre febrero y abril, en función de la temperatura del agua. Debido a que en los cotos mencionados en el artículo (en esos ríos) están incrustados en tramos con relevantes poblaciones de trucha autóctona, la Junta propuso no pescar en dichos cotos en esos dos meses para proteger su reproducción, en consonancia con los periodos de apertura y cierre de las aguas trucheras: de abril a septiembre. Esto se propuso y se debatió en el Consejo Provincial de Pesca (donde estaba el representante de los cotos afectados) y se votó, quedando aprobado por amplísima mayoría del colectivos de pescadores y resto de aociaciones. Por tanto, en dichos cotos se puede pescar truchas arcoíris en el mismo período que en el resto de cotos y aguas libres: de forma general entre abril y septiembre, 6 meses. No hay pues discriminación alguna ni decisión arbitraria.3) Estas Asociaciones de Cotos Intensivos se quejan de que “miles de ciudadanos” (cifrándolos en 10.000 en otro momento), están afectados por esa “arbitraria” decisión. La cifra es totalmente demagógica: según los datos oficiales de la Junta y suministrados por las propias Asociaciones de los Cotos, en 2020 se emitieron el los tres cotos mencionados 5636 permisos, y en 2021, 5.395. Como todos sabemos, quienes pescan en dichos cotos, socios incluidos, no van al coto sólo una vez al año, sino varias. Por tanto esos 5500 permisos anuales de media, y siendo muy optimistas (considerando sólo 3 permisos al año por pescador; uno en cada coto), podrían corresponder a unos 1800 pescadores, no a los “10.000” a que se refieren. Y si además tenemos en cuenta que su oferta de cotos asciende a 27.540, ni si quieran son capaces de cubrir el 20% de la misma. Mentira, desinformación malintencionada y uso torticero de las cifras, por tanto.4) A continuación de lo anterior, si entramos a debatir el punto del número de licencias de pesca emitidas, en Castilla-La Mancha hay unas 80.000 licencias de pesca, de las que unas 53.000 son de residentes en C-LM. Por tanto, una vez más, comparar a esos 1.800 (siendo muy optimistas) pescadores afectados con los 80.000 totales, es totalmente demagógico y ridículo: apenas un 2%. Aunque sí es cierto que nos encontramos con una diminución continua en el número de licencias de pesca. Pero no sólo en Guadalajara, y no sólo en toda Castilla-La Mancha, sino en toda España en general, incluida la tan “reputada” Castilla y León. A las nuevas generaciones, y esto es una realidad, no les interesa mucho la pesca, y menos esa pesca mal llamada “tradicional” en la que se mata al pez (pesca “sostenible” la tildan al principio del artículo). Curiosamente, en la provincia donde menos disminuyen las licencias es en Toledo. ¿Motivo?: ahí están los servicios centrales, que recogen todas las licencias que se emiten hoy día por internet. Muchas renovaciones, cada vez más, se hacen online y computan en Toledo. Ya pasaron a la historia aquellos pescadores de Madrid que se acercaban a la Avda. del Ejercito a renovar su licencia. Por tanto la disminución en número de licencias nada tiene que ver que no se puedan pescar 2 meses adicionales al año en esos 3 cotos. Desinformación interesada y uso torticero de las mismas, una vez más.5) Por último, queda el capítulo de responder a los improperios y otros comentarios demagógicos, incluso conspiranoicos, que ponen los pelos de punta a cualquier persona sensata y con un mínimo de luces. Entre ellos, extraigo literalmente algunas frases para ejemplo claro y de verdadera vergüenza ajena:Una última cuestión ¿Cuántos socios corrientes de pago hay en los tres cotos en cuestión? Si son tantos, publíquenlo.Castilla-La Mancha es una de las pocas CCAA que en España tiene una ley de pesca moderna, basada en estudios científicos y técnicos contrastados, con muestreos anuales de tramos y Plan para la Conservación de la Trucha Común que está funcionando de forma magnífica a pesar de todas las piedras que se encuentran en el camino y que está permitiendo la recuperación de poblaciones de truchas y de ciprínidos en la mayoría de los ríos. Este Plan hay que mejorarlo, sin duda. Pero hoy por hoy funciona, a pesar de todas las calumnias y zancadillas que debe enfrentar, como el artículo aquí comentado de las Asociaciones referidas.Jesús Carmona, miembro del Consejo Provincial de Pesca y representante de Guadalajara en el Regional por votación de sus miembros.