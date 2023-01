El Partido Popular define el Plan del Tajo como “papel mojado”

Advierte que los pueblos ribereños seguirán sin tener prioridad en el uso del agua ni más agua y por tanto sin que se genere más riqueza en la provincia.

jueves 26 de enero de 2023 , 17:53h

El secretario de Política de Agua del Partido Popular de Guadalajara, Javier del Río, ha mostrado su decepción ante el nuevo Plan del Tajo aprobado por el Gobierno de España, porque “no habrá asegurada por ley más agua en Entrepeñas y Buendía, no se mejora ni un ápice la situación de nuestros pueblos, no se contemplan inversiones para los ribereños y no hay aumento de mínimos no trasvasables para nuestros embalses”.



Para los populares se trata “de un documento hueco, un papel mojado que no va a resolver los problemas, ni económicos ni ambientales, de la comarca ribereña, pese a haber sigo generosos durante décadas”. Del Río ha recordado que los nuevos planes no mencionan por ningún lado que los embalses de cabecera, que actualmente se encuentran a poco más del 20% de su capacidad, “vayan a tener más agua, que es justo lo que necesitan nuestros vecinos”



El también alcalde de la localidad de Pareja, lamenta que los diferentes gobiernos socialistas “hayan vuelto a perder una oportunidad de oro” de defender y mejorar los intereses de los ribereños de Guadalajara y Cuenca, y ha asegurado que “Page está escenificando un éxito para tapar sus malos resultados ante los ciudadanos, empresas y agricultores de nuestra provincia".



El secretario de Agua del Partido Popular de Guadalajara ha destacado que el nuevo plan se ha hecho a espaldas también de los técnicos de la región, tal y como se recoge en las declaraciones realizadas por grupos interdisciplinares de científicos e investigadores que han mostrado “su decepción” por el nuevo Plan Hidrológico del Tajo para el periodo 2023-2027, aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Entre ellos, ha recordado que la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, creada por el Grupo de Investigación del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación Soliss, ha asegurado que el nuevo Plan del Tajo "no servirá para cambiar la situación actual de deterioro de las masas de agua" y que su aprobación "supone una pérdida de oportunidad" para dar cumplimiento a los objetivos ambientales de los ríos de la cuenca, "pérdida de oportunidad que venimos denunciando desde el Partido Popular de Guadalajara", recuerda Del Río.



En este sentido ha explicado que “este plan no recoge ni una sola de las peticiones que llevan reclamando los pueblos ribereños, como el aumento por ley de los niveles de los embalses de cabecera, o el mantenimiento de una lámina estable como mínimo del 50% en Entrepeñas y Buendía”.



Además, "sorprendentemente" tampoco han tenido en cuenta las propuestas de los propios técnicos de la Asociación de municipios Ribereños que defienden recurrir el Plan aprobado por el gobierno, tal y como también han manifestado recientemente.



“Page vuelve a utilizar los limitados recursos hídricos de la cabecera del Tajo para hacer nuevas derivaciones de agua, hipotecando nuestros pueblos y sin generar en ellos más riqueza, y Pedro Sánchez lleva años sin resolver un problema que estaba resuelto con el Plan Hidrológico Nacional, y que en todo caso requiere un gran pacto nacional, contando con todos, que no ha sido capaz de sacar adelante en todos los años de su mandato”, ha zanjado.