Almeida: “Guadalajara es una de las provincias donde se juega el futuro de España para conformar una mayoría amplia que dé el gobierno a Núñez Feijóo”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha visitado hoy Guadalajara con el número 1 al Congreso por la provincia, Antonio Román, y el resto de candidatos, donde ha afirmado que “el voto al Partido Popular es el único que garantiza la derogación del sanchismo”

jueves 20 de julio de 2023 , 14:04h

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha visitado hoy Guadalajara en la penúltima jornada de campaña electoral donde ha querido acompañar a los candidatos al Congreso y al Senado por Guadalajara y transmitir un mensaje a los guadalajareños con la “importancia que tienen estas elecciones generales” afirmando que “el voto al Partido Popular es el único que garantiza la derogación del sanchismo porque esto solo puede venir de una mayoría social amplia y de una mayoría electoral sólida y consistente”. Estas declaraciones las ha hecho con el candidato número 1 al Congreso por Guadalajara, Antonio Román, quien ha puesto a Martínez Almeida como “gran ejemplo y referente por una indudable gestión ligada al terreno, cercana y solucionando los problemas de los madrileños”.



Martínez Almeida ha asegurado que “el camino más corto para que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno, sin lugar a dudas, es coger la papeleta del Partido Popular porque lo hemos visto en otros territorios”. En este sentido, ha manifestado que “en España necesitamos lo antes posible un gobierno que no sea susceptible de bloqueo por parte de Pedro Sánchez que junto con Yolanda Díaz, que son un ticket inseparable como pudimos ver ayer en el debate, es el de azuzar el miedo, el enfrentamiento, generar división y trincheras y bloques en la sociedad, frente a un proyecto del Partido Popular que se asienta sobre los principios y los fundamentos de la Constitución de 1978”.



Además, ha incidido en que “Guadalajara es una de esas provincias donde se juega el futuro de España en estas elecciones porque frente al 1-1-1 que hay en estos momentos, que el PP pueda ganar las elecciones aquí con claridad, y pueda empezar a conformar esa mayoría amplia para poder tener un gobierno sólido con Alberto Núñez Feijóo es determinante”.



Por su parte, el candidato número 1 al Congreso, Antonio Román, ha manifestado que “en estas elecciones es clave que los guadalajareños vean la gestión de José Luis Martínez Almeida en el Ayuntamiento de Madrid o de Isabel Díaz Ayuso como un ejemplo de lo que puede hacer el PP en los gobiernos, esa gestión que queremos llevar al gobierno de España, pero para eso necesitamos el voto de todos”. Así, ha apelado a esto “para discernir entre un gobierno del PP con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza o un gobierno e Pedro Sánchez unido a los socios independentistas de Esquerra Republicana y Bildu que no condena la violencia etarra, comunistas y Podemos”



“En Guadalajara no podemos desperdiciar ningún voto, quiero animar a falta de 36 horas para que finalice la campaña a que vote todo el mundo, pero que no se tire el voto a la basura, que no piensen que otras opciones que pueda haber para derogar el sanchismo puedan ser útiles. Hoy, votar a Vox o a cualquier otra fuerza política que no sea el PP no es una opción útil para conseguir el objetivo de un cambio en España”, ha finalizado Antonio Román.