“La noche de la economía alcarreña”, sirvió para homenajear a todos los empresarios de la provincia

domingo 20 de noviembre de 2022 , 19:22h

CEOE-CEPYME Guadalajara celebrado una nueva edición de Premios Excelencia Empresarial con una gala que contó con la asistencia de más de medio millar de personas y donde se rinde homenaje, en general, a todos los empresarios, autónomos, pymes y emprendedores de la provincia de Guadalajara y, más en particular, a los premiados de 2022, encabezados por la Empresa del Año, Mixer & Pack.Lorena García Diez, reconocida periodista alcarreña, fue, un año más, la encargada de conducir una gran gala donde los reencuentros y el compañerismo está por encima de todo. Y donde los verdaderos protagonistas de la noche fueron las empresas premiadas:Organización empresarial Asociación provincial de empresarios de servicios de la actividad física y el deporte de Guadalajara (APEDEGU)Empresa con mayor esfuerzo en formación Cerrajería MontacerEmpresa con mayor expansión internacional Legumbres BurcolMayor esfuerzo en prevención de riesgos laborales Saint-Gobain Isover IbéricaAsí como se agradeció, un año más a los patrocinadores:• Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha• Renault-Autocarpe• El Corte Inglés-Hipercor Guadalajara• Motorsan-AudiUnos premios que fueron clausurados por Emiliano García Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha puso en valor al tejido empresarial de la región, viendo con satisfacción todas las empresas que, en los últimos tiempos, están viendo en nuestra tierra el lugar idóneo para invertir e instalarse, con lo que supone en la creación de empleo y riqueza para la región y, en este caso, para la provincia de Guadalajara.Le precedió en su intervención María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara quien felicitó a todas las empresas premiadas, al tiempo que habló de la valentía, honestidad, el esfuerzo y el compromiso social que tienen las empresas, empresarios, pymes y autónomos de la provincia de Guadalajara. La palabra héroes fue la más repetida en un discurso en el que se habló de los desvelos de los empresarios y su fortaleza para seguir adelante todos los díasLa formación, la competitividad de nuestras empresas, nuestra provincia más rural fueron otros de los aspectos tratados por la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara durante su intervención en los Premios Excelencia Empresarial 2022, sin olvidarse de la cultura del esfuerzo, tan necesaria en cualquier ámbito de nuestra vida y que finalizó con un “SIN EMPRESARIOS, NO HAY FUTURO”.Previo a ellos, Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara, fue el encargado de inaugurar la entrega de los Premios Excelencia Empresarial 2022, quien ponía en valor la “unidad y consenso” existente entre instituciones y agentes sociales en beneficio del desarrollo económico y el bienestar. “Aquí somos capaces de aportar certidumbre y estabilidad a nuestra economía en momentos complicados, y eso hace que podamos resistir mejor las turbulencias”.Además, Rojo celebraba la llegada de nuevas empresas a Guadalajara, destacando lo positivo que ello tiene para el conjunto de la sociedad y también para las empresas ya existentes. “Inauguramos una nueva época en la capital marcada por el Crecimiento, desarrollo y la diversificación económica, en modelos marcados por el conocimiento y la innovación”, aseguraba.El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, destacó que “en Guadalajara siguen instalándose grandes e importantes empresas”, poniendo como ejemplo a la compañía galardonada como Empresa del Año o a las que más recientemente han anunciado su llegada a Guadalajara capital y otros municipios, lo que “indica que, de la mano del presidente regional, Emiliano García-Page, y del alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, que ha conseguido desarrollar el Polígono del Ruiseñor, se están haciendo las cosas bien”, en un “clima de paz social y colaboración con los agentes sociales, patronal y sindicatos, que favorece el desarrollo empresarial y la actividad económica en la provincia”.Vega abogó por seguir trabajando para “conseguir que también se instalen empresas en zonas rurales de Guadalajara y que el dinamismo económico de la capital y el Corredor del Henares se irradie al resto del territorio provincial”, porque eso “generará actividad económica y un desarrollo más equilibrado”. En este sentido, ha indicado que la Diputación va a seguir apoyando a los emprendedores y pequeñas empresas rurales de la provincia “con subvenciones como las concedidas esta misma semana para ayudar a pagar la cuota de autónomos a esos pequeños negocios que mantienen servicios imprescindibles y generan actividad en nuestros pueblos, o para realizar inversiones o fomentar el emprendimiento, el empleo y el autoempleo”, a las que la Institución Provincial destina cada año en torno a 2 millones de euros.Más de medio millar de personas se congregaron en una nueva edición de los premios Excelencia Empresarial de CEOE-CEPYME Guadalajara, que se celebraron en el Hotel Guadalajara & Conference Center Affiliated by Meliá, y donde se contó con la presencia de Emiliano García Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Vega, presidente de la Diputación provincial de Guadalajara, Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara, Magdalena Valerio, presidenta del Consejo de Estado, Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo de Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha, Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla La-Mancha, Mercedes Gómez, subdelegada del Gobierno de España, Eusebio Robles, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha en Guadalajara, Javier López, presidente de Eurocaja Rural, Juan José Laso, presidente de APAG, Francisco Núñez, presidente del Partido Popular de CLM, Andrés Centenera, subdelegado de Defensa, Cristina Moreno, teniente coronel de la Guardia Civil, José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá, Agustín Bujeda, vicario general, Mario Fernández, secretario general de CECAM, Ángel Alcázar, Comisario de la Policía Nacional, Luis Jesús Esteban, Comisario del GEO, Jorge López, jefe de la Policía Local, representantes de UGT y CCOO, senadores, diputados nacionales, regionales y provinciales, alcaldes y concejales de nuestra provincia, delegados provinciales de la Junta de Comunidades, presidentes, secretarios generales y representantes de distintos colectivos e instituciones, directores y representantes de los Medios de Comunicación y miembros de la Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara.En representación de las empresas premiadas tomó la palabra Agustín Gómez Loeches, Presidente de Mixer & Pack, quien, en su discurso agradeció el premio a todos los empresarios, pero sobre todo agradeció la existencia de empresas con alma, esas que siguen luchando todos los días y las que su esencia reside en su capital humano y en su fortaleza.Concluidas las intervenciones y tras la tradicional foto de familia con los premiados, “La Noche de la Economía Alcarreña” siguió con la actuación del humorista Toni Rodríguez para finalizar con una actuación musical que puso el broche de oro a la gran noche del empresariado de la provincia de Guadalajara.En www.ceoeguadalajara.es podrán encontrar una amplia galería de fotos de la entrega de los Premios Excelencia Empresarial 2022 de CEOE-CEPYME Guadalajara.Mixer & Pack es el sueño que hace más de 25 años tuvieron Rodolfo Gómez y Gregoria Loeches, y que hoy una gran realidad, esa que se huele en cada una de las cerca de 300 referencias de perfume que se hacen entre sus paredes y que distribuyen las más prestigiosas marcas, tanto a nivel nacional como internacional, en más de 120 países de los cinco continentes.Hoy, Rodolfo, Gregorio, Carolina y Agustín Gómez Loeches capitanean una empresa que nació en la vecina localidad de Meco y que en la actualidad está ubicada en Cabanillas del Campo, desarrollan, diseñando y fabricando perfumería y cosmética para terceros.Durante lo peor de la pandemia y, en colaboración con los ministerios de Industria y Sanidad, puso toda su maquinaria en marcha para producir geles hidroalcohólicos para sanitarios y cuerpos y fuerzas del Estado.Esa pasión por el mundo de la cosmética y la perfumería de sus fundadores, Rodolfo y Gregoria, los que llegaron para romper con las reglas del momento impuestas en el sector, es hoy una empresa que piensa en las necesidades del mercado, se adapta a él y da soluciones a sus clientes.Empresa de producción y contratación de todo tipo de actividades musicales y culturales por toda España, nació en 2005. Además de producir conciertos y eventos, ofrecen verbenas, espectáculos y gestiona la realización de eventos de forma integral.ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE GUADALAJARA (APEDEGU)Creada y constituida bajo el amparo de CEOE en mayo de 2021, está formada por más de 60 establecimientos de toda la provincia de Guadalajara de todo tipo de actividades deportivas. Nace con el objetivo de ser el nexo de unión de todas las empresas, pymes y autónomos para trabajar de manera conjunta defendiendo y representando los intereses de los empresarios de este sector.Creada en 2004 Espelta y Sal, año que también se creaba la marca comercial DeSpelta Alimentación Ecológica, miró al pasado para buscar trigos antiguos y generar riqueza en las vegas de Palazuelos.El trigo de espelta ha sido su buque insignia y su valor diferencial. El cultivo ecológico, las técnicas tradicionales, han dado sus frutos y son 6 familias las que viven de este cultivo de trigos ancestrales que son usados por los mejores panaderos de España.Ubicada en Horche, fue el abuelo Julián Calvete y su cuñado Tomás, ayudados por sus hijos, los promotores de esta empresa que en 1964 heredó Julián Calvete hijo junto con su mujer y 5 hijos y que desde 1978 regenta la 3ª generación de Julián Calvete con dos de sus cuatro hermanos, su mujer y sus dos hijos.Nacida en 2004, esta empresa familiar es el sueño de Luis y Lourdes, que con amplia experiencia a sus espaldas, decidieron especializarse en distintos tipos de soldadura para dar a sus clientes un servicio personalizado y un trato especial en cada uno de sus trabajos.Su pasión por su trabajo les ha hecho acoger en su taller alumnos de cursos de soldadura para que pongan en práctica lo aprendido en las aulas.Su forma de entender la alimentación, las personas y su calidad de vida, donde las legumbres, arroces y semillas, están en el centro de todo, les ha llevado a entender el campo, mimar el producto nacional y teniendo en cuenta la particularidad de cada territorio, estar presentes en países como Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal o Reino Unido.Empresa con más de 20 años de experiencia, llevan 15 fabricando embalajes de cartón.Especializados en los sectores de alimentación, logística o marketplace, se adaptan y personalizan el producto según el cliente.Nacida en 2021, su objetivo es el de desarrollar proyectos en el sector de las energías renovables aunando innovación y rentabilidad.Ese año adquiere la planta de biomasa forestal de Corduente de 2MW de potencia. Desde entonces ha producido y exportado a la red más de 9.000MWH de energía renovable usando como combustible biomasa forestal.Empresa de moda que está consiguiendo llegar a los armarios de muchas mujeres, tanto a nivel nacional como internacional gracias a su presencia en las redes sociales. En su tienda se encontrar colecciones renovadas todas las semanas, con firmas de moda exclusiva y un trato cercano y profesional.SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICAFue en 1964 cuando Saint-Gobain Isover llegaba a Azuqueca y, en estos 58 años, la seguridad de los trabajadores siempre ha sido una prioridad y un valor irrenunciable, a la vez que prioritario, convirtiendo la prevención en una “actitud en sus vidas”.Ubicado en pleno parque natural de la sierra norte, concretamente en Arroyo de las Fraguas, nos encontramos con el Hostal Restaurante Alto Rey, que abría sus puertas en 2003 de la mano de Margarita Domingo.Un acogedor establecimiento que ofrece comida casera tradicional, con productos de temporada y hospedaje en sus habitaciones, con grandes vistas y todos los servicios.Nacida en 1995, un año después se convierte en el tercer centro especial de empleo de iniciativa social en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha perteneciendo a la Asociación las Encinas.Su misión es la de proporcionar a las personas con discapacidad, principalmente intelectual, un puesto de trabajo estable y así lograr su plena inclusión social.Francisco José Picazo Jiménez es el fundador de esta empresa que da soluciones de sistemas de clasificación automáticos de mercancía para plataformas logísticas.Nacida en 2017 es, desde sus inicios, una marca de reconocido prestigio en el sector.Hace 5 años, esta empresa familiar con más de 30 años de historia, se enfrentó a un gran reto, el líder nacional de la gran distribución quería cambiar el modelo de suministro y potenciar a los productores locales.La empresa supo estar a la altura primando la selección de la materia prima, el corte tradicional y su presentación con nuevas herramientas para el envasado, etiquetado, almacenaje, eficiencia energética y gestión del producto.En 1978 se crea el Grupo Especial de Operaciones (GEO), con sede en Guadalajara.Formado por cerca de 350 agentes, sumando a los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), presentes en toda España, entre sus misiones se encuentran la de la protección de la población y los intereses nacionales vitales a través de la lucha contra grupos terroristas.