El Dépor no aprovecha su ventaja y se deja dos puntos en Albacete (3-3)

martes 17 de enero de 2023

El C.D. Guadalajara Femenino dejó escapar los tres puntos en Albacete tras marcharse al descanso con un resultado de 1-3. Las pupilas de Alberto Mendoza no consiguieron aprovechar el empate entre Fuensalida y C.D. Toledo para recortar puntos en la clasificación y se tuvieron que conformar con el empate en un partido en el que incluso las locales pudieron lograr el cuarto gol. Mizui Obiang, Marina y Garaizábal hicieron los goles alcarreños.



El partido comenzó bastante impreciso por ambos bandos, que intentaban generar ocasiones sin éxito. La primera jugada de cierto peligro fue un golpe franco directo que probó Nerea a tirar a portería, pero su disparo salió por encima del travesaño. El Dépor quien golpeó primero con una gran jugada de Mizui Obiang, que volvió a fabricarse un gol robando un balón y regateando a cualquier defensa que se interpuso en su camino hasta quedarse en el mano a mano con la portera local a la cual superó para adelantar a las moradas en el minuto trece de partido.



Poco le duró la alegría del primer gol a las visitantes, ya que tras un saque de banda que botó en el área y sin que nadie lo despejara, la jugadora del Fundación Albacete C Villar consiguió rematarlo al fondo de las mallas para nivelar la contienda en el minuto 16. A pesar de este tanto, no se amedrentó el Deportivo que siguió generando bastante peligro sobre la portería albaceteña. Tanto fue así que en una muy buena contra que comenzó Jessy por banda izquierda, sirvió a Clau al centro y esta vio la incorporación de Marina por la derecha, la cual logró batir a la guardameta del Funda cuando transcurría el minuto 21 de encuentro. No bajó los brazos el Fundación Albacete tras este segundo palo y a punto estuvieron de conseguir el empate en el minuto 31 en un barullo en el área deportivista tras un córner, pero finalmente Teresa logró imponerse y despejar el balón. Se le pusieron las cosas muy de cara al Dépor que a falta de dos minutos para el final de la primera mitad logró el tercer gol tras un fallo garrafal de la portera local, a quien que se le escapó el balón, que venía botado de una falta en la frontal y Garaizábal, muy atenta, logró subir el 1-3 al marcador con el cual se llegó al final del primer periodo.



Alberto Mendoza introdujo dos cambios en el descanso, dando entrada a Mamajón y Bikie Boko por Andrea y Lucía Lozano. El Dépor pudo matar definitivamente el partido en los primeros compases de la segunda mitad a través de muy buenas ocasiones de Mizui Obiang pero la gabonesa no estuvo muy acertada esta vez. El Fundación Albacete ‘C’ se veía cada vez más cómodo sobre el terreno de juego y lograron recortar distancias en el marcador en el minuto 67 por mediación de Armiñana que batió a Laura tras un rechace. Movió el banquillo el míster morado para despertar al equipo dando entrada a la canterana Elena y a Merino por Rumi y Garaizábal, pero por desgracia para los intereses morados las albaceteñas lograron empatar el encuentro a tres en una jugada desgraciada que acabó en gol olímpico de Carrión en el minuto 77. Estaba completamente noqueado el Dépor, que vio como el equipo albaceteño tuvo ocasiones incluso para marcar el cuarto gol. Las únicas intentonas moradas corrieron a cargo de Mizui Obiang y Nerea a balón parado, pero sin éxito.



Con resultado de 3-3 finalizó el encuentro en una mala segunda parte del Dépor que dejó escapar dos puntos de oro a domicilio. Ahora las moradas volverán a Guadalajara, donde cerrarán la primera vuelta enfrentándose al C.F. Élite Talavera.



FICHA TECNICA:



C.D. Albacete Fundación Femenino ‘C’: Fernández; Ramírez, Navalón (Socorro, 46’), García (Villar, 12’), Rodríguez, Panduro (Ruiz, 68’), Molina, Martí, Tomás (Carrión, 68’), Serrano (Manjavacas, 56’) y Armiñana.



C.D. Guadalajara: Laura; Lucía Lozano (Bikie Boko, 46’), Teresa, Chiqui, Rumi (Elena, 70’); Nerea, Andrea (Mamajón, 46’), Clau; Jessy, Garaizábal (Merino, 72’) y Marina.



Goles: 0-1, Mizui Obiang, min. 13; 1-1 Villar, min. 16; 1-2 Marina, min. 21; 1-3 Garaizábal, min. 43; 2-3 Armiñana, min. 67; 3-3 Carrión, min.77



Incidencias: El colegiado del partido Castell Orozco amonestó por parte de las locales al entrenador Alejandro Moreno con roja directa en el minuto 14 y a Armiñana con tarjeta amarilla en el minuto 62. Por parte del Dépor, amonestó a Chiqui en el minuto 44 y a Teresa en el minuto 66.