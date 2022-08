El Dépor genera...pero le falta puntería contra el Paracuellos (0-0)

miércoles 24 de agosto de 2022 , 20:13h

El Deportivo Guadalajara disputó un nuevo amistoso de pretemporada en el Pedro Escartín, en esta ocasión contra un equipo del grupo madrileño de Tercera RFEF, el C.D. Paracuellos. En un partido abierto y entretenido, los morados consiguieron una gran cantidad de ocasiones de gol, pero no llegó a materializar ninguna y el marcador final fue el mismo que el inicial, 0-0.



Gonzalo Ónega apostó por un once completamente diferente al del partido del día anterior frente al Quintanar del Rey, en el que solo repetía Sergi Segura, quien lució por primera vez el brazalete de capitán. Los morados desde el primer momento quisieron tener el dominio del balón, pero el equipo rival dejó claro que también quería ser protagonista del partido y generar a partir de la posesión de la pelota.



Pudieron adelantarse los morados en varias ocasiones del primer tiempo, a través de disparos de Pablo Jiménez y Nanclares que se marcharon por arriba. Chupi fue quien tuvo la oportunidad más clara, recibiendo un pase filtrado de Cruz y regateando al portero, pero el manchego llegó demasiado forzado y no pudo disparar. El gol también estuvo cerca para los madrileños, que dispusieron de un remate en la frontal del área pequeña que obligó a Javi Corral a realizar una gran estirada para mandar el balón a saque de esquina.



Para los segundos 45 minutos, Ónega hizo un relevo en la portería, dando entrada a Álex Herrero, y en la delantera, donde Chupi dejó paso a Tellechea. Pronto pudo adelantarse el Dépor con una gran jugada colectiva donde Morcillo dejó el balón franco dentro del área para Nanclares, que trató de ajustar al palo pero su disparo se marchó fuera. La más clara del partido fue sin duda para David Gómez, que remató una falta lateral al larguero cuando ya había superado al portero. También golpeó al palo Rubén, extremo del Paracuellos, tras una gran jugada individual dentro del área morada.



Pablo Zotes fue otro de los nombres propios de la segunda parte. Llegando desde el carril derecho con la intensidad que le caracteriza, tuvo dos grandes ocasiones en el tramo final del partido, con dos remates desde dentro del área que Mata evitó que se colaran dentro de la portería del filial del Rayo Majadahonda. Así, tras muchas ocasiones de los dos equipos pero sin ningún gol, se terminó un partido que sirvió para seguir ganando buenas sensaciones y que los nuevos jugadores deportivistas sumen más minutos de juego.



Ahora, antes de empezar la próxima temporada el 4 de septiembre, el Dépor afronta un partido el próximo miércoles contra el C.D. Marchamalo en ‘La Solana’ con motivo de una nueva edición del Trofeo Campiña.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Javi Corral (Álex Herrero); Pablo Zotes, David Gómez (Laucha), Dani Gallardo, Sergi Segura (Iván Moreno), Robert (Stevens); Cruz, Nanclares, Pablo Jiménez (Iván Riveiro); Chupi (Tellechea) y Morcillo.



C.D. Paracuellos: Diego (Mata); Tendero (Tass), David (Paulo), Víctor (Héctor), Jaime (Mario); Antonio (David), Carlos (Anas), Javier (Adrián); Rubén (Álvaro), Marcus (Amadoni) y Solomon (Jose)