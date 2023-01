El Ayuntamiento de Pozo de Guadalajara volvió a aumentar su apoyo a FS Pozo de Guadalajara en 2022

martes 03 de enero de 2023 , 07:58h

Prometedor inicio de año 2023 para FS Pozo de Guadalajara, ya que de la mano del Ayuntamiento de Pozo de Guadalajara la entidad está muy respaldada para llevar a cabo todas sus actividades deportivas. La corporación municipal, tras la última modificación de crédito en el último pleno de diciembre de 2022, decidió aumentar la subvención directa de los 7.000 euros previstos hasta un importe de 13.000 euros, subiendo la asignación prevista para 2022 en 6.000 euros más. Gracias a esta asignación y la estrecha colaboración entre club y Ayuntamiento, los vecinos empadronados en Pozo de Guadalajara pueden realizar de forma gratuita las actividades deportivas de fútbol-sala (desde la campaña 2021-2022) y taekwondo (desde la 2022-2023) en la localidad.



Pero el apoyo del Ayuntamiento al club no se queda únicamente ahí, ya que anteriormente recordamos que se firmó un convenio con la fotovoltaica QEnergy que reportó 10.000 euros a la entidad en el año 2022. Así mismo, y gracias a la mediación del consistorio, FS Pozo de Guadalajara firmó convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Guadalajara, acuerdo que reportó 2.000 euros más a las arcas del club pocero.



El apoyo económico total obtenido gracias a la estrecha colaboración con el consistorio se cifra en un montante global de 25.000 euros, lo cual cubre el 36% del presupuesto del club, estimado para la campaña 2022-2023 en unos 70.000 euros.



235 personas hacen deporte en Pozo de Guadalajara gracias laestrecha colaboración entre Ayuntamiento y club deportivo



Pero no todo el apoyo recibido es económico, ya que el Ayuntamiento de Pozo de Guadalajara hizo un importante gasto también en diciembre de 2022 para renovar la luminaria del Polideportivo de Pozo de Guadalajara, con un coste estimado de 4.000 euros.



También gracias a la colaboración municipal se pueden usar todas las instalaciones locales para realizar las actividades del club, y gracias a ello se han podido unir zumba, ciclo indoor,

step, aerobox, etc. a las habituales acciones de la entidad (fútbol-sala, taekwondo, pilates).



La movilización para las actividades en este curso 2022-2023 está siendo extraordin aria, convirtiendo a esta brillante gestión deportiva entre club y ayuntamiento en un referente no sólo en Pozo de Guadalajara, si no en todos sus pueblos de alrededor también. 235 personas hacen deporte en Pozo de Guadalajara en esta campaña 2022-2023, desglosadas de la siguiente manera: 130 juegan al fútbol-sala (en 11 equipos), 25 practican taekwondo y otras 80 participan en el resto de actividades que FS Pozo de Guadalajara oferta.



Con el proyecto de nuevo polideportivo en el horizonte, estos datos son espectaculares, demostrando que el Ayuntamiento de Pozo de Guadalajara quiere ser un referente en el deporte provincial de Guadalajara y lo ha apoyado para llevarlo a esos sensacionales números.