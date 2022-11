Rubén Albés: “Este triunfo nos da un plus de confianza"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 27 de noviembre de 2022 , 13:20h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Rubén Albés atendía a los medios al término del partido en sala de prensa. El técnico iniciaba su discurso explicando que hoy era “importantísimo ganar”. “Nunca es sencillo volver a la senda de la victoria y hoy este triunfo nos da un plus de confianza. Dicho esto, también es verdad que hoy no hemos estado bien porque, tal vez, la ansiedad por ganar nos ha jugado una mala pasada”.



Sobre el rival, el gallego ha admitido que el “Real Racing ha estado muy bien y a nosotros nos ha pesado la responsabilidad de ganar este partido”. “No está mal que aprendamos a sufrir para ganar cuando toca”. El entrenador ha recordado que, a pesar del partido feo que hoy se ha visto, “no se nos ha olvidado jugar al fútbol y sabemos jugar al fútbol porque lo hemos hecho y lo hemos demostrado, pero hoy nos ha pesado la obligación de ganar”. “Aún así repito que es también un partido para aprender”. Posteriormente ha manifestado estar “muy contento con la gente que ha entrado en el equipo como Glauder, a nivel defensivo, o Juanma con ese gol que ha tenido al estilo Zidane. Ros también es un jugador con personalidad y que ha dado pausa cuando era necesario”.



Cuestionado por Riki, que ha quedado fuera a última hora por un proceso gripal, Albés ha indicado que se trata de un futbolista importante “porque nos hace jugar”. “Tal vez no sea un jugador tan espectacular por la posición que tiene en el campo, pero nos hace jugar a todos”.



Por último, mostraba su satisfacción con la victoria de hoy que permite al equipo seguir en una posición muy cómoda en la tabla y tener atada media permanencia. “Qué bonito tener 25 puntos y lo que cuestan. A cualquier equipo le cuesta ganar partidos en esta categoría, pero hasta ahora, hemos hecho las cosas suficientemente bien para estar cómodos y en una posición bonita”.