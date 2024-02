Albés: "Cuando están unidos equipo y afición es difícil ganarles”

domingo 18 de febrero de 2024 , 18:50h

El técnico del Albacete Balompié, Rubén Albés, ha declarado al finalizar el encuentro en el Carlos Belmonte que se sentía “contento y orgulloso de la unión que ha mostrado el equipo y de dejar la portería a cero”. “Es un buen día”.



“Lo más complicado es dar continuidad a las dinámicas. En Valladolid el equipo ya demostró estar muy bien y la plantilla está muy responsabilizada con el club, con la afición y la ciudad”. “Al principio nos ha costado entrar en el partido, pero después, en la segunda mitad, creo que hemos sido mejores”. En este sentido, el gallego ha añadido que “cuando pones mucho sacrificio y responsabilidad en un objetivo es normal que sientas cierto nerviosismo, pero es un proceso natural. Lo importante es tener claro el camino y estar unidos, ya no juntos, sino unidos”.



Sobre su rival de hoy, el técnico ha indicado que “el Racing es un gran equipo y tiene un buen entrenador, pero salvo la ocasión que Higinio ha sacado bajo palos no ha tenido más ocasiones, que no es lo mismo que las sensaciones”. “En la segunda parte hemos sido dominadores y hemos sabido controlar bien los tiempos. El compromiso de los jugadores es evidente”.



Ha recordado que “estamos en modo supervivencia, pero no debemos ser miedosos. El temor no te permite vivir”.



Preguntado si hoy era un día para disfrutar, Rubén ha explicado que “uno siempre disfruta de las victorias”. “El día que las cosas salen bien me gusta disfrutarlo con gente, y en mi caso, lo disfruto con mi staff técnico y con mis jugadores”.



La prensa ha cuestionado al míster por Manu Fuster, del que ha dicho: “Le comenté que escuche bien cómo le despiden del campo. Eso queda en la memoria y dice mucho de su rendimiento”. Por último, ha puntualizado que la gente “es consciente de que estamos en modo supervivencia y cuando están unidos equipo y afición es muy difícil ganarles”.