FS Pozo de Guadalajara mandó pero no sumó antre Cuerva FS (4-2)

domingo 27 de noviembre de 2022 , 09:57h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su visita a la pista toledana de Cuerva (4-2). Los poceros acudieron a la cita sin ninguno de sus porteros y con tan sólo dos cambios por lesiones y obligaciones laborales, pero pese a ello mandaron en el encuentro y se jugó a lo que los rojillos quisieron. De nuevo la falta de puntería hizo que los rojillos volvieran de vacío.



En la primera parte los visitantes plantaron una ordenada defensa en media pista, infranqueable para el conjunto verde que apenas generaba peligro con algún tiro lejano.



Pozo a base de juego directo hizo mucho peligro en el primer tiempo, también con buenas salidas de balón y llegadas claras para adelantarse, pero no las convirtieron y con 0-0 acabó el primer tiempo.



Las pérdidas en creación volvieron a aniquilar todas las opciones rojillas.



En la segunda parte una nueva perdida rojilla en creación (como en semanas anteriores), supuso el 1-0 a 17,28 del final. Pese al gol y las circunstancias los poceros no se vinieron abajo, y tras varios avisos encontraron el empate con un sensacional tanto de córner de Cristian Garrido a 12,40 del final (1-1). Los locales estaban descolocados con la igualada, y Pozo tuvo alguna para adelantarse, pero no se logró y Cuerva aprovechó una nueva perdida en creación para hacer el 2-1 a 9,46 del final.



Los rojillos intentaron buscar la remontada con portero-jugador, pero no estuvieron nada acertados en la ejecución y tras dos perdidas recibieron dos goles a 4,19 y 2 de la conclusión para que el marcador se fuera a 4-1. No se bajaron los brazos, y Andrés Romero hizo el 4-2 a 1,32 del final. Se tuvo el 4-3, pero de nuevo no se logró marcar.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Diego, Carlos Alonso, Raúl Alonso, Jorge del Moral y Cristian Garrido -cinco inicial- Andrés Romero, Jaime y Curi.



Goleadores: Cristian Garrido y Andrés Romero.