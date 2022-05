Amargo cierre de curso de FS Pozo de Guadalajara cayendo ante Santa Olalla (9-3)

domingo 15 de mayo de 2022 , 11:22h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su visita a la difícil pista toledana de Santa Olalla (9-3). Los poceros estuvieron vivos durante gran parte del encuentro, fue más un espejismo que una realidad.



El inicio pocero no fue bueno. Pese a ello Cristian Garrido tras córner hizo el 0-1 a 17,30 del descanso. Los locales estaban descosiendo con facilidad la defensa pocera, y era cuestión de tiempo que igualaran y voltearan el marcador. Dos tantos a 14,53 y 13,33 del intermedio dieron lugar al 2-1 con el que los toledanos se pusieron en ventaja. Rubio, de nuevo tras acción a balón parado, en este caso de banda, logró el 2-2 a 7,56 del descanso. Pese a que los poceros trataron de corregir errores con un tiempo muerto pedido anteriormente, no se consiguió. Álex Sánchez sostuvo al equipo bajo palos pero no pudo evitar tras un rebote el 3-2 de Santa Olalla a apenas 1,29 del descanso. Con 3-2 acabó el primer tiempo.



Pozo se descosió en los minutos finales cuando asumió riesgos La segunda parte siguió con los locales como dominadores. De esta forma cuando apenas habían transcurrido 76 segundos del periodo llegó el 4-2 tras un desajuste defensivo. Pozo no estaba para nada cómodo en la pista, pero se agarró al encuentro tras un buen robo de Rubio, poniéndose 4-3 a 12,40 del final.



Poco duró el recorte de distancias, ya que 67 segundos después los azules hicieron el 5-3 tras un rebote. Pozo intentó atacar con portero/jugador los últimos 6 minutos, pero sin fortuna su rival le contrarrestó también jugando de 5, logrando 4 tantos en los instantes finales (a 2,59, 2,32, 45 y 22 segundos del final) para poner el 9-3 definitivo. Amarga despedida pocera de curso, ya que no se pudo conseguir el punto que hubiera supuesto saltar al 8º lugar, el equipo finalmente concluye 9º.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Álex Sánchez, Curi, Andrés Romero, Gabi y Cristian Garrido -cinco inicial- Carlos Alonso, Raúl Alonso, Rubio y Jaime.



Goleadores: Rubio (2) y Cristian Garrido.