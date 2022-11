EL CAOS DE LA SANIDAD DE PAGE EN CLM : Castilla-La Mancha tiene 32.196 pacientes esperando una intervención quirúrgica con 111 días de espera, por encima de la media nacional

Castilla-La Mancha se situó con 32.196 pacientes en lista de espera quirúrgica con 111 días de espera media, según un informe del SNS

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 25 de noviembre de 2022 , 18:12h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Castilla-La Mancha se situó con 32.196 pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica no urgente, según el último informe del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esto arroja una cifra de 16,49 pacientes por cada 1.000 habitantes, por encima de la media nacional.



Además, la región también se situó por encima de la media en cuanto a los días de espera, con 111 de media, y un 28,3% de los pacientes en la lista llevaban más de seis meses en lista de espera.



De otro lado, en cuanto a la situación de la lista de espera de consultas, Castilla-La Mancha tenía 19,46 pacientes por cada mil habitantes, con una espera media de 62 días.



DATOS NACIONALES



A nivel nacional, la sanidad pública alcanza su máximo histórico de pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica no urgente en el conjunto del Sistema Nacional de Salud con 742.518 pacientes, hasta 81.356 personas más que hace un año (10,96%).



Por otro lado, que el 17,6% de los pacientes llevaban en la lista de espera más de 6 meses, según lo últimos datos recogidos con fecha del 30 de junio de 2021. No obstante, tal y como destaca el Ministerio de Sanidad tras los incrementos experimentados en las primeras ondas pandémicas, las demoras registran una apreciable disminución respecto a la situación previa a la pandemia: el tiempo medio de espera se reduce en 8 días y el porcentaje de pacientes que llevan en lista de espera más de seis meses es de 2,3 puntos menor que en diciembre de 2019.



Como es habitual la especialidad con mayor número de pacientes es Traumatología con 187.404 pacientes en espera; le sigue Oftalmología con 159.218 pacientes. Mientras, la especialidad con menor número de pacientes es Cirugía Torácica, con 2.355 seguida de Cirugía Cardíaca con 3.304.



Las especialidades con mayor tiempo medio de espera son Cirugía Plástica con 226 días y Neurocirugía con 193 días. Mientras, Dermatología con 63 días y Cirugía Cardiaca con 75 días son las especialidades con menores tiempos medios de espera.



Los 11 procesos clínicos que se monitorizan específicamente en este sistema de información presentan un tiempo medio de espera de 90 días. La demora media registrada para las intervenciones de cataratas, uno de los procesos más frecuentes, es de 70 días. La cirugía de hipertrofia benigna de próstata se sitúa 131 días y la operación de hallux valgus ("juanetes") con 122 días.



Hay que señalar que, con excepción del primer año pandémico, anualmente se llevan a cabo en torno a 3,7 millones de intervenciones quirúrgicas en los hospitales del SNS, incluyendo tanto las que se programan en lista de espera como las que se llevan a cabo con carácter no programable o urgente.



En este semestre se ha registrado un mayor número tanto de entradas en lista de espera como de salidas por intervención respecto a los dos años previos, en pandemia, e incluso un mayor número de entradas que en el primer semestre de 2019, año previo a la pandemia.



PRIMERAS CONSULTAS



En cuanto a las esperas para primeras consultas con los diferentes especialistas, éstas se ven incrementadas respecto a los años anteriores. Globalmente presentan un tiempo medio de espera de 79 días, 4 días más que el mismo corte del año previo.



Hay varias especialidades cuyos tiempos medios de espera se sitúan alrededor de los tres meses: Neurología con 97 días, Dermatología con 84 días, Digestivo con 84 días y Traumatología con 82 días.