Aike presenta enmienda a la totalidad y 50 enmiendas parciales a los presupuestos del Ayuntamiento de Guadalajara para 2023

jueves 24 de noviembre de 2022

El Grupo Municipal Aike en el Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado una enmienda a la totalidad y 50 enmiendas parciales a los presupuestos municipales para 2023.



Susana Martínez y Jorge Riendas, presidenta y concejal portavoz de Aike, han querido compartir, una vez celebrada la Comisión de Cuentas y Hacienda, las enmiendas presentadas por el grupo. El edil ha explicado que “se presentó una enmienda a la totalidad basada principalmente en la falta de planificación propiciada por las prisas y en los informes técnicos que no validan de manera contundente la documentación tramitada”, según ha informado Aike en nota de prensa.



Y además, también han presentado cincuenta enmiendas parciales que van desde la reducción del salario en un 7% a concejales y personal de confianza o la modificación de las Bases de Ejecución, hasta mayores inversiones en diferentes áreas como Personal y Administración General, Promoción de la Cultura y sus equipamientos, Obras e Infraestructuras demandadas por vecinas y vecinos en Guadalajara y sus pedanías, generar plazas de aparcamiento en el Mercado de Abastos, medidas de incentivación de la Vivienda, del cuidado del Patrimonio y del Urbanismo o de ampliación y mejora de Servicios Sociales.



Asimismo, incluyen propuestas concretas para facilitar exhumaciones en el cementerio, medidas de mejora para parques y jardines, propuestas de promoción y fomento del deporte y sus instalaciones, políticas centradas en la infancia, adolescencia y juventud, medidas sobre Medio Ambiente y las colonias felinas, ampliación de la la Biblioteca Suárez de Puga y medidas para dotar de mayor actividad al Archivo Municipal.



Pero, han insistido, hemos detectado suficientes indefiniciones e inexactitudes que aconsejaban la presentación de la enmienda a la totalidad del Proyecto de Presupuesto Municipal para 2023 para mejorar su diligencia y responsabilidad en la tramitación”, ha concluido Riendas.



Susana Martínez ha detallado que “algunas de las enmiendas que han propuesto presupuestar se basan en propuestas que Aike ha llevado al Pleno con anterioridad y a las que se ha respondido que se estaba trabajando en ello o se han aprobado, como la Red de Senderos Verdes, el Plan de Arbolado, presupuestar la reposición de ejemplares en los alcorques vacíos, subvencionar las campañas de Captura Esterilización y Suelta de colonias felinas, ampliar ayudas a las AMPAS*”.



La Presidenta de Aike ha recordado que “es importante entender que lo que se presupuesta es lo que se va a hacer y faltan muchísimas cosas que se anuncian o se prometen y que no están contempladas en los presupuestos, por lo que no se van a hacer.



Por eso nosotros solemos hacemos propuestas concretas, como dotar los Premios de Investigación en Historia, Patrimonio Documental y Archivos, dotar bien de recursos la anunciada Casa de los Cuentos, invertir dinero en la recuperación de los Jardines del Infantado, crear una Escuela de Cine en Guadalajara, comprometernos a invertir en recuperación del patrimonio o en políticas de Patrimonio Público de suelo y en viviendas colaborativas.



Hay propuestas que ni siquiera se incluyen aunque se han aprobado en pleno como la reapertura de la Oficina de voluntariado, la creación de un Banco de Pienso, la información de las calles con QR o la creación de Grupos de Apoyo a la Salud Mental, ha explicado Martínez.



Finalmente, Susana Martínez ha detallado varias de las propuestas de Aike sobre inversiones en infraestructuras municipales, tales como ampliar la Biblioteca José Antonio Suárez de Puga, rehabilitar los jardines del Infantado, invertir en cumplir el Estudio Integral de Accesibilidad Universal de Guadalajara, la reforma de la calle Chorrón dejando el doble sentido hacia Bejanque, crear una pasarela sobre la Ronda Norte y otra sobre la N-320, comprometer un gasto para inversión en patrimonio, la reparación de las gradas de las pistas de atletismo, adecuación e iluminación de los túneles bajo la A-2, reformar y ampliar las instalaciones de skate en el parque del Coquín, la retirada del mobiliario urbano deteriorado, así como dotar de aceras a la calle de los GEO y la acera que es más que necesaria ejecutar en la entrada a Iriépal.



Y relacionado de las pedanías, han propuesto la creación de partidas de ayuda a las asociaciones culturales de Iriépal, Taracena, Usanos y Valdenoches, la dotación de una subvención nominativa para el Trail Fuente Vieja de Iriépal o la creación de una cuadrilla de dos operarios para cada pedanía como brigada municipal, ha concluido la presidenta municipalista.