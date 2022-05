AIKE propone la entrada al aparcamiento del Maragato a través del párking de la Plaza Mayor de Guadalajara

jueves 19 de mayo de 2022 , 13:08h

Desde el grupo municipalista se propone una solución práctica a los sótanos de los nuevos edificios que se van a construir, que permitiría mantener la peatonalización de la zona y la ampliación de plazas de aparcamiento compartiendo entrada a través del párking de la Calle Mayor.



El grupo municipalista Aike -A Guadalajara hay que quererla- a través de su concejal en el Ayuntamiento, Jorge Riendas y la presidenta de la formación, Susana Martínez, han presentado una propuesta concreta, que supondría una intervención no intrusiva en el patrimonio urbano, para dar solución a la pacificación del tráfico en la plaza Mayor y facilitar el acceso rodados de vehículos al aparcamiento de residentes del edificio Maragato.



Desde el grupo proponen la firma de un Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Guadalajara, la concesionaria del aparcamiento público de la plaza Mayor y el agente edificador del Plan de Actuación Edificatoria (PAE) vigente sobre la esquina de la calle Mayor con la calle doctor Mayoral, con el fin de facilitar el acceso a los garajes privados del nuevo edificio que se construirá a través del aparcamiento público de la plaza Mayor, así como estudiar y valorar la creación y aumento del número de plazas de garaje de la actual instalación municipal. Concretamente, proponen que se valore la construcción de esas plazas de garaje que no pudieron construirse en el subsuelo por la ubicación del anadmio de la fachada que ya se ha aprobado retirar del edificio “Maragato”.



“Recientemente, desde el Ayuntamiento de Guadalajara se anunciaba la inminente retirada del andamio y de la fachada cáscara del “Maragato” en la plaza Mayor de Guadalajara. Los medios locales se hacían eco de la noticia por la importancia de empezar a ver si de una vez por todas empezamos a rellenar todos esos huecos o solares que aún quedan en nuestra ciudad (porque no sólo hay en el Casco).” ha explicado Riendas.



“Al encontrar restos arqueológicos en el sótano de una de las parcelas, como hemos podido comprobar en la documentación, éstos han de ser conservados, lo cual supone un cambio en la concepción del edificio inicialmente previsto. Por ello hemos decidido presentar ahora una propuesta, una vez descongestionado el expediente. Cuando revisamos la documentación, vimos que estaba previsto el acceso a los garajes a través de la puerta de carruajes existente junto al edificio de Telefónica, y eso supondría que la calle doctor Mayoral, volvería a recibir el tráfico de los vehículos de los residentes.. Y creemos que es posible seguir teniendo una plaza Mayor libre de paso de vehículos de residentes, es cuestión de ponerse a trabajar y hacerlo con tiempo, anticipándonos a los problemas, como siempre venimos diciendo, planificando” agrega la presidenta de la formación Municipalista.



“Tener una entradas independiente para dichos aparcamientos supondría el aumento del tráfico rodado en una zona peatonalizada que lleva años sin vehículos de residentes, supondría una merma en la pacificación del Casco y de la Plaza Mayor por la incorporación de tráfico que actualmente no existe, por ello proponemos esta alternativa que supondría mantener esta peatonalización y daría solución tanto al aumento del tráfico como a la conservación de restos arqueológicos,” expone Martínez.



“Desde Aike venimos hablando desde hace años de la importancia de seguir recuperando el espacio público para el peatón, renaturalizándolo y creando espacios para el disfrute, para el descanso, para el encuentro... Creemos que otra Guadalajara es posible, y apostamos por una ciudad más sostenible y natural que realmente apuesta por el mantenimiento de la biodiversidad de nuestras zonas verdes y su interconexión y cuidado. Y para todo ello, es necesario pacificar el tráfico e incluso limitarlo en algunas zonas,” afirma el concejal.



Desde el grupo han recordado que cuando se ejecutaron las obras del aparcamiento público de la plaza Mayor, se hubo de modificar el proyecto para limitar su extensión por la existencia de los apoyos que sujetan aún “el andamio de la plaza Mayor” y que ahora se prevé demoler. Se vieron afectadas las obras, y se redujo el número de plazas por la existencia de dicha instalación, lo cual motivó un retranqueo en las excavaciones y la pérdida de unos terrenos que podrían haberse unido al resto del aparcamiento ampliando su dotación y servicio.



“Desde nuestra formación siempre hablamos de planificar, de adelantarnos a los acontecimientos y trabajar con profesionalidad buscando siempre lo mejor para nuestra Guadalajara, y creemos que, en base a todo lo anterior, ahora es cuando se puede recuperar ese espacio perdido en el subsuelo, y además, utilizar dicha recuperación para facilitar el acceso al sótano del nuevo edificio desde el aparcamiento público de la plaza Mayor, con lo que evitaríamos además, crear un tráfico que actualmente es inexistente en la calle Doctor Mayoral o calle Mayor para los vehículos que deban acceder a la finca cuando se termine su edificación”, insiste el portavoz municipalista.



“Proponemos no sólo aumentar las plazas del aparcamiento para su mayor explotación y mejorar el rendimiento de dicho aparcamiento, sino también proponemos pacificar el tráfico de la calle doctor Mayoral (y calle Mayor) evitando un tránsito de vehículos que a día de hoy no existe,” explica la presidenta.



El concejal concluye añadiendo que “favoreciendo el acceso al sótano desde dicho aparcamiento público, también se reducirá el mayor tráfico en las calles aledañas a la conocida como Cuesta del Reloj, y zona de influencia del Mercado de Abastos. Por ello proponemos la tramitación de un convenio urbanístico entre las tres partes: Ayuntamiento, concesionaria del aparcamiento público y agente edificador del PAE; con el fin de acordar la ejecución del acceso de vehículos a la planta sótano del nuevo edificio a través del aparcamiento público de la plaza Mayo que tiene con acceso desde la calle Román Atienza y salida por la calle San Gil.”