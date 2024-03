AIKE insta en los Juzgados la ejecución de la sentencia del Fuerte de San Francisco de Guadalajara

martes 05 de marzo de 2024

Recordando la deuda que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene con la ciudad de Guadalajara desde hace veinte años, y la obligación de la administración regional de rehabilitar para un uso dotacional y cultural la totalidad de los edificios que conforman el Fuerte de San Francisco, el partido municipalista ha acudido al Juzgado Contencioso-Administrativo para instar al Gobierno de Emiliano García Page el cumplimiento de la sentencia conforme a lo acordado en el Proyecto de Singular Interés.



El grupo municipalista AIKE ha acabado acudiendo a los juzgados para solicitar el cumplimiento de la sentencia firme que obliga a la administración regional a rehabilitar la totalidad de los edificios que conforman el complejo del Fuerte de San Francisco y dotarlos del uso dotacional y cultural que quiera la ciudad, una obligación derivada del acuerdo de cesión recogido en el Proyecto de Singular Interés firmado entre el Ministerio de Defensa, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara, donde se acordó que la Junta se aprovecharía de los ingresos por la venta de los terrenos que finalmente se edificaron con viviendas a cambio de entregar a la ciudad las naves rehabilitadas y con uso.



Esta mañana, Susana Martínez, Jorge Riendas, David Cuevas, Javier López-Roberts y Patricia Ron, miembros de AIKE, comparecían ante los medios de comunicación en las puertas del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para trasladar la información sobre esta petición que han realizado.



La sentencia, dictada en septiembre de 2017, y que devino en firme tras no ser admitido el enésimo recurso presentado por la Junta, disponía en su fallo “el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas asumidas en el acuerdo complementario de ejecución del Proyecto de Singular Interés Fuerte de San Francisco de fecha 22-12-2010”. A preguntas de los periodistas sobre las afirmaciones del delegado de la Junta de que la sentencia no especificaba la cantidad a abonar, Jorge Riendas ha explicado que “esto ocurre porque el Ayuntamiento lo que demandó es el deber de hacer de la Junta, y no una compensación económica. Es ahora, cuando sí que el juez podría auxiliarse de peritos que cuantifiquen el valor de este deber de hacer y condenar a la Junta a que deposite dicha cantidad. No engañemos a la gente, no hay cantidad porque no se pidió dinero”.



AIKE cree que la ciudad, tras veinte años desde que el Fuerte dejara de tener usos exclusivamente militares, ya ha demostrado suficiente paciencia ante la falta de inversión de la Junta con la rehabilitación del complejo. “A los años de abandono hay que sumar la paralización de dos proyectos, el de la Biblioteca y las Escuelas Municipales, que ya estaban anunciados, con los proyectos redactados y cuyas obras deberían haberse licitado según el Plan de Contratación de la Junta para 2023. Estos dos proyectos supondrían la recuperación de varias de las naves, la de forja y las antiguas naves de talleres, y la posibilidad de uso de este emblemático y céntrico espacio de la ciudad por parte de toda la ciudadanía”, ha detallado la edil.



Ahora, contrariamente a lo que se dijo antes de las elecciones, estas dos infraestructuras culturales serían incompatibles con el proyecto de la Ciudad del Cine que plantean desde Toledo y que supone un uso en exclusiva de todo el complejo, sin que ya tengan cabida las Escuelas Municipales y la Biblioteca a pesar de lo anunciado y de lo trabajado en los últimos tres años.



“Según se puede leer en el Plan Director de la Ciudad del Cine este proyecto no contempla la puesta en uso de los edificios, se habla de obras de consolidación y mantenimiento por un importe muy inferior al que supondrían las obras para que estos edificios puedan ser usados por la ciudadanía. Si el dinero pactado con los Fondos Europeos no llega a la ciudad por falta de diálogo y acuerdo, debería ser motivo de dimisión del propio Delegado de la Junta” ha afirmado con rotundidad Jorge Riendas.



“Los últimos informes de los técnicos municipales estimaban un coste de 30 millones de euros para la rehabilitación y puesta en marcha de las instalaciones cedidas por el ejército, que incluye el arreglo y reparación de todas las instalaciones y su urbanización”, indica Susana Martínez. Desde Aike insisten en la importancia de defender los intereses de la ciudad de forma clara y coherente, sin intereses partidistas dictados desde Toledo y sin campañas publicitarias de un proyecto, el de la Ciudad del Cine, que tiene que ser una oportunidad de desarrollo para Guadalajara pero nunca una imposición o un chantaje.