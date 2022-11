El PP-CLM exige a Page que cumpla los compromisos que adquirió en 2015 con los vecinos de Tomelloso y con los profesionales del Hospital

jueves 24 de noviembre de 2022

El Grupo Popular ha vuelto a presentar en las Cortes Regionales una Proposición No de Ley, “ para volver a poner sobre la mesa la necesidad urgente de adecuar la atención sanitaria del Hospital de Tomelloso a las necesidades concretas que demandan los propios profesionales sanitarios y los más de 62.000 usuarios , vecinos de Tomelloso, Argamasilla de Alba, Pedro Muñoz y Socuellamos, a los que presta atención el Hospital”.



Así lo ha señalado la portavoz del PP en las Cortes Regionales, Lola Merino, que ha subrayado que “los profesionales sanitarios y los 62.000 usuarios del Hospital de Tomelloso, llevan reclamando , con total legitimidad y justicia, durante los últimos años, poder atender y ser atendidos con una asistencia sanitaria de calidad”.



“Para ello, ha insistido Merino, exigen que Page de cumplimiento a los que se les ha prometido desde que en 2007 el Hospital de Ciudad Real abrió sus puertas, una Unidad de Cuidados Intensivos, que se les resuelva de modo urgente la falta de especialistas y de servicios , que se cumpla el Plan Funcional y que se reanuden de inmediato las obras del nuevo Centro de Salud”.



La portavoz regional de los populares ha recordado que “ en el proyecto de construcción del Hospital de Tomelloso, que redactó el PSOE-CLM, siendo presidente Barreda y Page vicepresidente, se recogía la UCI, por tanto, no hay ninguna objeción de tipo técnico que impida la puesta en marcha de una UCI en el Hospital de Tomelloso. Cumplan con la palabra dada y escrita y cumplan lo que se les prometió a los vecinos, porque Tomelloso necesita una UCI para poder atender a los pacientes y evitar tener que trasladarlos a otros hospitales de la región que cuenten con una cama UCI libre, porque les recuerdo que el Hospital más cercano, es el de Alcázar y está a 44 kilómetros”.



En este punto ha pedido al consejero de Sanidad, que es del Pedro Muñoz, “ que escuche a sus paisanos y les de una justificación razonable de por qué el hospital de Tomelloso no puede tener una UCI, más especialistas y más servicios” recordándole, que “ en esta misma tribuna dijo que no quería una UCI para el Hospital de Tomelloso porque iba a poner en marcha una Unidad de Cuidados Críticos, y 2 años después, ni UCI ni Unidad de Críticos, y ha llegado incluso a mentir en sede parlamentaria afirmando que esa Unidad de Cuidados Críticos ya está en funcionamiento cuando no es verdad”.



Lola Merino también ha defendido que la PNL del Grupo Popular reclama que se resuelva de modo urgente la falta de especialistas que sufre el Hospital de Tomelloso, como denuncian continuamente los propios profesionales que reclaman también los servicios de hemodiálisis o de laboratorio que tantas veces han prometido , que se cumpla el Plan funcional del Hospital y que se reanuden inmediatamente las obras del Centro de Salud, prometido por Page en 2016 y paralizado durante 5 años”.



“Esperamos que esta PNL sea aprobada por unanimidad, ha dicho Merino, porque se trata de dar cumplimiento a los compromisos de Page desde 2015 con los vecinos de Tomelloso, Argamasilla de Alba, Pedro Muñoz y Socuéllamos y con los profesionales del Hospital de Tomelloso, un compromiso que en 2012, el presidente del grupo parlamentario socialista, Sr. Mora, se comprometió a defender con los miembros de la Plataforma por el Hospital Público de Tomelloso y que recogía los mismos puntos que recoge esta PNL”.



Por último, Merino se ha dirigido al diputado socialista y concejal de Tomelloso, Iván Rodrigo, instándole a que “sea el portavoz socialista que suba a esta tribuna a defender la UCI que reclaman desde su pueblo y desde el Hospital de Tomelloso, porque además de diputado es concejal en su pueblo y en su ayuntamiento aprobaron por unanimidad pedir al gobierno de Page que se implante una UCI en el Hospital de Tomelloso”.



La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha concluido pidiendo al Gobierno Regional que “ abandonen ya su política del anuncio y la promesa incumplida, porque están aquí para defender los intereses de los vecinos a los que representan y no para defender sus propios intereses solo para mantener el sillón”.