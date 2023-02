AIKE : “Empezamos la legislatura con el equipo de gobierno (PSOE y Cs) hablando del compromiso con la actualización y revisión del POM, y hemos acabado la legislatura sin POM"

martes 28 de febrero de 2023

El grupo municipalista insta al equipo de gobierno a comenzar la revisión del Plan General de Ordenación Municipal para poder abordar la subida de precios en alquileres y compra-venta de viviendas, así como resolver el problema de los solares, insistir el cuidado de las zonas verdes y la recuperación del espacio público, reforzar la conservación del patrimonio o actualizar la normativa del suelo rústico, incluyendo medidas al boom de las placas solares.



Guadalajara, 28 de febrero de 2023.- Susana Martínez y Jorge Riendas, candidata a la Alcaldía y portavoz del grupo municipalista Aike – A Guadalajara hay que quererla-, han presentado una moción sobre el Plan de Ordenación Municipal de la ciudad. Desde Aike recuerdan que el hecho de que Guadalajara sea la ciudad con mayor subida en precios de alquileres y compra de vivienda se debe a la falta de planificación urbanística, aunque éste es sólo uno de los muchos problemas que acarrea la ausencia de un POM del siglo XXI para el desarrollo de la ciudad.



“Empezamos la legislatura con el equipo de gobierno hablando del compromiso con la actualización y revisión del POM, y hemos acabado la legislatura sin POM y hablando del PERIM (Plan Especial de Reforma Interior de Mejora del Casco y algunas zonas aledañas). Desde nuestro grupo municipal es algo que no entendemos, la necesidad del esta herramienta urbanística es clarísima, no podemos seguir sin un POM de este siglo, la ciudad lleva esperándolo desde hace demasiado tiempo y era un compromiso de este equipo de gobierno, que se ha decidido olvidar. El anunciado PERIM habla solo de un núcleo concreto de la ciudad y no tiene dotación económica, pero lo que necesita Guadalajara y sus pedanías es un nuevo POM, cuyo avance que ya fue descartado, sigue colgado en la web. Este Ayuntamiento se gastó 582.365 euros hasta que se suspendió su revisión y ese más de medio millón de euros lo tiramos a la basura”. Apunta Martínez



“Guadalajara no puede estar 23 años a base de pequeñas modificaciones puntuales y muchas veces a instancia de parte, como han sido las últimas. Creemos que desde el Ayuntamiento los concejales tenemos el deber de dar oportunidad a la ciudadanía para que entre todas podamos avanzar en el futuro proyecto de ciudad, todas las personas podemos aportar, no sólo desde la acción política. 23 años son muchos: ha cambiado la normativa, sabemos las anomalías e indefiniciones que más controversia causan, las necesidades han cambiado... Creemos que es ahora el momento, porque además, se están desarrollando diferentes planes: Infraestructuras Verdes, PMUS, PERIM… todos estos documentos no llevan dotación económica y son generalistas, pero pueden tener cabida dentro del próximo POM.” Explica Riendas.



“Un POM no es para una sola legislatura, se necesitan varios años porque lleva mucha participación ciudadana y exposición pública que no se puede llevar a cabo en un solo mandato, pero hay que empezar ya. Porque ya estamos experimentando las consecuencias de este vacío en el cambio del paisaje debido los campos de placas solares, tenemos la Ribera del Henares que hay que proteger, y después de dos mociones para protegerla no se nos ha hecho ni caso; hay que empezar a hablar de la redensificación urbana, algo que no se está afrontando; la recuperación de espacio público, hay que tomar medidas con el tema de los solares; hemos de afrontar las conectividades entre el entorno rural y urbanita; y tenemos un grave problema con la vivienda que podríamos haberlo tenido controlado gracias al POM. Esto es muy importante, ahora mismo somos la ciudad en la que más ha subido el precio de la vivienda, hay un problema de precio de alquiler y de compra que podríamos haber afrontado desde hace años y ya llegamos tarde. También tenemos un serio problema de protección patrimonial, el catálogo está en desuso y tiene edificios que ya se han demolido, hay que actualizarlo ya. Tenemos un déficit evidente de suelo industrial, y como no, también tenemos el problema del suelo rústico y hay que empezar a tomar medidas en él. Tenemos nuevos desarrollos que pueden ser producto de burbujas como pueden ser las placas solares. ” Añade el portavoz.



“Desde Aike queremos que nuestras pedanías y nuestro término municipal esté bien planificado, bien desarrollado y con un proyecto claro. Y eso lo podemos hacer entre todas y todos, no sólo desde este equipo de gobierno que tiene que instar y empezarlos, sino desde todos los grupos políticos y la ciudadanía, las asociaciones y las personas que quieran participar, que tenemos una ciudad muy proactiva empecemos a trabajar en ello.” Concluye Riendas