Mane Corral: “No podemos seguir con un gobierno paralizado: el alcalde ausente de Azuqueca debe decidir, por responsabilidad, entre dimitir o delegar”

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Mane Corral, junto con el concejal Javier Martín, ha descrito la situación de “paralización e inacción” a la que les tiene sumidos en la localidad azudense el gobierno del sucesor de Blanco y ha pedido “que reaccionen por el bien de todos los vecinos”

viernes 26 de abril de 2024 , 17:12h

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Mane Corral, ha denunciado hoy de nuevo la “paralización e inacción” a la que tiene sumida a Azuqueca de Henares el gobierno del sucesor de José Luis Blanco.



Como ha recordado, tras la “huida” de Blanco hace apenas dos meses, “nos hemos encontrado con un alcalde ausente que tiene que decidir ya, por responsabilidad, si dimite o delega sus funciones, porque no podemos seguir así ni un minuto más”. Corral, que ha comparecido en rueda de prensa frente al Consistorio azudense con el concejal del PP Javier Martín, ha recordado que “tenemos en apenas 15 días las fiestas de mayo y no hay ninguna noticia al respecto”. Pero eso no es lo más importante, ha dicho, “lo que nos preocupa es la creciente inseguridad, con vandalismo y contenedores quemados y lunas rotas, suciedad en las calles y dejadez total en los parques, no podemos seguir en esta situación de auténtico y patente abandono de este equipo de gobierno”, ha añadido.



Por ello, Corral ha hecho un llamamiento al resto de opciones políticas para que den un paso al frente y poder sacar a Azuqueca de “esta paralización, este ostracismo y esta inacción”. Se refiere, entre otras cosas, a la celebración de plenos: “dos meses sin convocar una sesión plenaria”; de hecho, “ayer jueves deberíamos haber celebrado pleno, y no se convocó porque el alcalde está desaparecido y está desatendiendo su responsabilidad por la que cobra”. Otro ejemplo de esta inacción, ha explicado el portavoz popular, es que “la concejala que debe tomar posesión por la huida de Blanco ni siquiera lo ha hecho todavía, dos meses después”.



Por último, el portavoz del PP ha incidido en que “no podemos seguir así” y ha instado al gobierno a que “reaccione y tome una decisión por el bien de todos los vecinos, porque casi un año después de las elecciones, lo que tenemos en Azuqueca es un alcalde huido y otro ausente” mientras que “Bellido y Escudero van haciendo de representantes de Azuqueca”.