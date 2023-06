AIKE ha propuesto recuperar más ojos del Puente Árabe de Guadalajara durante la urbanización del SUE-30

martes 13 de junio de 2023

El grupo municipalista ha registrado una enmienda durante el proceso de información pública convocado recientemente para aprovechar la modificación del Proyecto de Urbanización de la SUE-30 y proponer la recuperación total de más ojos laterales del Puente árabe, conectando el nuevo espacio creado por ambos lados del puente, revalorizando el espacio patrimonial en torno a los antiguos restos del caz del Molino del Duque.



Jorge Riendas y Susana Martínez, concejal portavoz saliente de Aike- A Guadalajara hay que quererla, y concejala portavoz entrante, han querido trasladar las dos propuestas registradas recientemente con respecto al puente árabe (desarrollo del SUE 30) y la comunicación entre Las Lomas y el Alamín y la protección del entorno del parque Cuatro Estaciones (dentro del PERIM Zaragoza - antigua fábrica de AVICU).



“Hemos seguido con la acción política durante estos días tan intensos, y al conocer la apertura de información pública del SUE 30 y del PERIM de la Calle Zaragoza, hemos registrado nuestras propuestas, porque el desarrollo urbanístico sigue su curso y entre todas y todos podemos participar de él. Respecto del acceso del barrio de la Estación hacia la ciudad a través de los puentes del río Henares, y en este sector que está desarrollando una empresa patrimonial vinculada a Ibercaja como agente urbanizador (Cerro Murillo), desde Aike hemos realizado una propuesta muy relacionada con el cuidado y puesta en valor de nuestro patrimonio más antiguo. Son muchas las razones que nos han llevado a ello: porque esperamos sensibilidad por parte del Agente Urbanizador al estar tan relacionado con IBERCAJA y su reconocida actividad social; porque la información que ahora conocemos sobre estos nuevos arcos u ojos del puente no se conocía cuando se comenzó a gestar este desarrollo hace ya casi 20 años; y porque es ahora o nunca. Estamos a tiempo de poder abrir por ambos lados varios de estos ojos y conectar los espacios entre ambas zonas, generando un espacio de alto valor patrimonial a ambos lados del puente árabe.



Podríamos crear una pequeña plaza patrimonial con alto valor histórico-artístico junto con la edificación existente del antiguo molino del Duque”, ha explicado Riendas, que ha insistido en que es justo ahora cuando podemos hacer ese tipo de proyecciones, porque cuando concluyan las obras en estos espacios ya no se va a poder recuperar ni poner en valor.



“Existen unos restos de hormigón de lo que parecía un muro que ahora sabemos que no tiene carácter estructural según hemos podido confirmar con las imágenes observadas en los expedientes del Ayuntamiento y los consultados también en la sección de Patrimonio de la JCCM, de cuando se hizo la intervención en la ribera del río Henares. Habría que retirar estos restos que además afean al propio puente árabe y dejar todo el lienzo del puente árabe recuperado. Se trata de unas obras que consideramos totalmente posibles y proponemos que sea precisamente Patrimonio quien valore esta opción e informe sobre la posibilidad de patrimonializar más el puente árabe y su entorno con el antiguo caz del molino del Duque”, ha añadido el concejal



En palabras de Aike, supondría poner en valor una de las entradas a la ciudad con un espacio de encuentro patrimonializado, en el que se podría disfrutar de estos elementos recuperados y permeabilizar así el puente creando varias vías de paso además del ojo actual que ya está habilitado. “Creemos que además con la función e implicación social que tiene Ibercaja en la ciudad, podría ser una inversión estupenda para la ciudad”, ha recordado Susana Martínez.



“Además, hemos presentado alegaciones sobre el PERIM de la Calle Zaragoza en las que hemos pedido un estudio de patrimonio para proteger el Parque Cuatro Estaciones y que sea este organismo quien diga cómo se debería realizar la intervención en dicha zona verde. Y paralelamente, hemos propuesto que la unión de este nuevo desarrollo entre Las Lomas y el Alamín se realice con un vial con doble sentido en dirección norte-sur, desde la rotonda elíptica existente (glorieta de Badajoz) hacia la avenida de El Atance y facilitar la comunicación y permeabilidad de esa zona, realizando y recabando los informes que sea necesario respecto de movilidad, urbanismo, circulación, patrimonio y medio ambiente”, ha concluido Jorge Riendas.